Crisis institucional en Polonia: el presidente entró por la fuerza al Tribunal Constitucional tras la suspensión del jefe de la Corte

Guardar

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, entró este sábado en la sede del Tribunal Constitucional en medio del bloqueo institucional que encabezó la nueva titular de la Corte, Anna Korwin-Piotrowska, en una escalada de la disputa por la composición del organismo.

Un video difundido por el portavoz presidencial, Rafal Lekiewicz, mostró al jefe de Estado mientras atraviesa la entrada del edificio entre empujones y gritos de quienes intentaban impedirle el paso.

PUBLICIDAD

“Se acaba de documentar la comisión de un delito cuando los ocupantes (de la sede judicial) han intentado impedir la entrada del presidente de Polonia al Tribunal Constitucional y han vulnerado su inviolabilidad”, declaró Lekiewicz.

La versión fue cuestionada por Maciej Berek, asesor jurídico principal del Gobierno de Donald Tusk y candidato rechazado para integrar el Constitucional. Berek publicó otro video de la secuencia y sostuvo que Nawrocki “ha agredido físicamente a Korwin-Piotrowska y al resto de jueces del Tribunal Constitucional”.

La crisis en el Tribunal Constitucional de Polonia se agravó después de que la jueza de mayor antigüedad Anna Korwin-Piotrowska anunciara que asumía la presidencia provisional de la cúpula de la corte, suspendiera por un mes a su titular, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, y ordenara retirar sus nombres de la página oficial del organismo.

PUBLICIDAD

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ingresando este sábado por la madrugada a la sede del Tribunal Constitucional (Captura de video)

El presidente permanece dentro de la sede, que continúa rodeada por agentes de la Policía polaca. En el exterior se mantienen las manifestaciones, con presencia de dirigentes como Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido Ley y Justicia (PiS), la fuerza a la que pertenece Nawrocki.

Antes del ingreso, Korwin-Piotrowska expresó en varias oportunidades su intención de reunirse a solas con el mandatario dentro del edificio. En medio de la crisis, el embajador polaco en Rumania, Pawel Soloch, presentó su renuncia. Su salida se suma a la dimisión previa del jefe de la delegación diplomática de Polonia en China.

PUBLICIDAD

El conflicto se originó a comienzos de año, cuando el presidente Karol Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis magistrados propuestos por el Parlamento. Swieczkowski, entonces presidente del Tribunal Constitucional, tampoco permitió que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus cargos.

La designación de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como integrante del Constitucional aumentó la tensión. Nawrocki también rechazó prestarle juramento.

Police stand guard as people protest outside the premises of Poland's Constitutional Tribunal after the tribunal said on its website that the tribunal's president Bogdan Swieczkowski, who was a deputy justice minister under the Law and Justice (PiS) government, had been suspended on Friday, in Warsaw, Poland, October 31, 2026. Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

La agencia estatal PAP informó el viernes que Swieczkowski y Sochanski quedaron suspendidos durante un mes y que sus nombres desaparecieron del sitio web del tribunal por decisión de Korwin-Piotrowska.

PUBLICIDAD

Poco después de las modificaciones en la web, las cuentas oficiales de la Corte denunciaron una “toma ilegal” de la página. El organismo sostuvo que Korwin-Piotrowska no representa al Tribunal Constitucional y advirtió que quienes participen de esas acciones “está cometiendo el delito de golpe de Estado”.

Tusk defendió la actuación de la mayoría parlamentaria y afirmó que la restauración del Estado de derecho “es un deber”. El jefe de Gobierno sostuvo que, “tras años de arbitrariedad”, comenzó “un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida” porque “no hay otro camino”.

Anna Korwin-Piotrowska (Captura de video)

Decenas de agentes antidisturbios bloquearon el acceso a la sede del Tribunal Constitucional de Polonia ante la concentración de simpatizantes del PiS, que acudieron para respaldar a los jueces nombrados durante el anterior Gobierno.

PUBLICIDAD

Los manifestantes se congregan desde hace varias semanas frente al edificio, en rechazo a las iniciativas del Ejecutivo del primer ministro centrista Donald Tusk, que busca apartar a los magistrados. El presidente Karol Nawrocki respalda a esos jueces.

“Es un golpe de Estado del primer ministro Donald Tusk (...). Está pisoteando nuestros derechos constitucionales”, declaró a la AFP el manifestante Tomasz Zaleski.

Durante la noche se sumaron a la movilización dirigentes de la derecha radical y de la extrema derecha. La Policía polaca informó que detuvo a tres personas después de que intentaran ingresar en el recinto.

(Con información de Europa Press y AFP)