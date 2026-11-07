Ivana Icardi se metió en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Es mitómana"

Ivana Icardi se metió en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi (Instagram)

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Desde España, Ivana Icardi se pronunció en X sobre el escándalo judicial que involucra a su hermano Mauro con una de sus hijas menores. El 6 de noviembre, una de las niñas había pedido socorro desde una computadora mientras su padre la tenía encerrada en una habitación en la Casa de los Sueños, la propiedad del futbolista en el barrio privado La Isla, en Nordelta, Tigre. El episodio derivó en un operativo policial, una ambulancia y una causa caratulada como lesiones ante la UFI Género Tigre.

Fue en ese marco que la modelo y participante de realities, radicada en ese país desde hace años y recién salida de dos meses de aislamiento en Supervivientes All Stars 3, tomó partido en la polémica a través de tres publicaciones en la red social, pese a que no mantiene ningún tipo de vínculo con el futbolista ni conoce personalmente a sus sobrinas.

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El primer mensaje fue escueto y sin aclaraciones: “Sin palabras”, escribió Ivana en su cuenta de X apenas trascendió la noticia. Según el parte policial al que tuvo acceso Teleshow, Wanda Nara se encontraba grabando MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe cuando su hija mayor, de 11 años, le envió un mensaje de auxilio desde una computadora, al no tener acceso a su teléfono. La menor salió por sus propios medios de la vivienda, descalza y sin haber comido, y quedó bajo resguardo de su madre. Icardi, en tanto, se negó a entrevistarse con el personal policial.

Ivana reaccionó al nuevo escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara y se mostró en contra de su excuñada (X)

Horas después, la modelo publicó un segundo mensaje que se distanció de la indignación inicial y cuestionó la versión de los hechos. “¿Cuántas veces tiene que mentir una persona para que se convenzan de que es mitómana? es para un amigo"”, escribió, en aparente alusión a Nara. La publicación tomó como propios rumores que circulaban en redes sociales, según los cuales todo lo sucedido habría sido una puesta en escena de la conductora.

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La reacción de Ivana generó repercusiones en redes sociales, y varios usuarios le recriminaron que opinara sobre una situación familiar de la que, por su propio distanciamiento, carece de información directa. La modelo no esquivó el intercambio: “Jajajajaj ¿por qué les arde que opine? Si ustedes hacen lo mismo, HIPÓCRITAS”, retrucó en una tercera publicación, con la que cerró su participación en el debate.

La irrupción de Ivana en el tema se produce en un contexto particular: la modelo acaba de completar dos meses de aislamiento como participante de Supervivientes All Stars 3 en España, por lo que su conocimiento del caso se limita a lo que pudo seguir a la distancia tras su regreso al contacto con el mundo exterior. La causa por lesiones que involucra a Mauro continúa en manos de la fiscalía de Tigre.

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La Casa de los Sueños volvió a estar en el centro de los problemas luego de que la conductora recibiera una serie de llamadas por parte de una de sus hijas relatando una supuesta situación de violencia (Video: LAM-América TV)

La intervención de Ivana no sorprendió a quienes siguen de cerca la historia del clan Icardi. La modelo nunca ocultó su mala relación con Wanda y durante años sostuvo que, por influencia de la conductora, su hermano se había alejado de la familia y hasta le habría retirado el saludo a su propia madre. Esa distancia con Nara fue la misma que la llevó, en su momento, a salir públicamente a defender a Eugenia “la China” Suárez cuando blanqueó su relación con Mauro, en medio del aluvión de críticas que recibió la actriz.

Las declaraciones más recientes habían tenido lugar apenas un mes atrás, dentro del propio reality del que formaba parte. En una de las comunicaciones con el conductor Jorge Javier Vázquez, alguien mencionó a Wanda como su cuñada, y la respuesta de Ivana fue tajante: “El bicho de Wanda Nara ya no está en mi familia, es mi ex cuñada”, disparó. Y, sin dejar pasar la oportunidad, sumó: “Le mando un beso a la China Suárez que es mi guapísima nueva cuñada, que nos está viendo”.

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