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Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

Producido por él y dirigido por Gabriel Grieco, el filme que gira alrededor de la historia de la banda y la cultura rolinga local, tendrá sus primeras tres proyecciones en noviembre, en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata

De la cultura rollinga a los festivales, la historia detrás de Argentina Stone
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Para Diego Páez Vilaró, el rock and roll no fue solo una influencia musical: fue el espacio en el que construyó su identidad antes de llegar a la actuación, la dirección, la producción y el circo. En diálogo con Teleshow, el productor habló de Argentina Stone, su segunda película, del vínculo personal que lo une a los Rolling Stones y de las figuras que participan en un documental que busca retratar la cultura stone en el país.

El filme, dirigida por Gabriel Grieco, reúne material de archivo, música, entrevistas y testimonios vinculados con el universo stone y rolinga. Tras dos años de trabajo, tendrá sus primeras proyecciones en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

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Argentina Stone
La película dirigida por Gabriel Grieco se proyectará el 8, 9 y 10 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

—¿Qué significan los Rolling Stones en tu vida?

—De chico era rolinga. Lo fui antes de encontrar la actuación, la dirección, la producción, el circo y todo lo demás. En esa época, cuando buscaba mi personalidad y mi identidad, estaba siempre en la plaza con mis amigos, rodeado de músicos, malabaristas y gente de distintos estilos y gustos. Me juntaba con mis amigos rolingas porque nos gustaban Viejas Locas, Rolling Stones, La 25, Callejeros, Los Gardelitos y Los Ratones Paranoicos, que es mi banda preferida. De hecho, mi primer tatuaje, a los 16 años, fue el ojo de Los Ratones Paranoicos.

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Los Rolling Stones son mi vida. Para mí, la banda más grande de todas son los Beatles, pero los Beatles y los Stones no eran rivales: eran muy amigos. Cuando empiezan a componer juntos, aparecen los Rolling Stones como una topadora de rock and roll. También reúnen las raíces negras y la negritud. En la película participa Bernard Fowler, que cambió el sonido de la banda en el disco Steel Wheels. O sea que hay alguien de los Rolling Stones adentro. También está John Pasche, el creador del ícono de la lengua, que no fue Andy Warhol. Y hay muchas celebridades más, pero no quiero adelantar.

El recorrido musical antes del cine

—La música también ocupa un lugar en tu propio recorrido artístico. ¿Cómo convivió con tu trabajo en cine?

—Me animé a cantar. Tuve una banda que se llamaba La Brótola, tengo dos discos en Spotify y sigo escribiendo y cantando rock and roll, baladas y misiles de rock and roll. Aunque no sea mi fuerte, me animé a ser frontman. Además, como ya sabés, soy actor y productor de cine.

—¿Cómo nació Argentina Stone?

—Es mi segunda película como productor. Y cuando produzco me meto en todo: en la codirección, en conseguir a la estrella, en ejecutar, en llamar, en la prensa.

—¿Qué formato tiene la película?

—Es un documental. No hay nada ficcionado: todo es material de archivo, entrevistas y música.

Diego Páez Vilaró
Diego Páez Vilaró, productor de Argentina Stone, habló sobre el documental que recorre el vínculo argentino con los Rolling Stones

—¿Qué historia busca contar el documental?

—La película cuenta la verdadera historia de los Rolling Stones: cómo se hicieron famosos a partir de un tema de los Beatles y cómo llegaron a la Argentina gracias a Los Ratones Paranoicos. Cuando Keith Richards vino como solista, la banda de Juanse ya tenía lleno el estadio de Vélez. Entonces Keith les avisa a los Rolling Stones: “Tenemos que ir a Argentina a tocar”. Y ahí llegan en 1995. Los Ratones fueron impulsores de esa llegada: si te fijás, en Río hacen dos estadios, en Chile uno y acá hacen cinco.

