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Esteban Lamothe reveló por qué adelantó su propuesta de casamiento a Débora Nishimoto: “No pude dormir la siesta”

El actor quería esperar hasta la medianoche del 31 de diciembre en medio de sus vacaciones, pero un detalle inesperado le cambió el romántico plan

En una entrevista para el programa televisivo LAM, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto comparten detalles sobre su compromiso y planes de casamiento
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Con los preparativos de la boda ya en marcha, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto revelaron cómo fue la propuesta de casamiento que selló su decisión de dar un paso más en la relación. Lejos de una escena organizada hasta el último detalle, el actor eligió un momento de descanso durante unas vacaciones en Chiloé, en la Patagonia chilena, y terminó adelantando sus planes porque los nervios no lo dejaron dormir.

La pareja confirmó que se casará en diciembre, en una celebración por civil que reunirá a unas 100 personas. Serán familiares y amigos de ambos, en una lista que, según admitieron, implicó dejar afuera a personas cercanas por la necesidad de mantener un festejo acotado.

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El vínculo sentimental entre los actores comenzó durante el proceso de trabajo de la serie Envidiosa. Aunque compartieron el rodaje desde 2024, el romance no surgió de inmediato. Durante gran parte de las grabaciones fueron compañeros, pero el trato cotidiano los llevó a generar una cercanía que se trasladó fuera del set.

Las conversaciones sobre música, libros y recitales fueron parte de esa etapa previa. Con el paso de los meses, los mensajes se volvieron frecuentes y la confianza derivó en una primera salida. El actor tomó la iniciativa para ese encuentro y, desde entonces, la relación avanzó hasta la convivencia y el próximo casamiento.

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La pareja comenzó a salir durante las grabaciones de Envidiosa y, tras dos años, tomaron la decisión de casarse (Video: Instagram)

La propuesta ocurrió el 31 de diciembre de 2025, mientras ambos descansaban en Chiloé. Lamothe guardaba los anillos desde el día 23 y logró ocultarlos en su equipaje para que su novia no los descubriera. La idea inicial era esperar hasta la medianoche de Año Nuevo, pero el plan cambió durante la tarde.

“Lo hice después de la siesta. Yo tenía los anillos que me había hecho un amigo, que los escondí para que ella no los vea. Quería esperar hasta el 31. Estaba nervioso”, recordó el actor durante una nota con el móvil de LAM, por América TV.

Débora intervino para precisar que no había advertido la ansiedad de su novio. “No noté sus nervios, pero creo que estaba nervioso porque quería decírmelo a las 00.00 y me lo dijo después de la siesta”, comentó entre risas.

La respuesta de Lamothe explicó el cambio de planes. “Me acosté y no pude dormir la siesta, así que me levanté y se lo dije”, relató. Así, la espera que había imaginado para el cierre del año quedó interrumpida por la inquietud del actor, que decidió no postergar más el momento.

El actor y su pareja siguen disfrutando del invierno europeo (Video: Instagram)

“En la mochila hay algo”, le dijo el actor a su pareja. Cuando ella la abrió, encontró los anillos en la parte superior. “La estaban esperando”, agregó el protagonista de ficción sobre la sorpresa que había preparado durante las vacaciones.

Lamothe explicó que la decisión de hacer una fiesta más acotada tuvo que ver con el número de amistades y vínculos que acumuló a lo largo de los años. “Uno cuando hace una fiesta tan chiquita, queda gente afuera que uno quiere mucho de la cotidianeidad; yo, que tengo casi 50 años, tengo muchos amigos, pero en algún lugar tenés que cortar la lista”, expresó.

La celebración también incluirá un gesto vinculado a las creencias del actor. Lamothe, que se definió como católico, contó que busca a un sacerdote para que bendiga a la pareja, pese a que el casamiento no tendrá una ceremonia religiosa formal.

Un hombre y una mujer se besan en la boca mientras ella lo abraza por el cuello en un espacio de iluminación tenue
Los actores Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se besan abrazados durante la celebración de un casamiento.

“Lo vamos a hacer por civil, pero quiero llamar a un cura para que vaya y nos bendiga, que nos tire agua bendita, porque yo soy más tradicional. Estoy buscando cura. Sería una cosa rara porque tiene que ir a la puerta a bendecirnos”, explicó.

Nishimoto, por su parte, señaló que no comparte esa religión, aunque acompaña el deseo de su futuro esposo. “Yo no soy católica, la atea, pero respeto lo que él quiera. Y sí, va a ser por civil”, dijo con humor.

La pareja planea hacer una escapada breve luego de la boda, para lo cual ambos deberán reorganizar algunos compromisos laborales. El proyecto de luna de miel inmediata será reducido, aunque ya tienen en mente un destino de mayor alcance para más adelante.

El viaje más esperado será a Japón, el país de origen de la familia de la actriz y uno de los deseos que la ella quiere concretar junto a Lamothe. La idea es que él conozca ese universo de cerca, acompañado por ella.

“Va a ser hermoso”, anticipó Nishimoto sobre ese futuro recorrido. Mientras terminan de definir los detalles de la ceremonia de diciembre, la pareja combina la organización del festejo con el trabajo y la convivencia que consolidó una historia nacida entre jornadas de grabación, charlas compartidas y una propuesta de casamiento que se adelantó varias horas por los nervios del novio.

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