Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

Gabriel González Abat falleció a los 56 años (Facebook: Asociación Argentina de Actores)

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El actor Gabriel González Abat murió el 6 de noviembre de 2026, a los 56 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices en un comunicado en sus redes oficiales. El artista desarrolló su carrera en televisión, cine y teatro desde la infancia y quedó asociado de manera permanente a Canuto Carsio, uno de los alumnos más recordados de las tres versiones de Señorita Maestra.

La entidad gremial difundió un comunicado en el que expresó “profundo pesar” por la partida del actor y trasladó su acompañamiento a la familia y a quienes compartieron su trayectoria. Además, informó que el velatorio se realizará este sábado 7 de noviembre, de 17 a 21 horas, en Quilmes 305, esquina Pagola, en el barrio porteño de Parque Patricios.

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La despedida de Actores en redes sociales (X)

El origen de un personaje que marcó a varias generaciones

González Abat había nacido el 4 de febrero de 1970 y comenzó a trabajar con el nombre artístico de Gabriel González. Fue elegido por la directora María Herminia Avellaneda, entre miles de niños que se presentaron a la convocatoria, para integrar el elenco de Señorita Maestra. A partir de esa experiencia, Avellaneda volvió a convocarlo para distintos unitarios y producciones televisivas posteriores.

En la ficción, su personaje, Canuto Carsio, era hermano de Clavelina y compinche de Siracusa en las travesuras del grado de la señorita Jacinta Pichimahuida, encarnada por Cristina Lemercier. La historia tuvo tres etapas diferentes en la pantallas y se convirtió en uno de los infantiles más recordados de la televisión argentina.

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Los mensajes de despedida de sus compañeros de elenco

La noticia generó numerosas muestras de afecto en redes sociales y en comunidades de fanáticos del programa. En el grupo “Por siempre Señorita Maestra”, mostraron su pesar: “Quisiera pensar que esta es otra de las bromas que hacía cuando era alumno de “la Jacinta”, pero lamentablemente no es así. Apenas me conecto me entero de la temprana partida de Gabriel González Abat, nuestro querido Canuto Carsio. Uno de mis alumnos preferidos, era mi ídolo. Aplauso largo al cielo”.

Cristina Lemercier y sus entrañables alumnos de Señorita Maestra (Facebook: Por siempre Señorita Maestra)

Entre los excompañeros de elenco que lo despidieron se encuentra Omar Lefosse, quien interpretaba a Palmiro Caballasca en la ficción: “No lo puedo creer, hace poco estuvimos hablando por mensaje recordando viejos tiempos. Dios te bendiga querido Gabrielito”. También se sumó Laura Tuny, intérprete de Etelvina en Señorita maestra: “Que descanses en paz querido Gabriel, el Canuto más adorable”.

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Un cambio de nombre tras un papel central

Uno de los trabajos más destacados de su carrera llegó en 1988, cuando integró el elenco de Sin marido, la telenovela de Alberto Migré protagonizada por Patricia Palmer y Gustavo Garzón. Allí interpretó a Federico Noriega, un joven con discapacidad motriz cuyo personaje tenía un lugar central en la trama. A partir de esa producción, el actor incorporó a su nombre artístico el apellido materno, Abat, y pasó a identificarse como Gabriel González Abat.

Su trayectoria en televisión incluyó además títulos como Los especiales de ATC, Pestalozzi, Ella contra mí, Chance, Chispiluz, María, María y María, Marie Galante, El club de los baby sitters, Compromiso, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena, Quinto año B, turno tarde y Libertad condicionada. También participó en Pelear por la vida, Corazón de tiza, Las 24 horas, Pelito, Sin querer queriendo, Soy Gina, La estación de Landriscina, Mesa de noticias, De fulanas y menganas, Sex a pilas y el unitario de ATC Jettatore.

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Gabriel González Abata con Hugo Arana, su papá en la ficción en La historia oficial

Su paso por el cine y el teatro

En cine, González Abat formó parte del elenco de Los chicos de la guerra, dirigida por Bebe Kamín; Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de Enrique Carreras; Tacos altos, de Sergio Renán; Los insomnes, de Carlos Orgambide; y Sin reserva, de Eduardo Spagnuolo.

González Abat tuvo también un papel en La historia oficial, de Luis Puenzo, la primera película argentina ganadora de un Oscar. Una de las secuencias más recordadas por el público ocurre cuando los hijos de Enrique (Arana) juegan de forma ruidosa y asustan a la pequeña Gaby (la hija adoptiva de los protagonistas, interpretada por Analía Castro), motivando que su padre tenga que intervenir de manera firme para sacarlos de la habitación.

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En teatro, integró el elenco de Flores blancas para Telma, obra escrita y dirigida por Leonardo Abremón, presentada en el Teatro El Vitral. La puesta rendía homenaje a la actriz Thelma Stefani y recorría distintas etapas de su vida. En esa producción, González Abat interpretó a Osvaldo junto a un elenco integrado por María Fernanda Callejón, María Marta Guitart, Ezequiel Tronconi, Gonzalo Heredia y Willy Ruano, entre otros artistas.