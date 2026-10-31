Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

Dakar 2026 será la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Guardar

A más de ocho años de lo que fue Buenos Aires 2018, y luego de ser postergados por la pandemia, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 marcan la llegada histórica del movimiento olímpico al continente africano, con la participación de 2.700 atletas de entre 15 y 18 años que competirán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre. La cuarta edición del certamen juvenil congregará a representantes de 207 delegaciones bajo un esquema de paridad de género total, con 153 pruebas que otorgarán medallas, además de la incorporación de un equipo de refugiados por primera vez para lo que es el evento deportivo multidisciplinario más grande del mundo para jóvenes deportistas.

La delegación argentina estará compuesta por 42 representantes y será la número 13 en cantidad de atletas, a pesar de ser la menos numerosa de las anteriores participaciones. La competencia en nuestro país se podrá seguir por dos canales: TyC Sports ofrecerá una transmisión por la mañana (7 a 11) y también se podrá ver la actividad por DSports, que ofrecerá una cobertura diaria de 10 a 15. Las otras opciones para seguir los Juegos pueden ser Panam Sports Channel (hay que bajarse la app gratuita o iniciar sesión en su sitio) o el canal Claro Sports (requiere una suscripción paga).

PUBLICIDAD

SEDES DE COMPETENCIA

La organización distribuyó las actividades deportivas en tres núcleos geográficos: Dakar, Diamniadio y Saly. La capital senegalesa albergará tres escenarios: el Complejo Tour de l’Oeuf, que recibirá las pruebas de natación, baloncesto 3x3, breaking, skateboarding y béisbol5; el Estadio Iba Mar Diop, acondicionado para atletismo, boxeo, rugby 7 y fútbol sala; y la avenida Corniche Ouest, donde se disputa el ciclismo en ruta y se concentran actividades comunitarias al aire libre.

A 30 kilómetros al este de la capital, la moderna localidad de Diamniadio opera como el eje logístico del evento al alojar la Villa Olímpica en la Universidad Amadou Mahtar Mbow. En este sector, el Estadio Abdoulaye Wade, con capacidad para 50 mil espectadores, será la sede de las ceremonias inaugural y de clausura junto con el tiro con arco. A su vez, el Dakar Arena acogerá el bádminton y las fases finales del fútbol sala, mientras que el Dakar Expo Centre reunirá la gimnasia artística, esgrima, judo, taekwondo, tenis de mesa y wushu taolu. Por último, el Centro Ecuestre local tendrá las competencias de salto.

PUBLICIDAD

La tercera sede se sitúa a unos 80 kilómetros al sur, en la costa de Saly. En la zona de Saly Plage Ouest se concentran exclusivamente los deportes náuticos y de playa: vela, triatlón, balonmano playa, lucha de playa, voleibol playa y las series de velocidad de remo costero sobre el océano Atlántico.

Senegal recibirá la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar (REUTERS/Misper Apawu)

CALENDARIO Y NUEVAS DISCIPLINAS

El calendario oficial reúne 25 deportes de competición y 10 disciplinas de exhibición comunitaria, que involucran a 35 federaciones internacionales. Entre las novedades competitivas se destaca el estreno olímpico del béisbol5 —variante urbana y reducida que no requiere bates ni guantes— y del arte marcial chino wushu taolu, además del debut del remo costero en sustitución de las pistas tradicionales de aguas calmas.

PUBLICIDAD

Junto a las pruebas con preseas, el certamen habilitó otros deportes denominados de vinculación social en el espacio público de la Corniche Ouest. En esta modalidad participativa figuran canotaje, escalada deportiva, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro deportivo, surf, tenis y levantamiento de pesas. La cuota deportiva reparte equitativamente las plazas entre mujeres y varones, con 73 eventos masculinos, 73 femeninos y siete competencias mixtas.

Calendario de competencias de Dakar 2026

LA MASCOTA DE DAKAR 2026

La figura representativa de la cita olímpica es Ayo, un cachorro de león cuyo nombre proviene de la lengua yoruba y significa “alegría”. El personaje viste un tingandé, el sombrero cónico tradicional del pueblo fula confeccionado con paja y cuero, elemento que enlaza la identidad folclórica local con el espíritu festivo del deporte escolar.

PUBLICIDAD

La elección de la mascota surgió a través de una convocatoria nacional organizada por las autoridades de Senegal y el Ministerio de Educación Nacional, en la que participaron cerca de 500 estudiantes de escuelas secundarias y medias de todo el país. La propuesta final combinó la iniciativa gráfica de los escolares para reflejar la vitalidad y el optimismo de las nuevas generaciones africanas.

Ayo, la mascota de Dakar 2026

LAS MEDALLAS DE LOS JUEGOS

Las preseas oficiales, presentadas bajo el concepto editorial “De la historia al futuro”, integran referencias a las tradiciones locales y los valores del olimpismo. El anverso exhibe la obra “El rugido de la juventud”, diseñada por Pilar Barbadillo Vicario, una creadora de 26 años nacida en España que se impuso en el concurso internacional organizado por el COI.

