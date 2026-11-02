América Latina

El deporte uruguayo celebra el proyecto para que más jóvenes puedan representar al país

Busca resolver las restricciones que enfrentan menores nacidos en el exterior y criados en Uruguay para competir internacionalmente. La Asociación Uruguaya de Fútbol destacó que hay alrededor de 2.000 jóvenes en esa situación

Selección Uruguaya podría ampliar universo de convocados por un proyecto de ley impulsado por el gobierno (AP Foto/Matilde Campodonico)
Selección Uruguaya podría ampliar universo de convocados por un proyecto de ley impulsado por el gobierno (AP Foto/Matilde Campodonico)
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La iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi para igualar a los ciudadanos naturales uruguayos de los ciudadanos legales fue recibida con entusiasmo por parte de las federaciones deportivas del país dado que puede ampliar el universo de deportistas en condiciones de competir por Uruguay.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es una de las organizaciones que recibió con optimismo este proyecto de ley, informó el semanario Búsqueda.

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“Tenemos información de que hay alrededor de 2.000 deportistas jóvenes que están en condiciones de ser representantes de Uruguay en varios deportes, y si se aprueba esta normativa se podrían incluir todos los deportistas en las respectivas federaciones”, declaró a ese medio Ignacio Alonso, presidente de la AUF.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, durante una rueda de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Gutiérrez
Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, durante una rueda de prensa, en Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Gutiérrez

Esta iniciativa surgió por el reclamo de organizaciones sociales, que alertaron que tenían algunos problemas prácticos por la interpretación que se hace de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. Con este proyecto de ley interpretativo de la Constitución, lo que el gobierno busca es que los ciudadanos legales también sean considerados nacionales uruguayos.

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La organización Somos Todos Uruguayos fue una de las principales impulsoras de este proyecto de ley.

“Los menores migrantes no pueden obtener la ciudadanía, no tienen identidad uruguaya. Cantan el himno nacional, juran la bandera, pero son siempre extranjeros. No pueden ni siquiera soñar en representar al país en ninguna competición, pues la FIFA y el Comité Olímpico Internacional usan la nacionalidad como criterio para permitir que una persona participe representando a un país”, había advertido el colectivo.

Representantes de la sociedad civil Todos Somos Uruguayos reunidos recibieron con agrado ley interpretativa de la Constitución
Representantes de la sociedad civil Todos Somos Uruguayos reunidos recibieron con agrado ley interpretativa de la Constitución

La Constitución de Uruguay establece dos categorías: los ciudadanos naturales –nacidos en territorio uruguayo o hijos de ciudadanos naturales nacidos en el extranjero– y los ciudadanos legales –quienes, habiendo nacido en el extranjero, adquieren la ciudadanía–. La carta magna no habla de nacionalidad, pero se entiende que quienes tienen nacionalidad uruguaya son los que la Constitución considera ciudadanos naturales. Y no se cree que son nacionales los legales.

El artículo 2 del proyecto apunta a la problemática planteada con los menores de edad, mediante una habilitación para que accedan a la Carta de Ciudadanía a través de sus representantes legales, que luego deberán ratificar cuando cumplan la mayoría.

Y ese artículo es el más relevante para las federaciones deportivas, consignó Búsqueda. La normativa actual establece que un niño nacido en el exterior que se cría en Uruguay no puede ser ciudadano legal porque debe tener 18 años para poder solicitar la carta de ciudadanía.

Proyecto de ley interpretativo de la Constitución iguala a los ciudadanos naturales uruguayos de los ciudadanos legales (Presidencia)
Proyecto de ley interpretativo de la Constitución iguala a los ciudadanos naturales uruguayos de los ciudadanos legales (Presidencia)

Esta normativa soluciona la situación de, por ejemplo, una futbolista de Peñarol que fue convocada a la Selección Uruguaya y no estuvo habilitada porque era menor de edad y extranjera.

Esta situación fue mencionada cuando se presentó el proyecto de ley por Adriana Ovalle, integrante de Somos Todos Uruguayos.

“Podemos hablar de 1.000 formas en la que esto nos impacta, pero la principal que nos afecta a todos es el sentido de pertenencia. Es hacer vida, echar raíces en este lugar, en este país, trabajar y buscarse una mejor vida acá”, comentó. Ella considera que, sin esta normativa, algo del país “no termina de abrazarte”.

El prosecretario de Presidencia, de Uruguay, Jorge Díaz, presentó el proyecto de ley (Presidencia)
El prosecretario de Presidencia, de Uruguay, Jorge Díaz, presentó el proyecto de ley (Presidencia)

Ovalle explicó que el proceso para obtener la ciudadanía legal en Uruguay es “justo y robusto”, e incluye varias etapas pero no tiene el final que esperan porque no pueden decir “somos uruguayos”.

Hemos sabido de casos de niños que no han podido ser abanderados por ser extranjeros. Por suerte este tipo de casos son pocos, pero no deja de ser la infancia de un niño que se ve afectada por algo completamente aleatorio”, expresó.

La integrante de la organización señaló que el lugar de nacimiento es “completamente distinto” al concepto de nacionalidad y relató que la inclusión de estos conceptos en el pasaporte les genera inconvenientes.

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