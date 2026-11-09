La Miss Universo dominicana Melissa Núñez suspende su viaje a Puerto Rico tras el accidente de tránsito

Melissa Núñez junto a Magali Febles, directora de la franquicia local, ambas lesionadas tras el volcamiento vehicular en Santo Domingo (Cortesía: Melissa Núñez).

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Melissa Núñez, representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, no viajó este domingo a Puerto Rico porque continúa bajo observación médica tras el accidente de tránsito que sufrió junto con la directora nacional del certamen, Magali Febles. La despedida prevista para la 1:00 en el Aeropuerto Internacional de Las Américas también fue suspendida, informó Listín Diario.

La 75.ª edición de Miss Universo se celebrará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. La llegada de la candidata dominicana a la concentración dependerá de la autorización de los médicos.

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Juan Francisco López, conocido como La Pitonisa, difundió en sus redes sociales que Febles le comunicó que la decisión sobre el vuelo se conocería más tarde este domingo. La directora y Núñez deben ser evaluadas para determinar si están en condiciones de abordar un avión.

“Todavía no le han dado de alta para ella poder viajar, para poder montarse en un avión, tanto ella como Magali”, expresó López.

La evaluación médica tras el vuelco en Santo Domingo

El accidente ocurrió el viernes, cuando el vehículo en el que viajaban Núñez y Magali Febles volcó en una avenida del Distrito Nacional, en República Dominicana. El equipo de la candidata informó el sábado que ambas mujeres se encontraban estables luego de recibir atención en una institución hospitalaria.

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Miss República Dominicana sufre accidente vehicular antes de viajar a Puerto Rico para Miss Universo 2026

La condición de las demás personas involucradas también fue reportada como estable. El equipo de Núñez adelantó que comunicará cualquier novedad sobre su traslado y su eventual incorporación a las actividades oficiales del concurso.

El hecho se produjo en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, de acuerdo con Diario Libre, que citó a una fuente. Personal de emergencias asistió a las dos mujeres en el lugar antes de su traslado a un centro médico privado.

Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo. Aunque no presentaba signos visibles de traumatismos, fue derivada para una evaluación más detallada.

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Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, en el antebrazo y la muñeca. Recibió atención inicial en el lugar y luego fue llevada al mismo centro hospitalario que Febles.

El diario dominicano indicó que ambas fueron las únicas personas heridas en el accidente. Hasta el momento, no se establecieron las circunstancias que llevaron al vuelco del vehículo.

Melissa Núñez postergó su viaje a Puerto Rico para Miss Universo 2026 tras sufrir un accidente de tránsito. (Imagen de cortesía)

San Juan, sede de la final y de las actividades previas

La competencia preliminar está programada para el 22 de noviembre y el desfile de trajes típicos nacionales para el 21 de noviembre. Puerto Rico recibe el concurso por cuarta vez y las delegadas comenzaron a llegar durante noviembre, recibidas por la anfitriona y Miss Universo Puerto Rico, Jennifer Barreto.

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La gala final será conducida por Dayanara Torres, Miss Universo 1993. La actual reina, Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, coronará a su sucesora.

La concentración también registró otras bajas recientes: la representante de Bulgaria, Ana-María Babau, quedó fuera tras sufrir un accidente automovilístico; Victoria Amerson, de Austria, se retiró por motivos personales de salud; y Madly Marian, de San Martín, declinó su participación.