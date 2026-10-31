Teleshow

Luciano Pereyra enfrentó a Mario Pergolini por el tema que le cantará al Papa: "¿Qué problema tenés?"

A días de la visita de León XIV a la Argentina, el cantante habló de su preparación para presentarse ante el pontífice y discutió con el conductor por la letra de una de sus canciones

Luciano Pereyra enfrentó a Mario Pergolini por el tema que le cantará al Papa
Guardar

A días de la visita del papa León XIV a la Argentina, Luciano Pereyra habló sobre su próxima presentación ante el sumo pontífice y adelantó que tendrá margen para interpretar entre tres y cuatro canciones. En medio de una charla con Mario Pergolini, el cantante recordó que, en su anterior encuentro con un Papa, eligió “Solo le pido a Dios”, de León Gieco, para Juan Pablo II.

La conversación giró primero en torno a la letra de uno de los temas de Pereyra que Pergolini sugirió, en tono de broma, que podía cantar frente al Papa. “Entiendo que es tu último éxito, está todo bien, pero hoy me desperté y no estabas a mi lado otra vez. Ya no sé qué hacer conmigo, esto no tiene sentido; está bien para un cura. Me tomo un café, salgo a dar mil vueltas, solo tengo fe. Y le pido a Dios que vuelvas, me siento solo en esta guerra. Hasta ahí va bien”, repasó el conductor.

PUBLICIDAD

Pereyra le respondió: “Con la fe estamos, estamos bien”. Pergolini continuó con su interpretación de la canción: “Hasta ahí está bien porque es tan abstracto que parecería que fuera un hombre descarriado que está buscando que le den una señal para no batallar en esta guerra”.

No estar solo, ¿ves?”, completó el músico. Cuando Pergolini observó que el verso “Tu ausencia no me deja respirar” podía resultar más comprometido, Pereyra replicó: “¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?”.

Luciano Pereyra discutió con Mario Pergolini por la canción que le cantará al Papa
Luciano Pereyra discutió con Mario Pergolini por la canción que le cantará al Papa

Entre las risas del público, el conductor respondió con la idea de bajar el tono de la conversación: “Primero, tranquilo, estamos hablando de las cosas. ¿A quién le hablás así? No puede cantar el Papa, ¡pum, cabezazo!”. Luego bajó el tono de la discusión ficticia: “Además, vos estás muy joven, estás muy bien. ¿Me vas a caer a trompadas? No tengo tiempo, la verdad que no. ‘Tu ausencia no me deja respirar’, puede ser que la angustia que tengo, lo tomo”.

PUBLICIDAD

“Bien, Mario. Tu sensibilidad está muy bien”, le dijo Pereyra. Pergolini siguió con los versos: “Si no es contigo, no lo quiero nada, que se usa mucho en los salmos y en las canciones. Solo ese beso que está en tu boca me llega al alma”.

El intérprete objetó la lectura: “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca, por más que hagas así”. Ante la aclaración de Evelyn Botto de que el beso podía ir “a mi frente”, Pereyra coincidió: “Bien, exacto. Yo le di un beso a ella en la mano. Le llegó a la mano”.

Luciano Pereyra anunció que interpretará entre tres y cuatro canciones ante el papa León XIV en su visita a la Argentina (À PUNT)
Luciano Pereyra anunció que interpretará entre tres y cuatro canciones ante el papa León XIV en su visita a la Argentina (À PUNT)

Pergolini retomó el eje de la entrevista y le preguntó si había pensado mucho qué repertorio llevaría ante el Papa. “No”, contestó Pereyra, antes de corregirse con humor: “Sí, estuve mucho, ¿sabés? Te cagué la pregunta, ¿no?”.

El cantante explicó que ya había tenido una experiencia similar ante san Juan Pablo II. “Para Juan Pablo. San Juan Pablo II, que es santo. Le canté ‘Solo le pido a Dios’. Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata. Y ahora me están dando la posibilidad de tres canciones, con opción por ahí a cuatro”, señaló.

Pergolini volvió a proponerle otro de sus temas: “Y ahí cantale: ‘Si no estuviera’, na, na, na. Es la que más me gusta tuya”. Pereyra respondió: “¿Cuántos años llevamos con este amigo?”. El conductor insistió: “¿Esa la hiciste con Q’ Lokura? Esa me encanta”. “No, está bien. Escucha cuarteto ahora”, cerró el artista. “No, escucho ese tema nada más”, concluyó Pergolini.

Temas Relacionados

Papa León XIVMario PergoliniLuciano Pereyra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sabrina Rojas contó la decepción amorosa que vivió luego de meses de chatear con un hombre: “Fue un amor virtual”

Tras separarse de Pepe Chatruc y mostrarse abierta a una nueva relación, la conductora relató cómo una conexión virtual de tres meses se diluyó al encontrarse cara a cara

Sabrina Rojas contó la decepción amorosa que vivió luego de meses de chatear con un hombre: “Fue un amor virtual”

Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega

La fecha estaba pensada para convertirse en su luna de miel con su expareja, sin embargo, a 27 días de haber pasado por el registro civil le pusieron punto final a la relación

Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega

El contundente descargo de Sebastián Graviotto contra Malena Pichot tras los cuestionamientos a su paternidad

El ex de Juana Repetto salió al cruce de la conductora luego de que criticara un video suyo y vinculara la publicación con su participación en la crianza de sus hijos

El contundente descargo de Sebastián Graviotto contra Malena Pichot tras los cuestionamientos a su paternidad

Dalma Maradona habló de la interna familiar y las posibilidades de enmendar el vínculo: “Es difícil”

Las hijas de Diego Maradona y Claudia Villafañe se encuentran en un conflicto, hace tiempo, con sus tías por la marca que está a nombre de su padre

Dalma Maradona habló de la interna familiar y las posibilidades de enmendar el vínculo: “Es difícil”

Los famosos recordaron a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Eterno”

El astro del fútbol hubiese cumplido 66 años y las redes sociales se inundaron de mensajes para honrar su memoria

Los famosos recordaron a Diego Maradona en el día de su cumpleaños: “Eterno”

AMÉRICA

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

45 años después de Stephen King, Mariana Enriquez reflexiona sobre el terror: “No es metáfora, es descripción de la realidad latinoamericana”

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

Último adiós al streamer salvadoreño El Komanche será el sábado tras una demora en el traslado de sus restos

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados

Crisis institucional en Polonia: el presidente entró por la fuerza al Tribunal Constitucional tras la suspensión del jefe de la Corte

MALDITOS NERDS

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

‘Adorable Adventures’ llegará a Nintendo Switch 2 con la actualización ‘Family Fun’

La reina final de ‘The Dark Queen of Mortholme’ hara su llegada a consolas

‘Leaf Blower Co.’ llegará a consolas con campaña, mejoras y juego libre

HoYoverse lanzará ‘Petit Planet’ gratis en PC y móviles el 4 de diciembre

MAGES. revela la fecha de ‘Seeker Eye’, el nuevo horror de los autores de ‘Steins;Gate’

DEPORTES

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Fue madre y volvió del retiro para ganar la medalla dorada en los esports de los Juegos Suramericanos 2026: “Hice historia”

Comienzan los Juegos Olímpicos Dakar 2026, los primeros de la historia en África: calendario, cómo verlos y la delegación argentina

La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Rosario Central le ganó a Sarmiento y es el único líder de la Tabla Anual: así está la clasificación a las Copas Libertadores y Sudamericana

Racing ganó 2-1 en Avellaneda por la fecha 15 del Torneo Clausura: Aldosivi descendió a la Primera B Nacional