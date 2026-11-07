El historial de escándalos del cantante de Ke Personajes: peleas callejeras, insultos y acusaciones

El cantante de Ke Personajes fue detenido tras una pelea en la vía pública en el año 2023

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El vocalista de Ke Personajes, Emanuel Noir, protagonizó este sábado un nuevo escándalo policial: fue arrestado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, después de agredir a un agente de seguridad que le impidió ingresar a un casino que permanecía cerrado. El hecho ocurrió alrededor de las 5.45 y fue confirmado por fuentes policiales a Infobae. El uniformado sufrió lesiones en el rostro como consecuencia de los golpes que le propinó el cantante.

Según lo confirmado por las autoridades, Noir intentó ingresar al establecimiento cuando este no estaba habilitado para funcionar. Al ser frenado por el agente que cumplía tareas de seguridad, el músico reaccionó de manera violenta y le asestó golpes que le provocaron heridas visibles en la cara. Personal policial intervino y procedió a su detención.

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Este episodio se suma a un historial de incidentes violentos que el músico protagonizó en los últimos años. El 10 de diciembre de 2023, Noir se vio involucrado en una pelea en plena vía pública en el barrio porteño de Recoleta, específicamente en Junín al 1700, a las 7.50 de la mañana. La riña comenzó cuando dos personas reconocieron al artista y empezaron a fotografiarlo y filmarlo. La situación escaló hasta el enfrentamiento físico y derivó en la intervención de la Comisaría Vecinal 2A.

El descargo que había publicado el cantante en su momento (Instagram)

En la otra vereda, una de las personas que se involucró en la discusión apuntó contra el cantante y lo acusó de generar el conflicto. “Ellos fueron los únicos violentos. Ni a los que golpearon primero ni a los golpearon después fueron causantes del incidente. Hay videos en la Justicia que demuestran lo que digo y una causa penal en su contra”, sostuvo el denunciante en diálogo con Teleshow. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, a cargo del doctor Herrera, dispuso actuaciones judiciales por lesiones recíprocas.

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Días después, el 17 de diciembre, Noir repitió la escena, pero esta vez en su ciudad natal. Bajó de su auto con una manopla de hierro en la Av. Paysandú y se trenzó en una pelea con otro hombre. Las imágenes que se viralizaron lo muestran noqueado en la vereda, con la cabeza ensangrentada, siendo abofeteado por su contrincante. La policía llegó en minutos y lo trasladó esposado hasta el móvil policial. El músico estaba acompañado por su novia Sophia Ramos, y antes de subir al patrullero, le gritó a quien lo filmaba: “Tomatela, muerto de hambre”.

Después de aquel arresto de diciembre, Noir fue liberado horas más tarde y recurrió a Instagram para hacer su descargo. “¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son los míos?”, escribió en sus historias, acompañado de una foto posando frente al espejo. En una publicación anterior, también había justificado la pelea de Recoleta: “Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarle el respeto ni a mí ni a una mujer, menos pegarle, por eso me paré de manos en el boliche. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar”.

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La policía detuvo al cantante de Ke Personajes

La preocupación por el estado del cantante se agudizó en marzo de 2024, cuando se difundió un video filmado a la salida de un boliche que se volvió viral en TikTok. En las imágenes, Noir aparece en un estado que alarmó a sus fanáticos. “Nunca lo vimos tan mal”, “Que alguien lo ayude a salir adelante porque cada vez se lo ve peor”, escribieron sus seguidores en redes. Ante las críticas, el artista publicó un video en Instagram en el que relativizó las acusaciones y relató una anécdota personal sobre un niño en situación de calle al que ayudó: “¿Saben lo que hizo el drogadicto, el que sale en auto y que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado”, expresó en un tono irónico dirigido a quienes lo señalaban.

En los últimos tiempos, Noir parecía enfocado en su música, alejado de las redes sociales y de los escándalos judiciales. Hasta esta mañana, en un bingo de Entre Ríos, cuando volvió a protagonizar un suceso que parecía archivado.

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