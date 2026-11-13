Panamá

El aeropuerto de Tocumen en Panamá proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros

La terminal aérea registró un crecimiento del 15% hasta octubre y prepara inversiones por USD 306,7 millones para ampliar su capacidad operativa.

Pasajeros revisan un tablero de información de vuelos luego de la decisión de Venezuela de suspender temporalmente todos los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, Panamá. 30 de julio de 2024. REUTERS/Aris Martínez
Pasajeros revisan un tablero de información de vuelos luego de la decisión de Venezuela de suspender temporalmente todos los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, Panamá. 30 de julio de 2024. REUTERS/Aris Martínez
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El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros, tras registrar 19,81 millones de movimientos entre enero y octubre, un crecimiento del 15% respecto al mismo período del año anterior.

Durante octubre, la principal terminal aérea del país movilizó 1,99 millones de pasajeros, un incremento interanual del 10%, pese a las interrupciones operativas provocadas por el terremoto del 9 de octubre y las réplicas registradas durante los días siguientes.

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Entre el 9 y el 11 de octubre se contabilizaron 323 vuelos cancelados y 676 demorados, con un total de 59.460 pasajeros afectados, situación que incidió en la desaceleración del crecimiento mensual, que en septiembre había alcanzado el 15%.

El gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco, informó que las proyecciones apuntan a movilizar 30,1 millones de pasajeros en 2030, lo que demandará inversiones para ampliar las salas de embarque y la capacidad de estacionamiento de las aeronaves.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta superar los 22,2 millones de pasajeros al cierre de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo
El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta superar los 22,2 millones de pasajeros al cierre de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco/Archivo

En octubre se registraron 15.416 operaciones aéreas, un aumento interanual del 8%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses alcanzó los 152.009 movimientos, un incremento del 11%. La administración proyecta superar las 180.000 operaciones durante 2026.

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El movimiento de carga también mantuvo una tendencia ascendente, con 23.093 toneladas métricas transportadas en octubre y 217.132 toneladas entre enero y octubre, un crecimiento acumulado del 7%. Las proyecciones anuales superan las 260.000 toneladas de mercancías.

Para atender el aumento de la demanda, Tocumen prepara dos proyectos de infraestructura que suman una inversión de referencia de USD 306,7 millones, destinados a ampliar la Terminal 2 y mejorar la capacidad del campo de vuelo.

La ampliación de la Terminal 2, valorada en USD 208,7 millones, contempla la construcción de un nuevo muelle de tres niveles hacia el sur, con una sala de embarque que dispondrá de 13 puertas y 1.420 asientos.

La ampliación de la Terminal 2 contempla la construcción de un nuevo muelle de tres niveles con 13 puertas de embarque. (Cortesía: Panamá Prestige)
La ampliación de la Terminal 2 contempla la construcción de un nuevo muelle de tres niveles con 13 puertas de embarque. (Cortesía: Panamá Prestige)

El diseño preliminar incorpora 10 posiciones de contacto con puentes de embarque y cinco posiciones remotas para estacionar aeronaves, además de una doble calle de rodaje que facilitará los movimientos de entrada y salida de los aviones.

La presentación de ofertas está prevista para el 23 de noviembre, mientras que el proceso de contratación establece un plazo de ejecución de 30 meses, seguido de un año de mantenimiento de las instalaciones.

El segundo proyecto, con una inversión de USD 98 millones, contempla la extensión de la calle de rodaje Mike, la construcción de la calle November y una plataforma cercana a la Terminal 1 con ocho posiciones de estacionamiento remoto.

Las intervenciones incluyen tres salidas rápidas de pista, que permitirán reducir el tiempo que necesitan las aeronaves para liberar el área de aterrizaje, además de tres bahías de espera y mejoras en drenajes, iluminación y señalización.

El aeropuerto proyecta alcanzar los 30,1 millones de movimientos de pasajeros en 2030. REUTERS/Erick Marciscano
El aeropuerto proyecta alcanzar los 30,1 millones de movimientos de pasajeros en 2030. REUTERS/Erick Marciscano

Siete empresas participaron en la visita técnica de esta licitación, cuya recepción de propuestas está programada para el 30 de noviembre. Las obras podrían comenzar durante el segundo trimestre de 2027, con un plazo de ejecución de 27 meses.

Con ambas ampliaciones, las proyecciones divulgadas por Tocumen apuntan a disponer de 64 puentes de embarque y 20 posiciones remotas, para alcanzar un total de 84 espacios destinados al estacionamiento de aeronaves.

Paralelamente, la administración aeroportuaria ejecuta la rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje, mediante un contrato de USD 56,9 millones adjudicado al consorcio PYCRAT, integrado por las empresas Mota-Engil y Constructora MECO.

El balance divulgado el 2 de septiembre situaba en 75% el avance de la pista izquierda, mientras que la recuperación de los pavimentos rígidos de la pista derecha registraba un 5% de ejecución.

Los trabajos se desarrollan principalmente en horario nocturno para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas, mientras se intervienen los pavimentos y sistemas de señalización de una infraestructura que deberá responder al crecimiento del tráfico internacional.

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