Honduras

Sequía golpea al campo hondureño: más de 148 mil productores reciben asistencia en 17 departamentos

Honduras ejecuta proyectos por millones de lempiras para construir reservorios, perforar pozos e instalar sistemas de riego, mientras plantea una inversión de 400 millones de dólares en diez años para ampliar las áreas agrícolas con acceso permanente al agua.

Un total de 148,707 productores agropecuarios han recibido asistencia en 17 departamentos hondureños afectados por la emergencia de sequía durante 2026. (Foto: SAG)
Un total de 148,707 productores agropecuarios han recibido asistencia en 17 departamentos hondureños afectados por la emergencia de sequía durante 2026. (Foto: SAG)
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Un total de 148,707 productores agropecuarios han recibido asistencia en 17 departamentos de Honduras declarados en emergencia por la sequía, mediante la entrega de insumos agrícolas y el desarrollo de proyectos para garantizar el acceso al agua en las zonas productivas.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que, como parte de la respuesta a la emergencia climática, ha distribuido 63,471 kits productivos destinados a respaldar a las familias que dependen de la agricultura y la ganadería.

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Los resultados fueron presentados durante la reunión de la Mesa Técnica Sequía 2026, en la que participaron representantes de la SAG, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Congreso Nacional y otras instituciones vinculadas al sector agropecuario.

Entre las principales acciones figura la construcción de 13 reservorios con geomembrana, que tendrán una capacidad conjunta de almacenamiento de 55,830 metros cúbicos de agua para actividades agrícolas y ganaderas.

Uno de los proyectos ya finalizados se encuentra en Liure, El Paraíso, donde se construyó un reservorio con capacidad para almacenar 4,720 metros cúbicos y beneficiar a 160 familias rurales. La obra representó una inversión de 800,000 lempiras por parte de la SAG.

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La Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó la distribución de 63,471 kits productivos para apoyar a las familias dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias. (Foto: SAG)
La Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó la distribución de 63,471 kits productivos para apoyar a las familias dedicadas a las actividades agrícolas y pecuarias. (Foto: SAG)

También se desarrolla un proyecto en San Antonio de Flores, Choluteca, que beneficiará a aproximadamente 450 familias de comunidades como Tegucigalpita, Loma Alta, Las Trojas, Montecristo y Tierra Blanca.

Para ejecutar estas obras, el Gobierno puso maquinaria a disposición de las alcaldías municipales, mientras la SAG proporciona las geomembranas y los recursos necesarios.

A los reservorios se suma una inversión de 180 millones de lempiras para perforar pozos, instalar bombas solares y desarrollar sistemas de riego por goteo, con el propósito de reducir la dependencia de las lluvias.

Además, mediante un programa de cooperación con Japón se destinarán 48 millones de lempiras para habilitar 25 pozos profundos e incorporar sistemas de riego en 125 hectáreas productivas de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso.

De ese presupuesto, 39.9 millones de lempiras (US$1,442,057) corresponden al Fondo de Contravalor 2KR. El proyecto también contempla equipos de perforación y tecnología para identificar fuentes subterráneas de agua.

Otra de las medidas es una segunda fase de estimulación de lluvias, que contempla siete vuelos adicionales financiados por la empresa privada, con una inversión aproximada de 250,000 dólares.

Los 13 reservorios proyectados tendrán una capacidad conjunta de almacenamiento de 55,830 metros cúbicos de agua para atender las necesidades del sector agropecuario. (Foto: SAG)
Los 13 reservorios proyectados tendrán una capacidad conjunta de almacenamiento de 55,830 metros cúbicos de agua para atender las necesidades del sector agropecuario. (Foto: SAG)

Esta etapa se suma a los 20 vuelos ejecutados anteriormente, con prioridad en el Corredor Seco, Choluteca y zonas productoras de azúcar en Valle.

Las operaciones dependen de las condiciones atmosféricas y de la formación de nubes adecuadas para intentar favorecer las precipitaciones.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, reconoció que 2026 ha sido uno de los años más difíciles en materia climática y destacó que el apoyo también ha incluido alimento para el ganado, especialmente durante septiembre y octubre, cuando disminuyeron las lluvias y la disponibilidad de pasto y forraje.

La asistencia contempla asimismo semillas de granos básicos y fertilizantes mediante el Programa de Incentivo a la Producción, además de apoyo para productores de café.

A largo plazo, las autoridades plantean una inversión de 40 millones de dólares anuales durante diez años, equivalente a 400 millones de dólares, para incorporar aproximadamente 60,000 hectáreas adicionales bajo sistemas de riego.

La propuesta busca garantizar que más agricultores puedan mantener sus cultivos durante los períodos de escasas precipitaciones y reducir las pérdidas asociadas a la variabilidad climática.

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