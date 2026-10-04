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Bordados dorados, silueta lápiz y un guiño nupcial: el look de Juana Viale que iluminó el domingo

En una nueva emisión de Almorzando con Juana, la conductora lució un diseño strapless de Gino Bogani y se robó toda la atención frente a las cámaras

Como hace en el primer programa de cada comienzo de mes, Juana Viale deslumbró con un vestido diseñado exclusivamente por Gino Bogani (Almorzando con Juana – El Trece) Sección: Teleshow – Argentina
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Cada primer domingo del mes, Juana Viale encuentra una manera de convertir su llegada a Almorzando con Juana en una presentación especial. La conductora suele aprovechar ese momento para mostrar el diseño elegido para la ocasión y compartir con el público los detalles de su vestuario, una costumbre que volvió a cumplir al frente del programa de El Trece. Y, una vez más, apareció con un vestido de Gino Bogani para darle comienzo a la jornada.

“Hola, hola, ¿cómo están en sus casas? Bienvenido otro domingo más. Yyy ¿cómo? ¡Viva la novia!”, saludó Juana apenas comenzó la emisión, mientras recibía los aplausos del estudio. “Claro, director, mostrá mi vestido, pero yo te quería contar otra cosa, Dire...”, agregó entre risas. Después explicó el origen de la broma: “Quería contar que estábamos jugando que nos casábamos. Hicimos todo el ritual porque es principio de mes, por supuesto, me viste siempre el señor Gino Bogani, así que estoy con un auténtico Bogani”.

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Juana también contó que el equipo aprovechó la situación para imaginar una celebración. “Y todos empezaron a decir que estaba lista para casar, porque este equipo lo único que quiere. Director, acá, lo único que quiere es joda”, expresó. Luego, con el mismo tono, se refirió a su estado civil y a la posibilidad de convertir esa escena en una tradición mensual: “Entonces, claro, la mina soltera se casaba para que todos tengamos fiesta, claro. Una vez por mes me puedo casar, ¿no? Bien, bueno, doce casamientos al año, ¡pah!”.

Infografía titulada El ritual Bogani de Juana Viale con una ilustración de la conductora en vestido dorado y cinco recuadros explicativos.
Como apertura de un nuevo mes, Juana Viale apostó por uno de los icónicos diseños de Gino Bogani y atrapó la atención de su audiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estoy con un vestido strapless línea lápiz que marca bien la silueta con un volado al bies de guipur bordado como el borde del ruedo. Muy bonito, está todo bordado”, explicó. Luego señaló los detalles del diseño: “¿Se ven las pepitas doradas? Todo esto es un auténtico Bogani. Se nota”. Con entusiasmo, agregó que el modelo podía ser utilizado para una boda, una fiesta o simplemente para una mujer que eligiera permanecer soltera: “Muy divino, muy lindo, muy hermoso para casarse, para salir de fiesta o simplemente para estar soltera, que no está mal”.

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Como ocurre habitualmente durante sus presentaciones de vestuario, Juana también agradeció a los profesionales que estuvieron a cargo de su preparación. “Me peinó Juan Fojo”, dijo mientras sonaba una música alegre en el estudio. Ante una observación sobre su peinado, aclaró que llevaba un recogido que quedaba escondido en la parte posterior: “Ah, claro, está escondido el recogido atrás. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que quisimos una carita casi lavada, fresquita para domingo”. La conductora vinculó la elección con el clima cambiante y con la incertidumbre de la jornada: “No sabemos cómo está el día, ¿no? Es que está todo raro, amanece, salen unas nubes”.

En medio de esa descripción, Juana volvió a introducir un comentario inesperado y comparó una de las nubes con un personaje conocido. “Hoy caminaba y había una nube así como Droopy y dije: ‘¿Será la nube de Droopy que me está acompañando últimamente?’. Mmm, no sé…”, comentó antes de continuar con el programa.

La elección de Bogani también permitió recordar la última ocasión en la que Juana había lucido un diseño del modista. Había sido el 6 de septiembre, durante el primer domingo de ese mes, cuando volvió a marcar la emisión de su almuerzo dominical con otro vestido del reconocido diseñador.

Para su primera emisión del mes, Juana Viale se decidió por un vestido de Gino Bogani y sorprendió a su audiencia (Almorzando con Juana – El Trece)

“Primer domingo de septiembre, por supuesto, ¿por qué? Porque tengo puesto un Bogani, como todos los primeros de mes”, había anunciado en aquella oportunidad. El modelo había sido confeccionado en crepé de China estampado al bies, una técnica vinculada con una tira de tela cortada en diagonal y utilizada en una sola pieza envolvente.

En ese vestido, el detalle principal había sido un lazo turquesa acompañado por un broche que reproducía el diseño del estampado. “Muy lindo, es un Gino Bogani auténtico, veraniego para esta ola polar que estamos viviendo. Miren qué bonito…”, había explicado Juana mientras mostraba la prenda. “Y me peinó Juan Fojo y me hizo una cola. Me maquilló Cris Sepúlveda con este delineado debajo, turquesita para acompañar mi lazo turquesa”, había comentado la conductora mientras la cámara enfocaba los detalles finales del look.

Así, entre diseños de Gino Bogani, bromas sobre casamientos, comentarios sobre el clima y referencias a su equipo de estilismo, Juana Viale volvió a presentar su vestuario como parte de la apertura de Almorzando con Juana. La conductora aprovechó el comienzo del mes para desplegar su habitual complicidad con el público y sumar una nueva escena de humor a su presentación frente a las cámaras.

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