El mensaje de Sergio Lapegüe tras conocer a Lionel Messi: “No puedo más de la emoción”

El conductor y su familia compartió la emoción después de conocer al capitán de la selección argentina (Foto: Instagram)

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Sergio Lapegüe compartió en sus redes sociales que se encontró a Lionel Messi en Boston. El conductor viajó junto a su esposa, Silvia “Bochi” Todaro, para visitar a su hijo Franco, quien estudia Administración de Empresas en Harvard. En medio de esa estadía, la familia pudo saludar al capitán de la selección argentina y registrar el momento en una serie de fotografías.

La visita coincidió con la presencia de Inter Miami en Boston para disputar un partido de la Major League Soccer (MLS) ante New England Revolution. Lapegüe publicó las imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram y relató la emoción que le produjo conocer al futbolista, a quien definió como una de las grandes referencias de su vida.

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“Gracias Messi”, el cierre de Sergio Lapegüe luego de cumplir un sueño en Boston (Foto: Instagram)

Las postales muestran al conductor junto a Messi, su esposa y otros integrantes de la delegación. La publicación reunió en pocas horas mensajes de seguidores, amigos y familiares, que celebraron la posibilidad de que Lapegüe cumpliera el deseo de encontrarse cara a cara con el rosarino.

El viaje de Lapegüe a Boston para ver a su hijo Franco en Harvard

Franco Elvis junto a Lionel Messi en Boston (Foto: Instagram)

El viaje tuvo como motivo principal la visita a Franco Lapegüe, que se encontraba en Boston. Sergio y Bochi aprovecharon esos días para recorrer la ciudad y acompañar a su hijo durante su experiencia académica.

En ese contexto, se enteraron de que Inter Miami tenía programado un compromiso en la zona. La coincidencia abrió la puerta para que la familia se acercara al plantel y concretara el saludo con Lionel Messi. El conductor dio cuenta de esa sucesión de hechos en el texto que acompañó las fotos.

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“¿Qué más puedo soñar? Vinimos a visitar a @franlapegue a @harvardhbs y justo juega el @intermiamicf en Boston”, escribió Lapegüe. Luego se refirió al resultado de aquel día: “Y lo conocimos, y los sueños se cumplen, charlamos, el tiempo se detuvo por un instante”.

La familia Lapegue y la emoción de poder saludar al campeón (Foto: Instagram)

El conductor suele utilizar sus redes para mostrar aspectos de sus viajes, proyectos laborales y vida familiar. En esta oportunidad, el posteo tuvo mayor repercusión por la presencia de Messi y por el tono personal con el que describió la charla.

Lapegüe contó que el intercambio fue breve, aunque suficiente para dejarle una impresión marcada. En su publicación remarcó que el futbolista se interesó por quienes se acercaron a saludarlo y mantuvo una conversación distendida con su familia.

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“Era hablar con amigos de siempre, con la humildad del más grande. Rodeado de sus amigos. Él nos preguntaba a nosotros”, expresó el periodista. También destacó que, para él, la situación tuvo un valor especial por tratarse de un encuentro que no esperaba que pudiera ocurrir durante sus vacaciones.

“Ni en mi más loco sueño”, escribió Lapegüe al publicar las imágenes con Messi (Foto: Instagram)

“El ser humano que nos dio tanta alegría estaba interesado en saber de nuestras vidas”, añadió en otro tramo de su mensaje. Lapegüe no detalló cuánto tiempo duró la charla, pero las imágenes difundidas permiten ver un clima relajado, con saludos, abrazos y fotos junto al jugador.

Messi se encuentra en Estados Unidos como figura de Inter Miami y su agenda deportiva genera atención dentro y fuera de las canchas. Cada aparición pública del delantero genera una fuerte repercusión, en especial entre los argentinos que lo reconocen como el capitán que condujo a la selección en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

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Para Lapegüe, el encuentro se sumó a un período de celebraciones familiares. Días antes, el conductor había contado que se convirtió en abuelo por primera vez. Su hija Mica fue madre de Delfina, y el periodista compartió públicamente su entusiasmo por esa nueva etapa.

También hubo fotos con Rodrigo De Paul y Luis Suárez

Bochi Lapegüe acompañó al conductor en el encuentro que definió como un sueño cumplido (Foto: Instagram)

Durante la visita, Lapegüe y Bochi también se fotografiaron con otros integrantes del entorno de Inter Miami, entre ellos Rodrigo De Paul y Luis Suárez. El conductor agradeció el trato recibido y publicó las postales de cada uno de esos saludos.

“No puedo más de la emoción. Gracias, gracias, gracias por tantas emociones”, escribió. En otra parte del texto, agradeció a Messi, De Paul, Suárez y Cristian “Kily” González, a quien también mencionó entre las personas que formaron parte de la jornada.

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Rodrigo De Paul y el hijo de Sergio (Foto: Instagram)

Bochi Lapegüe acompañó a su marido durante el encuentro y apareció en varias de las imágenes. “Con @bochiok disfrutamos la vida juntos. Bendiciones”, señaló el conductor al compartir una foto de ambos en el marco de la visita al plantel.

La reacción de la familia llegó también desde Argentina. Mica Lapegüe comentó la publicación de su padre y expresó que le habría gustado vivir el momento junto a su hija. “Con Delfi queremos estar ahí. Lo amo”, escribió la actriz y humorista.

El periodista también se fotografió con Jorge Suárez durante la visita al plantel (Foto: Instagram)

Entre los mensajes que recibió el posteo aparecieron referencias a la emoción visible del conductor, felicitaciones por el viaje y comentarios sobre la posibilidad de conocer a Messi en un contexto familiar. Lapegüe cerró su publicación con una frase que resumió el significado que le dio a la experiencia: “Ni en mi más loco sueño. Gracias Messi”.

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