Luciano Pereyra enfrentó a Mario Pergolini por el tema que le cantará al Papa: "¿Qué problema tenés?"

Luciano Pereyra enfrentó a Mario Pergolini por el tema que le cantará al Papa

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A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, Luciano Pereyra habló sobre su próxima presentación ante el sumo pontífice y adelantó que tendrá margen para interpretar entre tres y cuatro canciones. En medio de una charla con Mario Pergolini, el cantante recordó que, en su anterior encuentro con un Papa, eligió “Solo le pido a Dios”, de León Gieco, para Juan Pablo II.

La conversación giró primero en torno a la letra de uno de los temas de Pereyra que Pergolini sugirió, en tono de broma, que podía cantar frente al Papa. “Entiendo que es tu último éxito, está todo bien, pero hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez. Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido; está bien para un cura. Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas, me siento solo en esta guerra. Hasta ahí va bien”, repasó el conductor.

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Pereyra le respondió: “Con la fe estamos, estamos bien”. Pergolini continuó con su interpretación de la canción: “Hasta ahí está bien porque es tan abstracto que parecería que fuera un hombre descarriado que está buscando que le den una señal para no batallar en esta guerra”.

“No estar solo, ¿ves?”, completó el músico. Cuando Pergolini observó que el verso “Tu ausencia no me deja respirar” podía resultar más comprometido, Pereyra replicó: “¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?”.

Luciano Pereyra discutió con Mario Pergolini por la canción que le cantará al Papa

Entre las risas del público, el conductor respondió con la idea de bajar el tono de la conversación: “Primero, tranquilo, estamos hablando de las cosas. ¿A quién le hablás así? No puede cantar el Papa, ¡pum, cabezazo!”. Luego bajó el tono de la discusión ficticia: “Además, vos estás muy joven, estás muy bien. ¿Me vas a caer a trompadas? No tengo tiempo, la verdad que no. ‘Tu ausencia no me deja respirar’, puede ser que la angustia que tengo, lo tomo”.

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“Bien, Mario. Tu sensibilidad está muy bien”, le dijo Pereyra. Pergolini siguió con los versos: “Si no es contigo, no lo quiero nada, que se usa mucho en los salmos y en las canciones. Solo ese beso que está en tu boca me llega al alma”.

El intérprete objetó la lectura: “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca, por más que hagas así”. Ante la aclaración de Evelyn Botto de que el beso podía ir “a mi frente”, Pereyra coincidió: “Bien, exacto. Yo le di un beso a ella en la mano. Le llegó a la mano”.

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Luciano Pereyra anunció que interpretará entre tres y cuatro canciones ante el papa León XIV en su visita a la Argentina (À PUNT)

Pergolini retomó el eje de la entrevista y le preguntó si había pensado mucho qué repertorio llevaría ante el Papa. “No”, contestó Pereyra, antes de corregirse con humor: “Sí, estuve mucho, ¿sabés? Te cagué la pregunta, ¿no?”.

El cantante explicó que ya había tenido una experiencia similar ante san Juan Pablo II. “Para Juan Pablo. San Juan Pablo II, que es santo. Le canté ‘Solo le pido a Dios’. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro”, señaló.

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Pergolini volvió a proponerle otro de sus temas: “Y ahí cantale: ‘Si no estuviera’, na, na, na. Es la que más me gusta tuya”. Pereyra respondió: “¿Cuántos años llevamos con este amigo?”. El conductor insistió: “¿Esa la hiciste con Q’ Lokura? Esa me encanta”. “No, está bien. Escucha cuarteto ahora”, cerró el artista. “No, escucho ese tema nada más”, concluyó Pergolini.