PUBLICIDAD

Su diseño sitúa en primer plano la cabeza de un león, símbolo nacional de fuerza y coraje, cuya melena está compuesta por dos rostros simétricos inspirados en el tallado artesanal senegalés para denotar justicia competitiva. Ambos perfiles llevan coronas de olivo en homenaje a la tradición clásica de los Juegos.

El reverso de las medallas fue elaborado en colaboración con la Escuela Nacional de Artes de Dakar y tiene como protagonista al baobab, árbol característico de la flora africana que representa sabiduría, longevidad y transmisión de saberes entre generaciones. El follaje y las raíces del árbol adoptan trazos geométricos que evocan cables de fibra y conexiones electrónicas, una metáfora visual ideada para entrelazar el arraigo cultural ancestral con el desarrollo tecnológico de la juventud contemporánea.

PUBLICIDAD

Las medallas de Dakar 2026

LA DELEGACIÓN ARGENTINA

Argentina llevará 42 atletas a Dakar y participará en 16 de las 25 disciplinas del programa. Los abanderados que desfilarán en la ceremonia de apertura serán la nadadora Cecilia Dieleke y el gimnasta Benjamín Fernández de Landa.

El gimnasta, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires de 16 años, recibió la bandera nacional durante una ceremonia en el Comité Olímpico Argentino. “Es un orgullo llevar la bandera con mi compañera y representar a todos los argentinos. Es increíble. Ya se siente la ansiedad de querer ir ya y representar a Argentina de la mejor manera”, afirmó.

Benjamín será uno de los puntos altos de la delegación celeste y blanca en Dakar. Fue séptimo en salto y en la prueba por equipos de los Panamericanos Junior de Asunción 2025. En abril de este año logró la plata en el concurso completo y el bronce en suelo en los Suramericanos de la Juventud de Panamá, donde también llegó a las finales de anillas, barra, paralelas y salto. En junio ganó oro en suelo y fue tercero en la prueba All Around del Campeonato Panamericano Junior de Río de Janeiro. Esos resultados lo ubicaron entre los gimnastas argentinos de mayor proyección de su generación.

PUBLICIDAD

La representante femenina en la bandera es una de las nadadoras con mayor futuro del país y la región. Dieleke, de 17 años, fue la atleta argentina con más medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ganó tres oros (50 y 100 espalda y en el relevo femenino 4x100 medley); tres platas (200 espalda, 4x100 medley mixto y 4x100 libre femenino) y un bronce (4x200 libre femenino). Viene, además, de lograr cuatro platas y dos bronces en Asunción 2025, además de tres oros y dos platas en Panamá 2026. Ostenta los récords argentinos juveniles de 50 y 100 espalda, especialidad en la que también tiene la plusmarca nacional absoluta.

Junto con los abanderados competirán Irene Pernía Sissi y Zoe Gorski en atletismo; Joaquín Rodríguez Pusterla en skate; Thiago Pizzini en natación; Julia Lambert en ciclismo; Catalina Borelli en esgrima; Thiago Carvallo en judo; Agustín Asmu en tenis de mesa; Ludmila Rosales en wushu; María Eiras Terranova en ecuestre; Ángeles Frascaroli e Isabela García Curado en vóley playa; Joaquín Pare en remo costero; y Agustín Hoffmann Breustedt en vela. También tendrán su participación los seleccionados masculinos de futsal, rugby seven y básquet 3x3.

PUBLICIDAD

La presencia de 42 deportistas contrasta con las delegaciones que el deporte argentino llevó a las tres ediciones anteriores. Pero lo que sí hay que remarcar es que en este tipo de competencias se llegó a ver a figuras del deporte nacional. En Singapur 2010 compitieron 59 atletas en 18 deportes; en Nanjing 2014 lo hicieron 62 en 25 disciplinas; mientras que la oportunidad de recibir la tercera edición con Buenos Aires 2018 fue decisiva, ya que se reunieron 141 representantes nacionales en 32 deportes.

Cecilia Dieleke celebra una medalla de oro (Santa Fe 2026)

El antecedente de la edición organizada en el país incluye 11 oros, seis platas y nueve bronces. Entre los campeones estuvieron los tenistas Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta en dobles, los Pumas 7’s con Marcos Moneta y el boxeador Brian Arregui. El lanzador de jabalina Braian Toledo, que murió en un trágico accidente en febrero del 2020 cuando tenía tan solo 26 años, fue la única medalla de oro en la primera edición, celebrada en Singapur. Aquella delegación también obtuvo platas en hockey femenino y vóley masculino, además de bronces del taekwondista Lucas Guzmán, el boxeador Fabián Maidana y el triatleta Lautaro Díaz. Nanjing dejó siete preseas para Argentina, entre ellas los oros de Francisco Saubidet Birkner en vela y Ayelén Elizeche en judo. También se destacaron las platas de la tiradora Fernanda Russo y los Pumas 7’s, junto con el bronce de Las Leoncitas, equipo integrado por Cristina Cosentino, Julieta Jankunas, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti. Todas campeonas del mundo con el seleccionado mayor este año en los Países Bajos.