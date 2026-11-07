El Salvador

El Salvador: La Dirección de Migración habilita una plataforma digital para validar permisos de salida de menores

El sistema revisará previamente las autorizaciones de viaje de niños y adolescentes y emitirá un comprobante QR cuando los archivos remitidos por correo electrónico o sitio institucional no tengan observaciones

Una mujer y un niño caminan con maletas en el interior de un aeropuerto con vista a la pista y a varios aviones.
La Dirección General de Migración y Extranjería habilitó una plataforma digital para validar en línea los permisos de salida de menores en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Migración y Extranjería habilitó una plataforma digital para revisar y validar en línea las autorizaciones de salida del país de niños, niñas y adolescentes. El trámite busca verificar la documentación antes del viaje y, si no presenta observaciones, emite un código QR de validez.

La gestión se puede realizar mediante la Plataforma de Migración y Extranjería o a través del sitio oficial de la institución. Los solicitantes deben remitir el documento de autorización y los requisitos exigidos en archivos PDF legibles, ya sea por correo electrónico de atención o mediante la plataforma habilitada.

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El código QR se entrega tras la revisión del permiso

Una vez que Migración valide la solicitud, la persona responsable recibirá un código QR. Este comprobante deberá presentarse al momento de la salida del país, impreso o desde un teléfono móvil.

El viajero deberá llevar además el pasaporte vigente del menor y la autorización notarial física original. La falta de alguno de estos documentos puede impedir la salida del niño, niña o adolescente.

Los solicitantes deben enviar la documentación en archivos PDF legibles mediante el sitio oficial o por correo electrónico de atención.
Los solicitantes deben enviar la documentación en archivos PDF legibles mediante el sitio oficial o por correo electrónico de atención.

La autorización notarial debe identificar a los padres y al menor

Para evitar rechazos, el acta notarial debe incluir los datos completos de la persona o las personas que otorgan la autorización: nombre, apellido, edad, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad.

También debe consignar el número de Documento Único de Identidad (DUI) o pasaporte de los padres, con sus respectivas fechas de emisión y vencimiento. La omisión de la fecha de vencimiento del DUI figura entre los errores que pueden afectar el trámite.

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En el caso del menor de edad, la autorización debe contener el nombre completo, tal como aparece en la partida de nacimiento, y el número de pasaporte con las fechas de emisión y vencimiento.

El notario deberá dejar constancia de la filiación y de que tuvo a la vista la certificación literal de la partida de nacimiento del niño, niña o adolescente.

El permiso debe precisar el destino, el plazo y quién acompaña al menor

La documentación deberá establecer con claridad el país de destino y el tiempo exacto de permanencia fuera de El Salvador. Este período no debe confundirse con la vigencia de la autorización.

El viajero debe presentar el código QR junto con el pasaporte vigente del menor y el acta notarial física original al momento de la salida del país. (Imagen de cortesía)
El viajero debe presentar el código QR junto con el pasaporte vigente del menor y el acta notarial física original al momento de la salida del país. (Imagen de cortesía)

Cuando el menor viaje con una tercera persona o con un familiar, el acta debe incluir el nombre completo del acompañante, su documento de identidad y el vínculo o relación que tiene con el niño, niña o adolescente.

Si viaja solo o bajo el acompañamiento del personal de una aerolínea, esa condición debe quedar expresamente consignada en la autorización.

Migración advierte sobre el uso de plantillas con normas derogadas

La autorización notarial debe citar la Ley Crecer Juntos, junto con la Ley Especial de Migración y Extranjería. El uso de documentos que aún hagan referencia al artículo 44 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) puede derivar en el rechazo de la solicitud, ya que esa normativa fue derogada.

La revisión previa en línea permitirá detectar observaciones antes de que el menor se presente en un puesto migratorio para salir del país.

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