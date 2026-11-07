Costa Rica recibe por primera vez un vuelo directo desde Polonia con 251 pasajeros y abre una nueva ruta turística con Europa

El primer vuelo directo de LOT Polish Airlines procedente de Polonia aterrizó en Guanacaste con 251 pasajeros y 11 tripulantes a bordo. Crédito: ICT

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Costa Rica abrió una nueva conexión aérea directa con Europa tras recibir este jueves 5 de noviembre de 2026 el primer vuelo procedente de Polonia, una operación que busca fortalecer la llegada de turistas internacionales y ampliar las oportunidades económicas de Guanacaste, una de las principales regiones turísticas del país centroamericano.

La aeronave de LOT Polish Airlines, un Boeing 787-8, aterrizó en Guanacaste Aeropuerto procedente del Aeropuerto Internacional de Katowice, con 251 pasajeros y 11 miembros de la tripulación.

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La llegada marcó el inicio de una ruta sin escalas entre ambos países, mediante una operación chárter organizada por la agencia de viajes polaca Rainbow Tours.

Según informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el servicio estará disponible hasta el 17 de diciembre de 2026, con una frecuencia semanal, específicamente los jueves.

A diferencia de los vuelos comerciales regulares, esta operación chárter está dirigida a turistas que adquieren servicios vacacionales mediante el operador turístico responsable de organizar los viajes.

Turistas fueron recibidos con música y bailes tradicionales

La llegada de los primeros visitantes estuvo acompañada de una bienvenida con música y bailes folclóricos costarricenses, organizada por representantes del aeropuerto y del sector turístico.

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Además, los pasajeros y tripulantes recibieron un obsequio por parte de Coriport, empresa concesionaria de Guanacaste Aeropuerto.

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos V. Borges, destacó que la apertura de esta conexión amplía las posibilidades del país para atraer visitantes procedentes del continente europeo.

“La llegada de este vuelo histórico desde Polonia fortalece las nuevas conexiones con Europa y consolida al Aeropuerto de Guanacaste como una terminal clave para el crecimiento turístico de Costa Rica”, afirmó el jerarca.

Borges también señaló que estas operaciones permiten fortalecer la competitividad de Guanacaste como destino y generar oportunidades para las comunidades cercanas.

La inauguración coincide con el inicio de la temporada alta turística, un periodo durante el cual aumenta la llegada de visitantes internacionales a diferentes destinos del país.

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Los turistas polacos fueron recibidos con música y bailes folclóricos costarricenses, como parte de las actividades organizadas para celebrar la apertura de la ruta. Crédito: ICT

Turismo procedente de Polonia creció un 20%

Las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento en la cantidad de turistas polacos que visitan Costa Rica.

De acuerdo con los datos del ICT, entre enero y septiembre de 2026 ingresaron al territorio nacional 5,367 visitantes procedentes de Polonia, lo que representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Durante esos nueve meses, el país recibió un total de 335,586 turistas europeos por vía aérea, consolidando a Europa como uno de los mercados internacionales relevantes para el sector turístico costarricense.

La nueva ruta también llega en un momento de crecimiento para Guanacaste Aeropuerto, que registró un aumento interanual del 10% en el tráfico de pasajeros durante los primeros nueve meses de 2026.

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Estas cifras corresponden al movimiento general de pasajeros de la terminal y no exclusivamente a visitantes procedentes de Polonia.

Aeropuerto busca atraer más visitantes europeos

La gerente comercial y de comunicaciones de Guanacaste Aeropuerto, Renata González, explicó que esta conexión representa una oportunidad para dar a conocer los atractivos turísticos de la provincia entre viajeros polacos.

“Esta conexión es un paso importante para que los turistas polacos descubran Guanacaste, se enamoren de nuestra región y la incorporen a su mapa de destinos vacacionales”, manifestó.

La provincia ofrece atractivos como playas, parques nacionales, volcanes, bosques tropicales y actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y aventura.

Por su parte, el vicepresidente de Rainbow Tours, Piotr Burwicz, destacó que la nueva conexión forma parte de la expansión de la oferta de destinos vacacionales de larga distancia de la compañía.

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La empresa considera que Costa Rica reúne características atractivas para los viajeros europeos interesados en conocer destinos naturales y realizar actividades al aire libre.

La nueva conexión entre Katowice y Guanacaste operará todos los jueves hasta el 17 de diciembre, mediante vuelos chárter organizados por Rainbow Tours. Crédito: ICT

Una nueva oportunidad para el turismo costarricense

La apertura de esta ruta también podría beneficiar a empresas vinculadas con el hospedaje, la gastronomía, el transporte turístico y las excursiones en Guanacaste.

Por ahora, los vuelos programados representan una oportunidad para evaluar el interés del mercado polaco en visitar directamente Guanacaste, sin necesidad de realizar conexiones en otros aeropuertos internacionales.

Con esta nueva operación, Costa Rica amplía sus conexiones aéreas con Europa, mientras el sector turístico busca aprovechar el crecimiento de visitantes internacionales durante los últimos meses de 2026.

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