Teleshow

Claudia Villafañe contó secretos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Les tuve que mentir”

La Tata estuvo a cargo de la organización de la boda de la cantante con el comunicador, que se llevó a cabo el sábado pasado en una casona en el barrio de San Telmo

La empresaria estuvo a cargo de la organización del evento y contó cómo hizo para mantener el secretismo (Video: Instagram)
Guardar

El sábado pasado, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en una íntima ceremonia celebrada en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, rodeados de un estricto operativo de seguridad que logró mantener el evento en reserva absoluta. La organización estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien lleva años al frente de su propia empresa de eventos y se ha convertido en una de las organizadoras de referencia entre las figuras del espectáculo argentino.

La propia Villafañe brindó detalles de aquella jornada en el foro anual Women Economic Forum Argentina, donde participó como oradora sobre su trayectoria como empresaria. Según contó, el casamiento de Lali comenzó temprano, lo que la obligó a encadenar compromisos: “Tuve el cumpleaños el viernes, un cumpleaños de cincuenta que llegué a mi casa a las seis de la mañana”, relató. “El de Lali empezaba temprano, así que a las diez salí de mi casa de vuelta para ir al de Lali. Estaba muerta, no podía más”, admitió.

PUBLICIDAD

A pesar del cansancio, Villafañe describió la dinámica de trabajo que la distingue: estar al lado del cliente en todo momento, desde los preparativos más tempranos. Cuando el moderador le preguntó si estaba en todos los detalles, ella no dudó. “Sí, sí, sí, la verdad que sí. Estábamos muy atentos. Por eso tenemos un equipo que nos dividimos. Yo me encargo de estar al lado del cliente todo el tiempo, cuidando desde que empieza a maquillarse, a peinarse la novia o la nena que cumple quince. Y estamos ahí al pie del cañón a que no falte nada”, explicó. Y fue más allá: “Y que se sienta contenida, o sea, es un día muy importante para la familia”, agregó.

lali espósito pedro rosemblat
Toda la organización del evento estuvo a cargo de Claudia Villafañe

Para la organizadora, ese trato cercano es lo que diferencia su propuesta. “Creo que eso es lo que nos distingue, por ahí del trabajo que hacemos con mi equipo, de esa amorosidad con la que nos gusta trabajar y atender al cliente”, sostuvo ante el público del foro.

PUBLICIDAD

Otro elemento que subrayó el moderador fue la confidencialidad. La boda de Lali y Pedro pasó sin que se filtrara ningún detalle previo, y Villafañe confirmó que así fue el acuerdo: “Perdón a todos los que me preguntaron: les tuve que mentir, no podía decir nada”. El propio moderador reveló que estuvo coordinando con ella su participación en el foro sin saber que, en simultáneo, Villafañe estaba en medio de la organización del casamiento. “Estoy en una boda, me dijo. Después vino la... Ah, ya sé qué boda”, contó entre risas.

La fiesta apostó por una modalidad poco frecuente para este tipo de eventos. Quienes cruzaban la puerta debían dejar sus celulares dentro de sobres o fundas especialmente dispuestas para la ocasión. La intención era evitar que circularan fotos, videos o mensajes en tiempo real desde el interior de la celebración y que los novios pudieran compartir la jornada sin pantallas encendidas alrededor.

lali espósito pedro rosemblat
Para preservar la intimidad de la pareja se prohibido el uso de celulares

La medida, que generó comentarios entre los asistentes, fue una de las primeras sorpresas de la jornada. Agustín “Cachete” Sierra contó cuál fue el procedimiento al ingresar: “Llegabas y te metían el teléfono en la bolsita”. Pauli Vetrano también se refirió a esa consigna y dejó en claro el alcance de la decisión: “Apenas llegabas te daban una funda porque no podías usar el celular. Chicos, yo no tengo una sola foto del casamiento”.

El protocolo de “cero pantallas” abarcó toda la celebración. La organización buscó que los presentes se concentraran en la música, los encuentros y la dinámica de una fiesta que tuvo buena parte de sus actividades al aire libre. Lejos de las historias de Instagram, las transmisiones en vivo y los videos breves que suelen aparecer antes de que termine un evento, la boda quedó reservada para quienes recibieron la invitación.

Vetrano explicó que cada asistente seleccionado recibió una de esas cámaras para retratar lo que quisiera durante la noche. “Te daban camaritas descartables para que vos pudieras sacar y después eso se lo quedaban los novios”, relató sobre una iniciativa que convirtió a los amigos y familiares en fotógrafos ocasionales de la celebración.

Temas Relacionados

Claudia VillafañeLali EspósitoPedro RosemblatCasamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

La actriz compartió imágenes sin filtros y las acompañó con un texto sobre autoconocimiento, el amor y su camino interior

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

El relator de ESPN visitó Otro día perdido y recapituló con el conductor una increíble teoría que circuló en las redes sociales

El Pollo Vignolo recreó con Mario Pergolini el mito viral sobre su físico: “Decían que me faltaban tres dedos”

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Durante una jornada cargada de tensión en la casa de los sueños, se filtró una imagen de la actriz y el empresario

La curiosa foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

La actriz y vedette comenzó los ensayos de Fondo de Olla, la obra de José María Muscari que se estrena en enero en la avenida Corrientes. En una charla con Teleshow, cuenta que volvió a convivir con Ricardo García, pero no tienen sexo: “No somos una pareja activa, somos familia”

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Gabriel, Agustín y Pepe Moyano Angelini integran Iceberg del Sur, una banda con más de 25 años de trayectoria. Un WhatsApp del párroco local los llevó a anotarse en el concurso nacional de la Conferencia Episcopal, que eligió su tema “Argentina con el Papa León” entre más de 150 propuestas. Su palabra a Teleshow

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

AMÉRICA

La crisis energética y de suministros pone en riesgo a pacientes críticos en Cuba

La crisis energética y de suministros pone en riesgo a pacientes críticos en Cuba

Geólogos estadounidenses investigarán en Panamá las fallas tectónicas tras el terremoto de magnitud 7.5

Autoridades guatemaltecas suman cuatro detenidos de la red narco “Los Tigres” al capturar a presunto coordinador

Recrearon una parte del Sol en un laboratorio y encontraron una pista sobre su calor extremo

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

Se define el título de la Tabla Anual: Boca Juniors empata en la Bombonera, pero Rosario Central gana y se consagra campeón

Se define el título de la Tabla Anual: Boca Juniors empata en la Bombonera, pero Rosario Central gana y se consagra campeón

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami se impone sobre Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS

La lupa en el gol que le anularon a Miguel Merentiel por un offside milimétrico en Boca-Defensa y Justicia

En una clasificación llena de sorpresas por la lluvia, Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 15° el Gran Premio de Brasil

Las lesiones vuelven a preocupar a la NBA en el arranque de la temporada