El festejo de cumpleaños de Eva, la hija menor de La Joaqui: spa con amigas, tonos pastel y la carta más emotiva

La cantante de RKT celebró un nuevo año en la vida de la niña y compartió la intimidad del evento

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija menor (Video: Instagram)

La Joaqui, referente del RKT y una de las voces más auténticas de la escena urbana, celebró el cumpleaños número siete de su hija menor, Eva, con una fiesta íntima y cuidada hasta el último detalle en su hogar. A diferencia del bullicio de los escenarios, la artista eligió volcar la energía en crear un espacio delicado, femenino y festivo donde primaron el juego, la delicadeza y la complicidad maternal. El resultado: una serie de postales profundamente personales, acompañadas de un mensaje que fue mucho más allá del simple saludo.

En el pie de foto de la publicación, la cantante mostró su costado más tierno y literario: “Mi bebé sietemesina hoy cumple 7 años. Ser tu mamá es una cosa espectacular, siempre tuviste un brillo característico y una originalidad trascendental. Mi bebé de ojos grandes, me das motivos para existir, me hacés sentir increíblemente especial y elegida en un mundo que mira, pero no ve".

Y siguió haciendo un breve repaso del rol entre madre e hija a lo largo de sus vidas: “Jamás podría haberlo hecho sin vos, aplicado para todo en la vida. Gracias por elegirme, volviste la lluvia arco iris. Vos y tu hermana son la prueba de que también sé escribir cosas bonitas, le lavan la cara a mi rebeldía, me alivian el alma”. Más que una cumpleañera, y al igual que su hermana Shaina, Eva es una fuente inagotable de inspiración y sentido para la cantante.

Eva, la hija menor de La Joaqui, cumplió siete años
"Ser tu mamá es una cosa espectacular", la dedicatoria que escribió la Joaqui en sus redes generó una catarata de reacciones
Eva junto a Inti, la hija de Cazzu

La celebración desplegó un universo de detalles pasteles y florales. En la primera imagen, Eva descansa sobre una colchoneta rosa, con bata de satén y un vestido de cuadros claros con cerezas diminutas, vincha y rodajas de pepino sobre los ojos, mientras sostiene una rosa roja. El guiño a una experiencia de spa y autocuidado para niñas se convierte en un juego compartido, transformando la sala familiar en un refugio lúdico. La segunda imagen muestra a la homenajeada de espaldas frente a una mesa baja vestida de espejos, flores frescas en jarrones blancos y pequeños accesorios ordenados sobre un mantel de cuadros rosa, con la escena iluminada por una luz cálida y suave.

La ambientación, llena de rosas rojas, almohadas y colchonetas de tonos pastel extendidas por el salón, dio lugar a la complicidad entre Eva y su amiga, ambas en bata, compartiendo una rosa y una charla, bajo la mirada benévola de la madre y la luz que se filtra desde una ventana. Los pequeños cuadros y dibujos infantiles en el fondo, junto a cintas colgantes y globos metálicos en forma de corazón, le dieron al ambiente un carácter especial, combinando lo festivo con lo hogareño.

La mesa principal estuvo dispuesta para una merienda especial, con bandejas de dulces, frutas y tartas, todo rodeado de arreglos florales y una paleta de colores rosa y blanca, enmarcando la escena en un clima de celebración donde cada detalle fue pensado para evocar alegría y bienestar.

Joaqui puso a disposición de las niñas un spa completo
La cantante de RKT se encargó de todos los detalles de la merienda con amiguitas
Shaina y Eva, las dos hijas de la cantante de RKT (Instagram)

La fiesta, aunque privada, abrió una ventana para la comunidad virtual: las felicitaciones, mensajes y muestras de afecto no se hicieron esperar. Evangelina Anderson, Valentina Cervantes y Tuli Acosta dejaron sus comentarios, mientras que en los “me gusta” se destacaron figuras como Wanda Nara, Daniela Celis, Tini Stoessel, Cazzu, gran amiga de La Joaqui, Zaira Nara, Momi Giardina, Luck Ra, el Chino Leunis y Juanma Cativa. Todos sumaron a la cadena de reconocimiento y apoyaron públicamente a la artista y su familia, confirmando el alcance y la red de afectos que La Joaqui ha construido tanto dentro como fuera del escenario.

A través de este registro, la celebración del cumpleaños de Eva trascendió lo cotidiano, convirtiéndose en testimonio de cómo la maternidad, cuando se la vive con presencia, creatividad y poesía, puede lavar “la cara de la rebeldía” y tender puentes entre mundos, generaciones y realidades diversas. Para La Joaqui, cada gesto, palabra y mirada hacia sus hijas condensa un acto de amor, resignificando la maternidad como origen y destino, inspiración y refugio, en un universo propio tan pleno y vibrante como sus canciones.

