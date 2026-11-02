Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces y una torta inspirada en su figura: todas las fotos

Emilia Mernes posa con un traje de fantasía y caracterización temática durante los festejos de su cumpleaños

Guardar

Emilia Mernes festejó su cumpleaños con una celebración de estética Halloween, rodeada por familiares, amigos y figuras de la música y el entretenimiento. La cantante compartió en sus redes sociales una secuencia de fotos y videos de la noche, que estuvo marcada por los disfraces, la música, los retratos grupales y una torta que reprodujo parte de su vestuario.

La artista eligió un look con referencias fantásticas: llevó una pieza negra y violeta, con relieves que simulaban tentáculos, además de una estructura sobre la cabeza con el mismo diseño. El estilismo incluyó maquillaje en tonos lilas, brillos sobre el rostro y el cuerpo, uñas largas oscuras y el pelo negro con mechones blancos.

PUBLICIDAD

La cantante Emilia Mernes eligió un atuendo de serpientes durante la celebración de su cumpleaños en una fiesta de disfraces

La ambientación acompañó la temática de la fiesta. En las imágenes se ven luces violetas, sectores oscuros y un espacio preparado para las fotos. En varias postales, Mernes posó con una copa en la mano, rodeada de invitados caracterizados para la ocasión. También hubo registros de la cantante frente a una torta con velas encendidas, mientras sus amigos se acercaban para acompañarla en uno de los momentos centrales de la noche.

Uno de los detalles que concentró la atención fue la torta elegida. El postre reproducía el torso de la cantante, con el mismo corset negro, apliques plateados, plumas azules y violetas y correas con hebillas. Las velas se ubicaron sobre la parte superior de la pieza y dieron paso al momento de los deseos.

PUBLICIDAD

La cantante Emilia Mernes posa con un atuendo temático y una botella durante la celebración de su cumpleaños

La elección no pasó inadvertida entre sus seguidores. Tras la publicación del carrusel de imágenes, la sección de comentarios se llenó de mensajes de afecto y referencias al diseño. “Te amamos mucho, Emi. Te merecés eso y más”, escribió una usuaria. Otro mensaje destacó la presencia de sus padres durante la fiesta: “Si tus papás se disfrazan es porque te aman. Qué lindo es verlos en todas las etapas de Emilia”.

También hubo comentarios sobre el postre. “Imaginate ser tan icónica que tu torta es de tu cuerpo”, señaló otra seguidora. La torta apareció en varias de las fotos compartidas, tanto en el momento previo al soplido de las velas como en una imagen grupal junto a los invitados.

PUBLICIDAD

La cantante Emilia Mernes besa a su pareja, Duki, en medio de la celebración de su cumpleaños

El festejo reunió a personas del círculo cercano de la cantante. Entre los invitados estuvieron Duki, pareja de Mernes, además de Nicki Nicole, Julieta Poggio y Marti Benza, de acuerdo con las imágenes y las historias difundidas en las redes sociales.

Uno de los videos que circuló durante la noche mostró a Mernes junto a Duki, en un momento de cercanía frente a la mesa de la torta. En el registro se los vio abrazados y besándose bajo las luces violetas del lugar. La secuencia fue compartida por Franco Poggio, quien acompañó la publicación con el mensaje: “Feliz cumple, amiga hermosa”, junto a la etiqueta de la cantante.

PUBLICIDAD

La cantante Emilia Mernes apaga las velas de una torta con la figura de su torso durante una celebración de cumpleaños con disfraces

Duki también aparece en varias fotos grupales. El músico se sumó a los retratos con el resto de los asistentes, que eligieron vestuarios vinculados al terror, la fantasía y personajes de ficción.

Por su parte, Nicki Nicole compartió una historia en la que se la vio junto a la homenajeada. La cantante llevó un vestido blanco y velo, con maquillaje de novia fantasma, mientras Mernes mantuvo su vestuario de tonos oscuros y violetas. La publicación incluyó la frase “mi amiga” y la etiqueta a la cumpleañera.

La cantante Emilia Mernes posa junto a un grupo de invitados disfrazados frente a un pastel diseñado con la figura de su torso durante el festejo de su cumpleaños

Las fotos muestran que el código de vestimenta fue uno de los ejes de la celebración. Entre los invitados hubo disfraces de criaturas fantásticas, personajes escolares, vampiros, novias espectrales y figuras con maquillaje de terror. En los retratos grupales se observan pelucas, lentes de contacto, maquillaje de heridas y accesorios como coronas, capas, plumas y anteojos de fantasía.

PUBLICIDAD

También se ven a los padres de Emilia Mernes, quienes participaron de la consigna y posaron con disfraces. Su presencia fue uno de los aspectos que más remarcaron los usuarios en las redes. La familia apareció integrada a las fotos de la celebración, junto a los amigos de la artista.

Emilia Mernes y sus invitados caracterizados, entre los que aparece Nicki Nicole, comparten un postre durante la fiesta organizada con motivo de su cumpleaños

En sus historias, la cantante además mostró imágenes de otros invitados, entre ellos Yami Safdie y Lizardo Ponce. Los videos y fotos permitieron reconstruir una noche de baile, brindis y reuniones frente a la cámara, con Mernes como centro de las postales.

La publicación de la artista reunió imágenes individuales, fotos con sus amigos y registros espontáneos de la fiesta. Con una estética atravesada por el violeta, el negro y los detalles de fantasía, la celebración combinó el cumpleaños de Emilia Mernes con la cercanía de Halloween y dejó una nueva serie de postales de su entorno personal y profesional.

PUBLICIDAD