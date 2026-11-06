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‘Hard West 2′ llegará a consolas con su estrategia al estilo XCOM en noviembre

El juego de Ice Code Games debutó en Steam en 2022 y acumula más de 2700 reseñas muy positivas

Hard West 2 presenta un nuevo tráiler.
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Hard West 2 llegará a PS5 y Xbox Series el 10 de noviembre de 2026, según anunciaron la editora Klabater y el estudio Ice Code Games. El western sobrenatural de estrategia por turnos dará así el salto a consolas más de cuatro años después de su estreno para PC, ocurrido el 4 de agosto de 2022 mediante Steam.

Un estreno en consolas después de cuatro años

La versión para PC acumula más de 2700 reseñas de usuarios con una valoración general “muy positiva” en Steam. Ese recorrido sirve como antecedente para un lanzamiento en consolas que mantendrá la campaña para un jugador y su combinación de tiroteos, decisiones narrativas y elementos sobrenaturales.

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La historia está protagonizada por Gin Carter, un forajido legendario que reúne a una banda para asaltar un misterioso tren fantasma. El plan comienza como un robo de oro, pero cambia cuando Carter pierde su alma y debe recuperarla mientras atraviesa distintas regiones del oeste estadounidense.

El juego se inscribe en el subgénero conocido como Weird West, que mezcla los escenarios y figuras habituales del western con ocultismo, magia y criaturas demoníacas. Desiertos, pueblos fronterizos, paisajes nevados, pistoleros y persecuciones a caballo conviven con brujas capaces de teletransportarse y poderes que alteran las reglas de cada enfrentamiento.

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Klabater e Ice Code Games acompañaron el anuncio con un nuevo tráiler centrado en las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series. Las fuentes no detallan posibles diferencias técnicas respecto de la edición para PC ni informan precio, reservas o ediciones especiales.

Combates por turnos y una mecánica que premia la ofensiva

Hard West 2 utiliza un sistema de estrategia táctica por turnos. Esto significa que el jugador dirige a varios personajes sobre escenarios divididos en posiciones y administra sus movimientos, ataques y habilidades mediante puntos de acción antes de ceder el turno a los enemigos.

Su estructura sigue lineamientos asociados con XCOM, aunque incorpora una mecánica propia llamada Bravata. Cuando un integrante de la banda derrota a un enemigo, recupera puntos de acción. El sistema permite prolongar el turno, encadenar bajas y coordinar las habilidades de varios compañeros si el jugador calcula correctamente el orden de sus ataques.

Esta regla favorece un estilo agresivo: eliminar a un adversario puede abrir la posibilidad de alcanzar al siguiente sin terminar la ronda. Un error en el cálculo, en cambio, puede dejar a los personajes expuestos. La posición de cada enemigo, el daño disponible y las capacidades especiales del grupo pasan a ser factores centrales antes de iniciar una cadena.

Cada miembro de la banda tiene poderes y funciones diferentes. El grupo incluye pistoleros con gran precisión, brujas que pueden teletransportarse y otros seres vinculados con lo sobrenatural. Las habilidades se desarrollan mediante cartas misteriosas que permiten formar manos de póker y configurar ventajas para los integrantes del equipo.

El equipamiento incluye armas, explosivos y objetos menores. La campaña también presenta situaciones alejadas de los tiroteos estáticos habituales del género, como combates junto a un tren en movimiento, robos ferroviarios, duelos y persecuciones a caballo. Los escenarios pueden cambiar durante la acción, lo que obliga a adaptar las rutas y prioridades en medio de una misión.

Hard West II, de Ice Code Games.
Hard West II, de Ice Code Games.

Decisiones, lealtad y consecuencias para la banda

La campaña no se limita a superar mapas de combate. Los compañeros de Gin Carter cuentan con historias propias que se revelan durante el viaje, y las decisiones tomadas por el jugador afectan su relación con el protagonista. Elegir a quién escuchar o qué tarea asignar puede otorgar puntos de lealtad y desbloquear habilidades útiles.

Las elecciones desfavorables pueden reducir el compromiso de ciertos integrantes con la banda. El sistema conecta así las conversaciones y decisiones narrativas con la composición táctica del grupo: mantener una buena relación con un personaje puede ampliar sus recursos disponibles durante las misiones.

El recorrido lleva a la banda por tierras hostiles, pueblos de frontera y zonas cubiertas de nieve mientras busca recuperar el alma de Carter. En el camino aparecen demonios, pistoleros y otras amenazas relacionadas con los relatos oscuros del Lejano Oeste. La sangre, la magia y las trampas forman parte de una campaña que permite engañar a los rivales o recurrir a poderes cuando las armas convencionales no son suficientes.

Hard West 2 se estrenó originalmente en PC como continuación de Hard West, la entrega de 2015. Su desembarco en PS5 y Xbox Series quedó programado para el 10 de noviembre de 2026.

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