Teleshow

Julieta Prandi regresó de Brasil y habló tras su separación de Emanuel Ortega: “Uno no se casa para separarse al mes”

La conductora conversó con el ciclo de Ángel de Brito tras llegar al país de la que iba a ser su luna de miel con el cantante en Brasil. Su palabra

Primer plano de Julieta Prandi con anteojos de sol oscuros y chaqueta de cuero en la vía pública
La modelo Julieta Prandi ofrece declaraciones ante la prensa luego de su matrimonio con el músico Emanuel Ortega.
Guardar

Julieta Prandi regresó a la Argentina luego de viajar a Brasil en medio de su mediática separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento. La conductora, unos minutos después de llegar al país en el aeropuerto, conversó con LAM (América TV) en una nota a corazón abierto donde se sinceró sobre la ruptura.

“Estoy triste. Así”, fueron sus primeras palabras cuando el cronista de LAM quiso saber cómo se encontraba y comenzaba a relatar el viaje que tuvo a Rio de Janeiro que empezó siendo una luna de miel con el cantante. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba a de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé, así que tenía guardados estos días y dejé todo grabado en la radio. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme. Ya tenía los días tomados. Tenía mis vacaciones que era mi luna de miel”, se lamentó. “En esa luna de miel que iba a ser más larga me tomé una semana para mí”, aclaró. “Mi amigo Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, señaló.

PUBLICIDAD

“Estoy triste", fue la primera frase de Julieta Prandi recién llegada de Brasil tras su separación de Emanuel Ortega (RSFotos)
“Estoy triste", fue la primera frase de Julieta Prandi recién llegada de Brasil tras su separación de Emanuel Ortega (RSFotos)

“A mi posteo no sé por qué le dan tanta importancia como si fuese el ojo de la tormenta. Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir… Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro y yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas. Y acá estamos”, afirmó.

Cuando le preguntaron si estaba desilusionada con quien era su marido, Prandi no escondió sus sentimientos. “No me lo esperaba. No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel, más allá de lo que pasó últimamente. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos 6 años, nos amamos mucho, nos acompañamos un montón. Yo a él y él a mí, tanto en la luz como en las sombras”, expresó.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Julieta PrandiEmanuel OrtegaLAM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

La participante se angustió ante las eliminaciones diarias, una dinámica desaconsejada por su equipo médico. Su reacción

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

Las cantantes escribieron una página especial en la historia del pop argentino al cantar juntas en el escenario "Like a Virgin" y "1Amor"

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

El cantante de cuarteto adelantó su nueva canción, que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja, y la cantante de RKT habló del tema

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

La DJ y productora de ascendencia coreana habló en Perros de la Calle sobre los pogos, la emoción de la primera noche y la conexión que la banda construyó con sus seguidores

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

La cantante presentó su nuevo disco y, al hablar del tema que incluyó en homenaje a su papá, blanqueó un difícil momento familiar

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

AMÉRICA

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Universidades públicas de Costa Rica retrasan resultados de admisión y becas ante posibles recortes presupuestarios para 2027

Guatemala: Presentan una acción contra el presidente Bernardo Arévalo por la seguridad ciudadana

El ministerio religioso que el gobierno cubano persigue por repartir desayunos y almuerzos a personas vulnerables

República Dominicana mantiene más de 10 mil militares en la frontera ante la operación para encontrar a cuatro salvadoreños en Haití

¿Para qué casos aplica la amnistía fiscal aprobada en El Salvador?

MALDITOS NERDS

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

‘Pratfall’, el rescate cooperativo, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2

‘RV There Yet?’ llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 con juego cruzado

Gabriel Basso actuará en el thriller de Apple TV ‘Guilty Creatures’

Bloody Hell Hotel se retrasa a 2027 y cancela su acceso anticipado

DEPORTES

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

“Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca”: la sentencia de una ex figura del Real Madrid que calentó la final de la Sudamericana

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Un ex arquero campeón con River Plate elogió a Santiago Beltrán y señaló en qué potencia europea lo ve en el futuro

Cabezazo del Diablito Echeverri, grito de Prestianni y zurdazo de Maher Carrizo: las perlitas de los argentinos en los torneos europeos

La burda agresión del arquero del Milán que terminó con expulsión y penal para su rival: el dardo de su entrenador