Julieta Prandi regresó de Brasil y habló tras su separación de Emanuel Ortega: “Uno no se casa para separarse al mes”

La modelo Julieta Prandi ofrece declaraciones ante la prensa luego de su matrimonio con el músico Emanuel Ortega.

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Julieta Prandi regresó a la Argentina luego de viajar a Brasil en medio de su mediática separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento. La conductora, unos minutos después de llegar al país en el aeropuerto, conversó con LAM (América TV) en una nota a corazón abierto donde se sinceró sobre la ruptura.

“Estoy triste. Así”, fueron sus primeras palabras cuando el cronista de LAM quiso saber cómo se encontraba y comenzaba a relatar el viaje que tuvo a Rio de Janeiro que empezó siendo una luna de miel con el cantante. “En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba a de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé, así que tenía guardados estos días y dejé todo grabado en la radio. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme. Ya tenía los días tomados. Tenía mis vacaciones que era mi luna de miel”, se lamentó. “En esa luna de miel que iba a ser más larga me tomé una semana para mí”, aclaró. “Mi amigo Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, señaló.

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“Estoy triste", fue la primera frase de Julieta Prandi recién llegada de Brasil tras su separación de Emanuel Ortega (RSFotos)

“A mi posteo no sé por qué le dan tanta importancia como si fuese el ojo de la tormenta. Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir… Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro y yo no voy a ser la excepción. Yo me casé enamorada, pero a veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas. Y acá estamos”, afirmó.

Cuando le preguntaron si estaba desilusionada con quien era su marido, Prandi no escondió sus sentimientos. “No me lo esperaba. No me lo esperaba y no me interesa hablar mal de Emanuel, más allá de lo que pasó últimamente. Nosotros somos dos buenas personas que estuvimos juntos 6 años, nos amamos mucho, nos acompañamos un montón. Yo a él y él a mí, tanto en la luz como en las sombras”, expresó.

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