La Justicia dictó una medida cautelar para que Mauro Icardi no se acerque a su hija Francesca

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por violencia contra su hija mayor

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El Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre dispuso una prohibición de acercamiento y contacto de Mauro Icardi respecto de su hija Francesca, en el marco de una causa por presuntas lesiones leves iniciada tras una denuncia de Wanda Nara.

La resolución a la que accedió Infobae fue firmada en las últimas horas por el juez Orlando Abel Díaz y establece que el futbolista no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña, ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier otro sitio donde se encuentre. La medida también impide toda comunicación por vías personales, telefónicas, redes sociales, mensajería instantánea o a través de terceros.

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La orden de protección fue dictada en el marco de la ley de violencia familiar y ordenó que la restricción permanezca vigente durante 45 días corridos desde que Icardi sea notificado. La resolución advierte además que un eventual incumplimiento podría derivar en una imputación por desobediencia.

También se requirió que el área de violencia por razones de género de la Municipalidad de Tigre brinde asistencia a la menor y se dio intervención a la Asesoría de Menores. En paralelo, se solicitará el sorteo de un Juzgado de Familia para que intervenga en los reclamos vinculados a guarda, custodia, alimentos y régimen de comunicación.

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Mauro Icardi

La cautelar se dictó un día después de un episodio en el barrio La Isla de Nordelta, donde efectivos policiales acudieron por una alerta vinculada a una presunta situación de violencia infantil. Según el acta difundida, personal del Comando de Patrullas de Tigre recibió una comunicación del 911 alrededor de las 17 horas por una situación de posible violencia infantil en un lote del complejo Nordelta. Al llegar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara, quien habría informado que su hija le había enviado mensajes a través de iCloud.

El documento señala que la menor, de 11 años, le habría comunicado a su madre que su padre la había agredido físicamente, que permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. La intervención se produjo en medio de una disputa familiar que incluía una disposición judicial sobre la permanencia de la niña con su progenitor hasta el 16 de noviembre.

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Al arribar al domicilio, los policías indicaron que un hombre les respondió desde la puerta que no los autorizaba a ingresar. Minutos después, la menor salió de la vivienda llorando, sin calzado y con medias, y se acercó a su madre, según la reconstrucción de la policía. Fue entonces cuando la niña pidió ser llevada con su madre y manifestó que su padre le había pegado y amenazado con ir a buscarla a la casa de Nara.

La menor expresó, de acuerdo con el texto difundido: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”. Esa declaración quedó asentada como parte del relato brindado ante los efectivos que llegaron al lugar.

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La policía solicitó una ambulancia para evaluar a la menor. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la atendió en el domicilio y, según la constancia, no detectó lesiones de gravedad que justificaran su traslado. No obstante, quedó asentado que la profesional habría recomendado realizar una radiografía por un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Nara indicó entonces que su hija tenía una cirugía de meniscos programada para el mes siguiente.