Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

Pilar Smith sorprendió con una noticia de su vida personal que alegró a sus seguidores: se reconcilió con su expareja durante cinco años, Rafael Ruiz Huidobro. La periodista anunció con fotos en su cuenta de Instagram el esperado reencuentro, en el que ambos se muestran abrazados y sonrientes. “A veces la distancia sirve para valorar y reconocer errores de uno”, escribió Smith sobre las imágenes, seguido de un contundente “Te amo”.

El mensaje, destinado a quien hasta hace pocos meses era su expareja, marcó un nuevo rumbo en su vida. La unión estuvo marcada por una separación anunciada en julio de 2024, “de común acuerdo”, según habían comentado en aquel momento los propios protagonistas.

En esta oportunidad, sin dar demasiadas explicaciones sobre los motivos precisos del regreso, Smith dejó entrever que el tiempo y el espacio resultaron fundamentales para poder recomponer el vínculo.

El posteo de Pilar Smith donde contó su reconciliación con su novio, Rafael Ruiz Huidobro (Instagram)

La relación de Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro siempre se caracterizó por la complicidad y el bajo perfil. El anuncio de la reconciliación llega después de un período de introspección para ambos. Smith y Ruiz Huidobro transitaron su distanciamiento lejos de los escándalos mediáticos y mantuvieron la reserva sobre detalles íntimos. Durante ese tiempo, nunca dejaron de reconocerse el afecto que se tenían públicamente, lo que finalmente derivó en la decisión compartida de volver a intentarlo. La periodista utilizó además la cercanía con su público para agradecer el apoyo y los mensajes recibidos y confirmar que las segundas oportunidades muchas veces llegan cuando ambos implicados encuentran el momento para mirar hacia atrás y tomar impulso para avanzar de nuevo juntos.

La separación entre Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro se comunicó inicialmente por decisión en conjunto, sin escándalos ni trascendidos polémicos. Hace más de un año, la conductora confirmó el final de la relación que había comenzado en 2020, luego de cinco años de convivencia, y relató que la noticia fue manejada con la mayor responsabilidad posible en los medios y redes. En diálogo con Teleshow, Smith sintetizó sus sensaciones luego de la ruptura con palabras sencillas pero contundentes: “Estoy triste, pero es lo mejor”. Explicó además que el distanciamiento fue consecuencia de un desgaste natural en la pareja y que no existieron terceros. “Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia”, declaró la periodista, mostrando la madurez con la que ambas partes decidieron poner un freno a la relación.

Smith remarcó que no hubo un hecho puntual que desencadenara la separación, sino que fue una suma de pequeños desencuentros propios de cualquier historia de pareja larga. “Son cosas que pasan en las parejas, íbamos a cumplir cinco años. Es una decisión que tomamos, yo estoy triste pero ya hablaremos más adelante y veremos qué pasa”, expresó, dejando abierta la posibilidad de una futura reconciliación, aunque en ese momento la situación parecía definitiva. Smith, quien evitó la polémica en todo momento, insistió en que todo giró en torno a la falta de motivación para seguir adelante y a la necesidad de poner un tiempo y espacio entre ambos. “Lo quiero mucho y lo extraño”, admitió también al hablar de ese periodo de distanciamiento. Reconoció finalmente que, desde que comunicaron la separación, no habían entablado contacto: “Estamos cada uno enfocado en sus cosas, pasa el día y no nos escribimos”, relató la periodista en diálogo con los medios.

En el tiempo que siguió a la separación, la situación sentimental de Pilar Smith quedó bajo la lupa mediática. Smith fue abordada por un móvil de LAM, donde profundizó sobre cómo transitó la exposición pública y la tristeza del momento. La periodista reconoció que la ruptura despertó el interés tanto de los medios como de sus seguidores, quienes esperaban respuestas y explicaciones. Ante la consulta sobre el estado de ánimo posterior a la separación, la conductora de Gossip respondió con honestidad y sin ocultar su vulnerabilidad: “Son cosas que pasan, por momentos tenés que frenar y por ahora la relación no estaría funcionando”. Explicó que cada uno se encontraba enfocado en sus propios asuntos y que, hasta ese entonces, no existía diálogo ni intención de retomar el vínculo.

Esa exposición mediática incluyó también las versiones sobre posibles terceros en discordia, especialmente tras su asistencia a un espectáculo de Martín Bossi en el Día del amigo. A pesar de los rumores, Smith se mostró enfática ante las cámaras y frente a su público: descartó cualquier posibilidad de infidelidad y defendió la integridad de su vínculo con Huidobro. Asumió con profesionalismo las preguntas del periodismo, pero aclaró que el proceso era íntimo y que cualquier posibilidad de reconciliación quedaría en el plano privado hasta que ambos consideraran oportuno compartirlo.

Pilar Smith y su pareja volvieron a apostar al amor después de más de un año separados (Instagram)

La historia de amor entre Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro comenzó poco después del final del matrimonio de la periodista con el padre de sus tres hijos, Simón, Franco y Miranda. A partir de 2020, Smith y el empresario iniciaron una relación marcada por la discreción y el compañerismo. La periodista hizo público su vínculo cuando compartió en redes una dedicatoria repleta de sentimientos: “Te soñé y llegaste a mi vida. Estar en el paraíso con vos era parte de ese sueño... y acá estamos. Seguimos para adelante con este amor puro y verdadero. A seguir cumpliendo sueños. Te amo”, manifestó, acompañando sus palabras con imágenes que reflejaban la felicidad del momento.

En el plano familiar, Smith y Huidobro constituyeron un grupo ensamblado que, aunque sin hijos en común, integró a los tres hijos de la periodista y a los cuatro de Huidobro, conformando una familia numerosa y diversa. Pilar mencionó en varias oportunidades la tristeza que acompañó a la separación, debido a los lazos que se formaron entre ambas familias a lo largo del tiempo. “Las separaciones son tristes. Tenemos una charla pendiente, es una hermosa familia la que tiene él, la mía. Pasan estas cosas en las parejas”, reconoció la conductora respecto del impacto que tuvo la decisión en todos los integrantes de la familia ensamblada.

La ruptura, como suele suceder en la esfera pública, se vio acompañada por rumores que señalaban la existencia de terceros. Smith, ante las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Martín Bossi, fue tajante y desmintió enfáticamente cualquier relación extra a la amistad. “Es un disparate. Yo conozco las reglas de juego, pero es un disparate. No hay terceros, es mentira todo lo que dicen”, aseguró en diálogo con los medios. Explicó que Bossi era un amigo de muchos años, que había asistido a uno de sus shows con amigas y que no existía ningún motivo para asociar ese evento a su ruptura. “Lo fui a saludar, no tiene nada que ver con esta historia”, subrayó, cerrando toda especulación sobre su vida sentimental.