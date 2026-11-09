El mito del mercado chino: Ortega cede ventajas a Beijing a cambio de exportaciones tabacaleras inexistentes

Varios quintales de tabaco permanecen empaquetados y almacenados en un depósito de madera junto a una plantación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio otro paso administrativo para intentar colocar tabaco nicaragüense en China, aunque el anuncio llega tres años después de que Managua prometiera ventas anuales por USD 3 millones y sin que exista, hasta ahora, una fecha para el inicio de los envíos ni una proyección oficial sobre los volúmenes que podrían comercializarse.

El Acuerdo Presidencial 149-2026, publicado en La Gaceta, autoriza al ministro de Fomento, Industria y Comercio, Erwin Vicente Ramírez Colindres, a suscribir un protocolo fitosanitario con la Administración General de Aduanas de la República Popular China. El documento deberá establecer las condiciones sanitarias para que las hojas de tabaco producidas en Nicaragua puedan ingresar al mercado chino.

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La disposición, informada por el medio nicaragüense Artículo 66, no equivale a una habilitación automática de exportaciones. La autorización oficialista permite avanzar hacia la firma de un requisito técnico que aún estaba pendiente y que deberá definir controles, certificaciones y medidas de inspección para el producto agrícola.

Ventas anunciadas en 2023 que el comercio no concretó

El interés del régimen por exportar tabaco a China se remonta a septiembre de 2023, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. En ese momento, Managua anunció un acuerdo para vender tabaco en rama y puros por USD 3 millones anuales, con la expectativa de que la cifra aumentara según la demanda.

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Ortega suma otro trámite para exportar tabaco a China tres años después de promesas incumplidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratado comercial entró en vigor el 1 de enero de 2024. Eliminó de inmediato aranceles para cerca del 60% de los bienes intercambiados y prevé una liberalización gradual para más del 95% de los productos. Sin embargo, el acceso preferencial por vía arancelaria no reemplaza las exigencias sanitarias que China aplica a alimentos y materias primas de origen vegetal.

Las cifras disponibles muestran la distancia entre los anuncios y los resultados. Según los registros de Naciones Unidas consultados por Artículo 66 a través de la plataforma World Integrated Trade Solution (WITS) del Banco Mundial, Nicaragua exportó a China apenas cinco kilogramos de tabaco sin desvenar durante 2024, por un valor declarado de USD 10. No constan ventas de tabaco desvenado ni parcialmente desvenado.

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El dato contrasta con el objetivo comercial expuesto por el régimen y confirma que la vigencia del tratado no resolvió los obstáculos regulatorios ni derivó, al menos hasta ahora, en un flujo estable de ventas hacia el mercado asiático.

En febrero de 2025, el representante de la Cámara Nicaragüense de Tabacaleros, Manuel Rubio, confirmó que había empresas interesadas en ingresar al mercado chino. Meses después, en agosto de 2026, el régimen inauguró un pabellón comercial en Wuhan, donde promovió tabaco, puros y otros productos nacionales. Las gestiones no se tradujeron en exportaciones verificables de hojas de tabaco.

El protocolo pendiente, limitado a las hojas de tabaco

Ortega suma otro trámite para exportar tabaco a China tres años después de promesas incumplidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva autorización se refiere a las hojas de tabaco y no precisa si el protocolo abarcará los puros terminados que formaron parte del anuncio de 2023. Esa diferencia es relevante porque cada producto requiere condiciones de acceso propias, en especial cuando se trata de materias primas agrícolas sujetas a controles fitosanitarios.

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La resolución tampoco fija un plazo para la firma con las autoridades chinas ni detalla qué empresas podrán utilizar el eventual mecanismo, qué certificaciones deberán obtener ni cuándo podrían comenzar los embarques comerciales.

El tabaco representa una actividad exportadora consolidada en Nicaragua, sobre todo a través de las zonas francas y de la producción de puros. Su principal destino continúa siendo América del Norte. Según datos del Banco Central de Nicaragua citados por Despacho 505, medio independiente nicaragüense, las exportaciones tabacaleras de zona franca llegaron a USD 99,5 millones en el primer trimestre de 2026. Estados Unidos concentró el 80,5% de esas ventas, seguido por Honduras, con el 5,5%, y República Dominicana, con el 3,1%.

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Ese reparto revela que el mercado chino todavía no ocupa un lugar relevante en el negocio tabacalero nicaragüense, pese a la prioridad que el oficialismo ha dado a la apertura comercial con Beijing desde 2021.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que, desde la entrada en vigor del tratado, el poder nicaragüense otorgó un trato preferencial a China en materia comercial. El informe sostuvo que la expansión de productos de bajo costo procedentes de ese país aumentó la presión sobre comerciantes y empresas locales. En ese contexto, el protocolo fitosanitario para las hojas de tabaco representa una prueba concreta para la promesa de ampliar las exportaciones nicaragüenses a China.

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