El panameño José “El Magnífico” Núñez derrotó al mexicano Bryan Flores y se acerca a una pelea por el título mundial

El boxeador panameño José “El Magnífico” Núñez (derecha) venció por decisión unánime al mexicano Bryan Flores en El Paso, Texas. Tomada de Instagram

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El boxeador panameño José “El Magnífico” Núñez conquistó su decimonovena victoria como profesional al derrotar por decisión unánime al mexicano Bryan “El Niño Maravilla” Flores, consolidando sus aspiraciones de disputar un campeonato mundial en 2027.

El combate se desarrolló en el County Coliseum de El Paso, Texas, donde Núñez defendió exitosamente su campeonato Continental de las Américas y conquistó el cinturón regional Fecarbox.

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La pelea, pactada a diez asaltos en la categoría superligero de 140 libras, terminó con puntuaciones de 97-93, 97-93 y 96-94, todas favorables al panameño, quien mantuvo su condición de invicto.

Núñez, de 27 años, mejoró su récord profesional a 19 victorias, ocho por nocaut, sin derrotas y dos empates, mientras que Flores quedó con 29 triunfos, dos derrotas, un empate y 16 nocauts.

El panameño conectó 84 golpes durante el enfrentamiento, frente a los 59 registrados por su adversario mexicano. Tomada de Instagram

El panameño llegó al enfrentamiento como quinto clasificado mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que su adversario figuraba entre los aspirantes al campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB),

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Flores también ocupaba la decimoquinta posición en la Federación Internacional de Boxeo (FIB), circunstancia que aumenta la relevancia del triunfo de Núñez ante un adversario con mayor experiencia profesional.

De acuerdo con las estadísticas divulgadas por el portal especializado BoxingScene, Núñez conectó 84 golpes frente a 59 del mexicano, incluidos 74 golpes de poder contra 41, una diferencia que respaldó la decisión unánime.

El panameño comenzó a establecer condiciones desde los primeros episodios, utilizando su velocidad y desplazamientos laterales para encontrar espacios en la defensa de Flores y evitar los intercambios prolongados en la corta distancia.

José “El Magnífico” Núñez, oriundo del corregimiento de Curundú, se entrena en el gimnasio Pedro “Rockero” Alcázar, en la capital panameña, bajo la dirección del excampeón mundial Vicente “El Loco” Mosquera. Tomada de Instagram

Durante el segundo asalto, Núñez castigó a su adversario con golpes dirigidos al cuerpo, mientras que en el tercero conectó una potente izquierda al rostro que obligó al mexicano a modificar su planteamiento ofensivo.

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La efectividad del panameño limitó considerablemente la producción ofensiva de Flores, quien apenas había conectado 21 golpes durante cinco asaltos, pese a sus intentos por acortar distancias y presionar al boxeador istmeño.

En el sexto episodio, el mexicano incrementó la intensidad de sus ataques e intentó arrinconar a Núñez contra las cuerdas, pero el panameño respondió con combinaciones precisas y consiguió escapar de la presión.

El combate registró momentos de mayor intensidad durante los últimos asaltos, especialmente en el noveno, cuando dos cabezazos accidentales provocaron una herida en la ceja derecha de Flores, quien recibió atención médica.

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Núñez cerró el enfrentamiento con una ofensiva dirigida al cuerpo del mexicano, que terminó sobre la lona durante el décimo episodio, aunque el árbitro no contabilizó una caída oficial y permitió completar el combate.

José “El Magnífico” Núñez derrotó en abril de 2026 al campeón olímpico cubano Erislandy Álvarez por nocaut técnico, conquistando el título continental superligero de la AMB e ingresando en la clasificación mundial de este organismo. Tomada de Instagram

Criado en el corregimiento capitalino de Curundú, Núñez inició su carrera profesional en octubre de 2016 y ha competido en diferentes divisiones, desde el peso pluma hasta establecerse entre los principales aspirantes superligeros.

En febrero de 2020 conquistó el campeonato mundial juvenil del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras derrotar por decisión unánime al mexicano Francisco Arturo Ramírez Martínez.

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Su trayectoria internacional incluye una victoria en octubre de 2023 sobre el mexicano Omar Salcido Gámez, quien llegó al enfrentamiento con 18 triunfos consecutivos, pero perdió su invicto ante el panameño por decisión unánime.

El ascenso de Núñez adquirió mayor relevancia el pasado 24 de abril, cuando derrotó en Santiago de Chile al cubano Erislandy Álvarez, medallista de oro olímpico en París 2024 y hasta entonces invicto como profesional.

El deportista de Curundú inició su trayectoria en el boxeo profesional en octubre de 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aquella oportunidad, el panameño se recuperó de una caída en el primer asalto y consiguió imponerse mediante nocaut técnico en el segundo episodio, conquistando el campeonato continental de la AMB en las 140 libras.

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Ese resultado permitió a Núñez ingresar en abril al escalafón mundial superligero de la AMB, inicialmente en la séptima posición, desde donde avanzó progresivamente hasta ocupar el quinto puesto en octubre.

Bajo la dirección técnica del excampeón mundial panameño Vicente “El Loco” Mosquera, Núñez realizó buena parte de su preparación en Panamá y completó su entrenamiento en Texas con la asistencia de Francisco “Pancho” Scott.

La conquista del cinturón Fecarbox podría facilitar su incorporación a las clasificaciones mundiales del CMB, ampliando las posibilidades de conseguir una oportunidad por un campeonato mundial, aunque todavía no existe un combate titular confirmado.

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