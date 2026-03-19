José María Muscari celebró los 18 años de su hijo Lucio: “Te deseo toda la felicidad que existe”

José María Muscari organizó una cena familiar para llenar de cariño a Lucio en la antesala de sus 18 años (Instagram)

Las últimas semanas fueron de grandes cambios y emociones para José María Muscari. El reconocido director teatral, que supo compartir cada paso importante de su vida, vive un momento clave: mudanzas, proyectos personales y, sobre todo, el inicio de los estudios universitarios de su hijo Lucio, quien acaba de cumplir 18 años. En medio de su agitada rutina, Muscari decidió hacer una pausa y organizar un festejo íntimo para celebrar el paso a la adultez de su hijo, un evento cargado de simbolismo y afecto familiar.

La cita fue en un restaurante de Puerto Madero, donde Muscari reunió a su círculo más cercano: amigos, familiares, su madre y los padrinos del agasajado. Durante la cena, el director teatral grabó a algunos de los invitados dedicándole unas palabras a Lucio, en lo que se volvió uno de los momentos más emotivos de la noche. El primero en ser consultado fue el “tío Beto”, quien dejó en claro el orgullo que siente por su sobrino y el crecimiento que viene mostrando. “Lucio cumple 18 años, da un salto grande en la vida. ¿Cuáles son tus palabras en la previa, en estos últimos momentos en su vida de menor? Porque pasa a ser mayor de edad”, le preguntó Muscari. Beto no dudó: “Creo que él poco sabe todo eso. Es un joven adulto, porque hace, actúa y piensa como uno, aunque recién va a cumplir 18 años. Y le va muy bien. Lo queremos, lo amamos porque le va bien. Y ojalá que siga así, porque esa es la manera de ser: la humildad”.

Luego fue el turno de los padrinos de Lucio. Muscari, fiel a su estilo, les pidió a ambos que dejaran su mensaje antes de que el joven cumpla la mayoría de edad. “Bueno, 18…”, arrancó Martín, el padrino, y agregó, a modo de consejo: “No tener miedo. Que disfrute, que tiene una vida bárbara, una casa bárbara, un padre bárbaro, una familia bárbara”. La madrina, Paola, también se sumó al momento especial, y Muscari no perdió la oportunidad de bromear sobre su look: “Una madrina muy cool. Mirá la ropa. Esto me regaló mi ahijado Lucio para mi cumple”.

El director teatral celebró los 18 años de su hijo con un encuentro íntimo

La abuela, Cuki, madre de Muscari, fue otra de las protagonistas de la noche. Aunque no llegó a dejar un mensaje formal para Lucio, el director teatral aprovechó para halagar su peinado y look juvenil, sumando una dosis de humor y ternura a la velada. “Pensá bien lo que vas a decir porque estas son las redes. No podés hablar como se te antoja a vos, ¿eh?”, bromeó Muscari, mientras su madre respondía con gestos y risas, y él le devolvía: “Hoy tu nieto pasa a ser mayor de edad y vos, con el corte y el peinado que te hiciste, pasás a ser menor de edad. Estás hecha una pendeja. Estás para la escuela de Cris Morena. Me gusta. Estás para Rincón de Luz. Sos una nena de Chiquititas”.

El momento más esperado llegó cuando el reloj marcó el inicio del cumpleaños. Lucio fue sorprendido con una torta decorada con los colores, velas, bengalas y detalles de Boca Juniors, el club de sus amores. Muscari le dedicó un posteo lleno de emoción: “Llegaron los 18 años de mi hijo y todo es felicidad. Lo recibimos en familia de afectos y amigos que es lo que vale y lo que te acompaña para toda la vida”. Y agregó: “Hijo querido, te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo”.

“Hijo querido, te deseo toda la felicidad que existe en el planeta. Te amo, tu viejo”, escribió Muscari a Lucio (Instagram)

La publicación y el video no tardaron en recibir cientos de mensajes de cariño de los seguidores del director, celebrando el vínculo entre padre e hijo. “Feliz cumple, tesoro”; “Lloré de la emoción”; “Son una hermosa familia”; “Feliz cumple, Lucio querido”; “Felices 18, brindo por ustedes”; “Que sean muy felices y se le cumplan todos sus sueños”, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron.

Así, en una noche de palabras sentidas, humor y mucho amor, Muscari y su entorno cercano acompañaron a Lucio en su paso a la adultez, reafirmando la importancia de estar presentes en los momentos clave y de celebrar la vida en compañía de quienes más importan. Un cumpleaños que, más allá de la torta y las bengalas, quedará grabado en la memoria como un símbolo de unión y felicidad compartida.