El Salvador

El Salvador: La exalcaldesa Nercy Patricia Montano recibe cinco años de prisión por despedir ilegalmente a empleados

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador la declaró culpable de actos arbitrarios y desobediencia continuada por ignorar fallos laborales que exigían reinstalar al personal municipal y cancelar remuneraciones pendientes

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador castigó a la funcionaria por despedir de forma irregular a trabajadores municipales y desobedecer fallos judiciales firmes que ordenaban restituir sus salarios caídos de inmediato. (Imagen de cortesía)
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador castigó a la funcionaria por despedir de forma irregular a trabajadores municipales y desobedecer fallos judiciales firmes que ordenaban restituir sus salarios caídos de inmediato. (Imagen de cortesía)
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Nercy Patricia Montano fue condenada este viernes 30 de octubre a cinco años de prisión por despedir ilegalmente a cuatro empleados de la Alcaldía de Soyapango e incumplir las órdenes judiciales que disponían su reincorporación y el pago de salarios adeudados. Con esta sentencia, la exalcaldesa suma 15 años de cárcel por dos condenas dictadas por tribunales salvadoreños, informó Diario El Mundo.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador la declaró culpable de actos arbitrarios y desobediencia continuada, delitos cometidos durante su gestión municipal, iniciada el 1 de mayo de 2021 y concluida anticipadamente con su destitución en diciembre de 2022.

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Los cuatro trabajadores acudieron a los juzgados de lo laboral de San Salvador, que fallaron a su favor y ordenaron su reinstalación junto con el pago de salarios y prestaciones. Las resoluciones habían quedado firmes cuando la exfuncionaria dejó vencer los plazos para acatarlas.

Despidos sin el procedimiento municipal exigido

La Fiscalía General de la República sostuvo que Montano utilizó sus atribuciones como alcaldesa para ordenar las destituciones sin cumplir los pasos previstos por la Ley de la Carrera Administrativa Municipal ni las normas administrativas aplicables.

La exfuncionaria de Soyapango alegó falta de liquidez para destituir arbitrariamente al personal, pero el Ministerio Público demostró que la política aumentó a ochocientos mil dólares los fondos destinados a celebrar festejos locales. (Imagen de cortesía)
La exfuncionaria de Soyapango alegó falta de liquidez para destituir arbitrariamente al personal, pero el Ministerio Público demostró que la política aumentó a ochocientos mil dólares los fondos destinados a celebrar festejos locales. (Imagen de cortesía)

A principios de octubre, el fiscal del caso explicó que la exalcaldesa conocía los mecanismos legales que debía seguir antes de separar a los empleados de sus cargos, pero dispuso los despidos de forma unilateral. El funcionario señaló en un video difundido por el Ministerio Público: “Una vez notificadas dichas sentencias y que estuviesen firmes, se habían cumplido los plazos para que ella cumpliese dichas órdenes y teniendo dichas órdenes judiciales, ella las incumple”.

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El representante fiscal añadió que la desobediencia se configuró al incumplir los fallos judiciales y que los actos arbitrarios derivaron de haber despedido al personal pese a la existencia de un procedimiento obligatorio. Según la Fiscalía General de la República, Montano comunicaba verbalmente las destituciones y luego ignoraba las resoluciones que exigían restituir a los trabajadores.

El incumplimiento generó obligaciones por salarios caídos superiores a USD 19,000, con efectos que también alcanzaron a los regidores municipales. La condena fue impuesta por delitos contra la administración pública y, de forma subsidiaria, contra los cuatro empleados despedidos.

La investigación fiscal estableció que Montano justificó las destituciones por una presunta falta de liquidez en la municipalidad. Durante ese mismo año, sin embargo, elevó a USD800,000 el presupuesto para las fiestas patronales de Soyapango.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador declaró culpable a Nercy Patricia Montano por actos arbitrarios y desobediencia continuada, cometidos durante su gestión en la Alcaldía de Soyapango entre 2021 y 2022. (Imagen de cortesía)
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador declaró culpable a Nercy Patricia Montano por actos arbitrarios y desobediencia continuada, cometidos durante su gestión en la Alcaldía de Soyapango entre 2021 y 2022. (Imagen de cortesía)

La captura en medio de reclamos salariales

Montano, entonces alcaldesa bajo la bandera de Nuevas Ideas, fue capturada el 28 de diciembre de 2022 en las oficinas de la alcaldía. La detención ocurrió durante una crisis municipal marcada por protestas y huelgas de trabajadores que reclamaban salarios, aguinaldos y retenciones laborales impagos.

Las denuncias de los empleados activaron las investigaciones de la Fiscalía. En febrero de 2025 fue presentada una segunda acusación que incluía a los cuatro trabajadores afectados por los despidos.

La exalcaldesa ya había recibido una pena de 10 años de prisión en junio de 2025, también dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador. En ese proceso fue condenada a seis años por incumplimiento de deberes y a cuatro años por negociaciones ilícitas.

La Fiscalía demostró en aquella causa que Montano desvió USD 282,621.52 de fondos municipales. La exfuncionaria priorizó gastos para fiestas patronales, eventos artísticos y asesorías ilegales en lugar de transferir recursos destinados a salarios y prestaciones de los trabajadores de la alcaldía.

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