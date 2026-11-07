“La destruiremos”: Bukele reaccionó a una denuncia sobre la vivienda de un presunta banda criminal en Haití

El presidente Nayib Bukele prometió demoler una vivienda vinculada a pandillas em Haití tras un pedido en redes sociales. (Cortesía: Reuters/Redes sociales)

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La publicación de una haitiana, identificada en X como Sofía, llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a prometer que sus fuerzas demolerán la vivienda atribuida a una banda criminal en Haití, después de que la usuaria denunciara que el grupo reconstruyó el edificio con recursos obtenidos de secuestros, asesinatos y extorsiones.

La mujer difundió una imagen de una residencia que identificó como el Palacio Nacional de Haití. El inmueble quedó destruido tras el terremoto de 2010 y, años después, fue ocupado por grupos armados.

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El mensaje concluyó con una petición dirigida al mandatario salvadoreño, aludiendo a una expectativa para que intervenga contra las estructuras criminales que dominan amplias áreas de Puerto Príncipe.

Bukele respondió este 6 de noviembre y pidió información precisa para ubicar el inmueble. “¿Dónde está esa casa? Denos la dirección exacta; la destruiremos”, escribió el presidente salvadoreño.

Una usuaria haitiana denunció que una banda armada construyó una residencia con dinero obtenido de secuestros, extorsiones y homicidios. (Cortesía: Redes sociales)

Esto ocurre mientras El Salvador mantiene un despliegue de más de 2,000 efectivos en Haití, una operación que comenzó tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos en una emboscada ocurrida el 18 de octubre en Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de la capital haitiana.

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La búsqueda de cuatro aerotécnicos desaparecidos motivó el despliegue salvadoreño

Los salvadoreños desaparecidos viajaban en un vehículo blindado cuando hombres armados atacaron la unidad con disparos y explosivos.

Los connacionales formaban parte del contingente que apoyaba a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Gobierno salvadoreño presentó el envío de tropas como una misión de búsqueda y rescate. Bukele, además, lanzó mensajes públicos a los grupos armados haitianos y aseguró que su país podía combatirlos como lo hizo con las pandillas salvadoreñas.

El operativo de búsqueda se concentra en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, donde operan las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo. Ambas organizaciones han sido señaladas por su presunta relación con la emboscada, aunque ninguna se lo ha atribuido.

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La Policía Nacional de Haití informó el 3 de noviembre que localizó el vehículo incendiado en el que viajaban los técnicos. El hallazgo ocurrió en Santo durante una operación conjunta con fuerzas haitianas, integrantes de la misión internacional y militares salvadoreños. Las autoridades no encontraron rastros de los militares desaparecidos.

El Salvador mantiene a más de dos mil efectivos desplegados en Haití como parte de una misión de búsqueda y rescate. (REUTERS/Patrice Noel)

Haití y El Salvador abordarán la continuidad del contingente militar

El futuro del contingente salvadoreño será parte de una reunión prevista para el 16 y 17 de noviembre en El Salvador. El vicepresidente Félix Ulloa afirmó a la agencia EFE que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, viajará a San Salvador para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia.

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Según explicó, la visita permitirá discutir la continuidad y el eventual retorno de los más de 2,000 militares desplegados en territorio haitiano, para los que aún no existe una fecha de salida definida.

“Ya me confirmó su asistencia el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza”, sostuvo Ulloa.