Nazarena Di Serio habló de su pelea con María Fernanda Callejón: "Es algo que lloro todos los días"

Las panelistas comparten el ciclo de Moria Casán pero no se llevan nada bien

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Nazarena Di Serio salió a responder públicamente después de que en Intrusos (América TV) deslizaran que habría perdido un embarazo, en el marco de una pelea que protagonizó esta mañana con María Fernanda Callejón en la sala de maquillaje de La mañana con Moria (El Trece). La periodista usó su cuenta de X para desmentir la versión y cruzar al conductor que la difundió al aire.

“¿Cómo es eso de que un conductor cuenta al aire que una persona tuvo un embarazo interrumpido sin el consentimiento de la persona? 1.° que por suerte no me tocó pasar por algo tan doloroso. 2.° si hubiera pasado por qué lo cuenta si yo no lo hice?! 3.° jamás se me consultó”, escribió Di Serio en su primer mensaje. En el segundo fue más lejos: “Es uno de los temas más delicados que hay. Lo que atravieso como mujer con respecto a mi deseo de ser mamá no lo hago público, pero ya que lo hicieron. Por mí, SÍ ME MUERO DE GANAS DE SER MAMÁ Y LAMENTO NO SERLO por ahora. Que nadie nos exponga sin consentimiento NUNCA”. Y cerró con una aclaración: “Perdón todas las faltas y lo mal que escribí, estoy re caliente”.

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Minutos después, visiblemente emocionada, Di Serio habló ante las cámaras de Primicias Ya y dio su versión del conflicto. Según contó, Callejón llegó esa mañana de mal humor y comenzó a tirar comentarios antes de que arrancara el maquillaje. “Yo la verdad es que no le di bola. Fui tipo, ella tiraba como comentarios al aire, a ver si picaba alguno. Yo, son las ocho de la mañana, estoy dormida, nada, cero”, relató.

La situación escaló cuando la maquilladora Valentina le consultó si cierta información estaba en el grupo de WhatsApp del programa. Di Serio confirmó que sí; Callejón discutió que no. Fue entonces cuando llegó el comentario que la hirió: “Yo no estoy tan al pedo como vos, yo tengo una hija”. “Me entró el comentario mal, porque ella no sabe mi realidad, ella no sabe mi vida”, dijo Di Serio.

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La periodista aclaró que el mal humor de Callejón venía de antes y que eligió ignorarlo hasta ese momento. “De hecho, después de esa pelea siguió tirando comentarios en la sala a los que yo no le di bola. Tipo yo no le di ni bola a todo lo que ella seguía diciendo con las peluqueras, con la pein... o sea, como que ella quería pelear hoy”, describió. Y precisó que solo uno de esos comentarios logró atravesarla: “Cuando me dijo lo del hijo, o sea, yo tengo una hija, ¿entendés? Y aparte, acá hay un montón de madres que laburan y que laburan y se rompen el traste entrando a las tres de la mañana a laburar acá. Entonces me parece que no es: ‘Yo tengo una hija y vos, como no tenés hijos, estás al pedo’. No sabe cómo es mi vida”.

Los mensajes de Nazarena en redes sociales

Consultada por la producción, que informó que Di Serio había entrado en una crisis de llanto, ella lo desmintió. “No me dio llanto, me dio bronca. Capaz porque no se me suele ver enojada, porque no soy una persona que se enoja o que pelea. De hecho, me chupa todo un huevo, pero hoy me entró la balubi y hoy me calenté. Hoy sí estaba enojada, sí estaba como: ‘¿Qué le pasa?’”, aclaró. Con la voz quebrada, insistió en el peso de esas palabras: “El ‘yo tengo una hija y vos estás al pedo porque no tenés una hija’. ¿Qué sabés qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué situación estoy viviendo? ¿Qué hago cuando salgo de acá? No voy a andar entrando en detalles, pero yo estoy justo pasando un momento de mierda en mi vida por una situación familiar muy grave que no la voy a contar al aire y no tengo por qué darle explicaciones”.

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Lo que más la golpeó, dijo, fue que ese comentario viniera precisamente de Callejón. “Y más ella, que es una mujer que se esforzó mucho por ser mamá, que su lucha, yo la verdad la recontra empaticé y la seguí, porque es muy importante y me alegro y Joana es un ser hermoso. ¿Por qué tiene ese comentario? Si ella vivió y sabe lo difícil que es para una mujer ser mamá, entonces no van, no, no se hacen, no van”, señaló. Y, visiblemente angustiada, sumó: “Me encantaría tener hijos, me encantaría ser mamá. Es algo que lloro todos los días, de no poder estar formando mi familia ni poder ser mamá, y más en el contexto que estoy viviendo ahora familiar. Y la verdad, es una mierda que te digan ese comentario. A mí me dolió y reaccioné desde el dolor”. Ante la consulta del cronista, que señaló que se le notaban lágrimas en los ojos, Di Serio no esquivó: “Sí, porque es muy... Tenemos un reloj biológico de mierda que es muy difícil. Es difícil, es una batalla difícil. Fer la sabe porque la vivió”.

Di Serio también reveló que el mal clima no fue un hecho aislado. Días atrás, Callejón protagonizó otro episodio en el canal: cuando le avisaron que debía cambiar de camarín —una práctica habitual y rotatoria—, reaccionó a los gritos frente a una vestuarista. “Yo soy la estrella del canal. No me podés estar cambiando el camarín porque yo el camarín lo necesito y yo soy una estrella y no me puedo estar moviendo”, la citó Di Serio. Y agregó: “La vestuarista que acá está laburando no se tiene por qué fumar los gritos de nadie. Y acá la estrella del canal es Mirtha y es Moria. Y nunca vas a ver ni a Mirtha ni a Moria diciendo ‘yo soy la estrella del canal’, porque son estrellas”.

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