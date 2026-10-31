Guillermo Coppola llegaba tarde a una entrevista, tomó un colectivo y terminó haciéndole un regalo al chofer: el video

El exrepresentante de Diego Maradona protagonizó una insólita situación cuando necesitaba llegar a tiempo a una nota

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Guillermo Coppola protagonizó un encuentro inesperado durante un traslado de urgencia rumbo a una entrevista. Este viernes, un llamativo video del exrepresentante de Diego Maradona transitando por la vía pública sorprendió a sus seguidores y abrió paso a una anécdota que tuvo al fútbol como cierre.

La secuencia mostró a Coppola a bordo de un colectivo, una situación poco frecuente para él. El empresario recurrió al transporte público porque llegaba tarde a una entrevista y necesitaba resolver el traslado con rapidez.

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Una vez arriba de la unidad, el conductor lo reconoció y tomó una decisión que marcó el tono del viaje: no le cobró el boleto. El chofer es hincha de Boca y cumple años este 30 de octubre, dos datos que aparecieron en la charla que mantuvo con el exrepresentante.

Coppola conversó con el conductor y con otros pasajeros durante el recorrido. También aprovechó la situación para recomendar la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie sobre su vida que se estrenó esta semana.

Un video del exrepresentante de Diego Maradona en el transporte público sorprendió a sus seguidores (Infobae en Vivo)

La buena relación entre Coppola y el colectivero tuvo un cierre vinculado con el fútbol. El exrepresentante de Maradona lo invitó a acompañarlo a la Bombonera para presenciar el próximo Superclásico entre Boca y River, que se disputará este domingo.

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Así, lo que había comenzado como una alternativa de último momento para llegar a tiempo a una entrevista terminó con el conductor como invitado al partido más esperado del calendario argentino.

Un mes antes de la escena en el colectivo, Guillermo Coppola había protagonizado un intercambio tenso con Marcela Tauro durante No está todo dicho, el ciclo radial que conduce Guido Kaczka por La 100. La periodista se refirió luego al episodio en Intrusos, por América TV, y sostuvo que ella había impulsado la discusión al aire.

“La verdad es que lo provoqué y él se enojó”, admitió Tauro. El cruce se difundió en redes sociales por el tono de la respuesta de Coppola, aunque la conductora aclaró que no hubo un conflicto personal entre ambos.

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Guillermo Coppola utilizó un colectivo como transporte de urgencia para llegar a tiempo a una entrevista

La conversación partió de declaraciones de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien había afirmado que su hija, a los 39 años, había alcanzado más logros que Susana Giménez a la misma edad. El planteo llegó a la mesa del programa y abrió un debate sobre las trayectorias de ambas figuras.

Según relató Tauro, la mayor parte del equipo se inclinó por Giménez, a partir de su recorrido en teatro y cine antes de consolidarse en televisión. Ella, en cambio, eligió defender una posición distinta y remarcó que las dos habían comenzado sus carreras como modelos.

En ese marco, la periodista planteó si los comentarios sobre la exposición pública de Nara en sus primeros años, vinculada a una prenda íntima de Diego Maradona, implicaban un juicio sobre ella. Esa intervención motivó la reacción de Coppola durante la emisión.

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Marcela Tauro admitió que provocó a Guillermo Coppola durante el programa radial No está todo dicho en La 100 (Video: LAM)

Tauro dijo que entendía el enojo del exrepresentante y vinculó su respuesta con el alcance que podía tener la discusión. “Yo lo quiero, es mi familia. Guillote es mi familia”, afirmó sobre Coppola. También aseguró que no se molestó por el episodio: “Me dolió verlo así, porque en realidad era un juego”.

La periodista explicó que la dinámica consistía en confrontar las posturas que habían tomado los integrantes de la mesa sobre Wanda Nara y Susana Giménez. “Vos opinabas de Susana, yo te voy a opinar de Wanda. Ellos estaban todos a favor de Susana”, recordó.

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Rodrigo Lussich, presente en el estudio de Intrusos, aportó su lectura sobre lo sucedido y consideró que Coppola no logró procesar el tono distendido con el que se había planteado el debate radial. “No entró en el código. Él no supo entrar en el código. Esa palabra no le gustó”, analizó Lussich, a lo que Tauro asintió y lamentó el impacto que la situación generó en su compañero. “La verdad que no, él la pasó mal”, reconoció, aunque aclaró que el vínculo entre ambos no sufrió mayores consecuencias. “Después nos abrazamos”, contó, y agregó que Coppola se comunicó horas más tarde para pedirle disculpas por la reacción que había tenido al aire.