Argentina Stone
Juanse, líder de Los Ratones Paranoicos, participa de Argentina Stone, el documental sobre la cultura rollinga

Después nacen o toman fuerza bandas como Viejas Locas, Blues Motel, Heroicos Sobrevivientes, Jóvenes Pordioseros, La 25, La Colosa, Callejeros, Los Ratones Paranoicos y Perros Calientes, la banda de Gabriel Carámbula. Todas esas bandas mantienen vivo el rock and roll.

Páez Vilaró es enfático al hablar del fenómeno local: “De ese rock and roll surge la cultura rolinga. Los rolingas fueron muchas veces marginados, pero son personas que imitan a Mick Jagger y son fieles a su público, a sus bandas y no solamente a los Rolling Stones. Es una tribu argentina, una especie de secta que siempre fue marginada. Decidí hacer esta película porque la cultura rolinga y la cultura stone son nuestras, una subcultura propia que nació del fanatismo por una banda inglesa. En ningún otro país corean las canciones o reciben a una banda como lo hacemos los argentinos”.

—¿Qué testimonios y figuras aparecen en Argentina Stone?

—Van a escuchar testimonios importantes, incluso desde Uruguay. Está la historia de cuando Mick Jagger fue a conocer el candombe a la casa de Lobo Núñez y se encontró con Dinamita Pereda. Lobo es uno de los grandes percusionistas de candombe de Uruguay, junto con el Negro Rada.

Argentina Stone
Juanse aporta su mirada sobre el vínculo entre Los Ratones Paranoicos y la llegada de los Rolling Stones a la Argentina

Como actrices, aparece Chloe Bello, que representa a la chica stone, y Andrea Rincón, como la rollinga más barrial. También hay muchas figuras que van a sorprender, y quienes disfrutan del rock and roll van a descubrir bandas. Está Turf y están casi todas las bandas barriales.

—Hay una participación que destacás especialmente: la de Pity Álvarez. ¿Qué significa para la película?

—Es la primera vez que Pity Álvarez actúa en cine y en la pantalla grande. Él había actuado en sus propios videoclips, pero es la primera vez que alguien lo lleva al cine, y fui yo. Sobre todo por el momento que atraviesa. Hace una performance que va a dar que hablar.

Argentina Stone
Pity Álvarez tiene su primera actuación en cine dentro de Argentina Stone, según adelantó su productorcreenshot

—¿Quiénes integraron el equipo que llevó adelante el documental?

—Quiero destacar a Gabriel Grieco, que fue el director. Es un trabajo de dos años, hecho a pulmón, de guerrilla: con una buena idea y gente que se sumó por pasión y no por un caché. Todos fuimos un equipo. También quiero nombrar a Juan Leo Magno, mi cámara oficial y director de fotografía; a los ayudantes de producción ejecutiva Edgardo Moré, exmánager de Los Ratones Paranoicos y de Luis Alberto Spinetta; Quique Passo y Pablo Simek. En el diseño gráfico, las placas, los zócalos y el juego de imágenes trabajó desde Uruguay Federico Verges Arteaga.

—¿Cuándo será el estreno de Argentina Stone?

Argentina Stone
Chloe Bello y Andrea Rincón participan del documental que aborda la cultura stone y rollinga en la Argentina

—La película en principio iba a estrenarse en Colombia, en Rock al Parque, que es el festival de documentales de música más importante de Latinoamérica, pero me negué porque el documental se llama Argentina Stone. Las primeras tres proyecciones serán en la Argentina, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que está entre los diez festivales más importantes del mundo, los días 8, 9 y 10 de noviembre. Primero estamos haciendo el recorrido por festivales, como hacen los mejores directores y productores del mundo. Está nominada en muchos países europeos. El año que viene está nominada para Bangladesh y Barcelona. También esperamos nominaciones en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Berlín, Australia, Uruguay y Brasil. Después del recorrido de festivales, la película llegará a una plataforma.

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