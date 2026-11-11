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La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Los participantes enfrentaron el desafío de las empanadas fritas con 13 repulgues y la tensión se apoderó de las cocinas cuando un accidente terminó siendo fatal para una figura

A la actriz se le cayó el relleno de su comida al suelo durante la prueba de cocina con límite de tiempo (Video: Instagram)

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Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) en una noche que combinó mala suerte, decisiones bajo presión y un clásico argentino que resultó implacable como desafío: empanadas de carne cortada a cuchillo, fritas y con 13 repulgues. La actriz, que había llegado a la gala sin haber pasado por la instancia de “última chance”, sufrió un contratiempo determinante cuando se le volcó la bandeja con el relleno ya preparado. Con la carne en el piso y el tiempo corriendo, tuvo que rehacer el relleno y completar las seis empanadas en apenas 15 minutos. No alcanzó.

La noche del martes arrancó con una charla entre Wanda Nara y los diez participantes que llegaron con delantal negro: Nazareno Casero, Luck Ra, Rocío Robles, La China Ansa, Julieta Poggio, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Edith Hermida y la propia Nair Calvo. Fue una conversación que dejó frases para el recuerdo. La actriz fue la primera en tomar la palabra y reconoció que no haberse presentado a la gala anterior tenía un costo: “Es el precio que hay que pagar”, dijo, aunque aclaró que el grupo intenta disfrutar la experiencia pese a la tensión.

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Julieta Nair Calvo resultó la sexta eliminada de MasterChef Celebrity tras sufrir un accidente con el relleno de sus empanadas (Video: Instagram)

La China Ansa, por su parte, admitió sentir que algunos compañeros le drenan la energía, mientras que Edith Hermida eligió el perfil bajo: “Hoy estoy calladita y sumisa”, resumió su estrategia para la noche. Karina Mazzocco estrenó el temido delantal negro con una actitud llamativamente optimista —“Feliz de estar acá“, aseguró—, en contraste con Lizy Tagliani, que acumuló su quinto delantal negro con una calma que, según ella misma confesó, no dura demasiado: “La Segunda Guerra Mundial es una fiesta de cumpleaños comparado conmigo”, graficó con humor.

Julieta Poggio también habló de su estado de ánimo antes del desafío: “Yo vine con mentalidad de competencia”, aseguró. Y junto a Luck Ra dejó trascender que hicieron una “pinky promise” para intentar llegar juntos a la gran final.

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El accidente en la cocina de Julieta Nair Calvo con el relleno de empanadas que terminó en su eliminación (MasterChef Celebrity/ Telefe)

El desafío de la noche no era sencillo. El jurado —integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana— les pidió a los participantes preparar media docena de empanadas fritas de carne, cortadas a cuchillo, con 13 repulgues tradicionales y acompañadas de yasgua, una salsa de tomate picante. Todo debía hacerse desde cero, incluyendo la masa casera estirada al grosor justo.

Las dificultades no tardaron en aparecer: masas crudas, carne mal procesada, repulgues incompletos, empanadas quemadas o con relleno insuficiente. Los más complicados de la noche fueron Grego Rossello —que olvidó retirar harina del mercado para preparar la masa— y Julieta, quien padeció el accidente que terminaría siendo fatal para su continuidad, justo cuando sólo le quedaban 15 minutos. Y aunque sus compañeros la ayudaron para que pueda presentar las empanadas, el resultado no le alcanzó.

julieta nair calvo masterchef celebrity
La desesperación de Julieta Nair Calvo tras quedarse sin relleno para sus empanadas a solo 15 minutos de que termine la prueba

Los mejores platos de la noche fueron los de Karina Mazzocco, Julieta Poggio, Rocío Robles y Nazareno Casero, que convencieron al jurado por distintos motivos y aseguraron su permanencia en el certamen. En un segundo grupo, La China Ansa, Edith Hermida y Luck Ra lograron salvarse con preparaciones que, sin ser las más destacadas, resultaron suficientes. Las peores performances las protagonizaron Lizy Tagliani, Grego Rossello y Julieta. La conductora y comediante fue la primera en recibir el alivio de la salvación, lo que dejó al influencer y a la actriz expectantes del veredicto final.

Fue Maru Botana quien comunicó la decisión: Julieta Nair Calvo quedaba eliminada. “Hoy fue mala suerte”, sintetizó la chef y conductora, en referencia al accidente con el relleno que condicionó toda la performance de la actriz. Damián Betular reconoció que el jurado tenía “mucha bronca” por lo ocurrido, pero que la decisión era inevitable. Sus compañeros la despidieron entre lágrimas y abrazos, y Wanda Nara eligió destacar su autenticidad: “Los papeles los hacés increíbles, pero ninguno es tan bueno como sos vos”, le dijo la conductora.

Maru Botana y Damián Betular comunicaron la eliminación definitiva de Nair Calvo frente a Grego Rossello
Maru Botana y Damián Betular comunicaron la eliminación definitiva de Nair Calvo frente a Grego Rossello

“Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé rebien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje”, expresó Nair Calvo entre lágrimas antes de abandonar las cocinas y prometer que volvería en el repechaje.

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