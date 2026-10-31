La nueva vida de Marcelo Carrusca en Australia: por qué emigró, el penal que cambió su carrera y cómo explica la mística de Estudiantes

Un joven Marcelo Carrusca junto a José Sosa y Mariano Pavone. Todos con los colores de Estudiantes (Foto El Gráfico)

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Su historia futbolística está ligada a Estudiantes de La Plata, el club en el que se formó desde los 11 años y al que vuelve siempre que puede. Marcelo Carrusca habla del sentido de pertenencia, de los vínculos humanos que sobreviven al paso del tiempo y de la mística pincharrata como una manera de trabajar, vivir y transmitir valores a las nuevas generaciones. En esa identidad también aparecen las enseñanzas de Alejandro Sabella y la idea de “Estudiantes de la Patria”: una forma de entender al club que excede los resultados y que se sostiene en referentes capaces de marcar el camino, como José Sosa y tantos nombres que dejaron huella en la historia albirroja.

Lejos de Argentina, y en una cultura futbolera diferente, su retiro tampoco fue sencillo: los primeros seis meses fueron duros mientras comenzaba a construir un nuevo camino con su academia de fútbol. Una experiencia dolorosa de su carrera -el penal que falló ante São Paulo en la Libertadores de 2006- terminó convirtiéndose en un motor para escribir libros y ayudar a los chicos a desarrollar herramientas psicológicas que, según reconoce, a él le faltaron en aquel momento. “Sufrí mucho por haber errado ese penal. No estaba preparado para soportar la presión después de fallar y la pasé muy mal durante varios años. Mentalmente no estaba listo para manejarlo, y eso hizo que mi carrera empezara a cambiar”, reconoce desde Australia en diálogo con Infobae.

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Carrusca junto a Juan Sebastián Verón

Tras su paso por el equipo de las Diagonales, el volante platense jugó en el Galatasaray de Turquía, Cruz Azul de México, Banfield y San Martín de San Juan, y Adelaide United, Melbourne City FC, Western Sydney y West Adelaide de Australia, donde se retiró con 35 años después de varias lesiones, un desgaste mental acumulado y la sensación de que ya no encontraba la misma pasión dentro de la cancha.

Desde el 2012, el Chelo Carrusca vive junto a su familia en Adelaide, ciudad que se encuentra a 1160 kilómetros de Sidney. Ese año llegó para jugar en el Adelaide United y terminó echando raíces en ese país que lo adoptó. Hoy trabaja en el desarrollo de jóvenes futbolistas, dirige la academia del club y también se desempeña en un colegio privado. La decisión de quedarse estuvo ligada a la calidad de vida, la seguridad y, sobre todo, al futuro de sus hijos. Aunque extraña a los suyos y la pasión con la que se vive el fútbol en Argentina -una experiencia que volvió a sentir al visitar a Estudiantes-, por ahora no piensa en regresar para vivir. En Australia encontró una estabilidad que valora y un proyecto propio, sin perder las costumbres argentinas ni el vínculo con su país.

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- ¿Cómo es tu vida hoy?

- Vivo en Adelaide, en el sur de Australia. Llegué para jugar y me quedé. Trabajo como Head of Football Development y manejo la academia del Adelaide United, el club de la ciudad en el que jugué por primera vez cuando vine acá. También soy director de fútbol y primer entrenador en un colegio privado llamado Christian Brothers College.

- ¿Por qué decidiste quedarte en Australia?

- Vine para jugar un año y ver qué pasaba, para tener una experiencia en un país del que me habían hablado muy bien. Futbolísticamente me fue bien y fui renovando: dos años más, después otros dos. En un momento decidí sacar la ciudadanía por las dudas y, entre el tercer y el cuarto año, me di cuenta de que para el futuro de mis hijos era mejor vivir acá. Con mi señora, que es argentina, pensamos que era un país en el que estaría bueno que crecieran. Van a tener un mejor futuro acá que en Argentina, aunque nunca se sabe qué puede pasar. Hay mucha seguridad y, si trabajás duro, te puede ir bien. Por ellos me pareció que valía la pena hacer el sacrificio de quedarnos y vivir lejos de la familia.

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El ex volante junto a un retrato de Alejandro Sabella

- ¿Cómo mantenés las costumbres argentinas?

- Mi rutina empieza con el mate. Me levanto, lo preparo y a la tarde también tomamos con mi señora; generalmente, dos veces por día. Y, obviamente, hacemos asado cuando se puede y el clima acompaña. Tengo varias carnicerías, en donde venden cortes argentinos, así que las costumbres siempre están.

- ¿Qué extrañas de Argentina?

- Extraño, sobre todo, a la familia. También la pasión por el fútbol, que se vive de una manera totalmente distinta. Cuando te vas como jugador, lo sufrís un poco, porque es otra cultura; después te acostumbrás y te acomodás a la vida. Pero hace unas semanas volví a Argentina, fui a la cancha y vi a Estudiantes jugar la Libertadores. Esas cosas se extrañan. Ahora que tengo hijos, me gustaría que ellos pudieran ver un poco más esa pasión que hay allá, que es única.

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- ¿Te imaginas volviendo a vivir y trabajar en Argentina?

- La calidad de vida que tenemos acá es muy buena. Hace tres o cuatro años te decía que no volvería a vivir a Argentina; hoy no sé, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Pero, por ahora, no pienso en volver a vivir. Sí quiero mostrarles a otros lo que hice y lo que aprendí acá. Uno de mis objetivos, trabajando en una academia, era llevar chicos de Australia a Argentina para que conocieran cómo se vive allá. Lo hice por primera vez hace dos semanas, y la experiencia fue espectacular. Es una manera de abrirles un poco los ojos a chicos que viven en una cultura que no es tan futbolera, y no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo humano, las vivencias y las necesidades. Es una experiencia de vida. Los chicos y los padres australianos que viajaron lo vivieron como algo increíble y único, y me gustaría repetirlo en el futuro.

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- ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de los argentinos?

- Me marcaron mucho la calidad humana y la pasión. En Australia la gente también es muy buena onda, pero el argentino es más del abrazo, del beso, y del contacto. Estuvimos en Estudiantes y los valores que tiene el club son impresionantes: todo el mundo te saluda a la mañana, te desea un buen día, te pregunta cómo estás. Eso les llamó la atención a los chicos y a los padres, incluso aunque no hablaran el idioma. También les impactó la pasión y las ganas que tienen los chicos de ser futbolistas, los sacrificios que hacen. Estuvimos en la pensión de Estudiantes y ver chicos de 13 o 14 años, de la misma edad que ellos, que se fueron de sus casas para perseguir sus sueños fue muy fuerte. Eso, básicamente, acá no existe de la misma manera.

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Carrusca está radicado en Australia desde 2012

- ¿Qué significa haberte formado futbolísticamente en Estudiantes?

- Significa tener sentido de pertenencia. Empecé ahí a los 11 años y, después, por una cosa u otra, siempre volvés al club, a saludar a la gente por esa calidad humana que te decía. Si te desarrollás en ese lugar, empezás a amar al club y a sentirte parte. Después, llegar a ser profesional -que no es nada fácil- acrecienta ese amor y las ganas de dar algo. Cuando te retiras, empezas a pensar cómo podés ayudar. Y cuando volvés de Europa o de jugar en otras ligas, querés pasar a saludar, entrenar o ver a la gente.

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- ¿Cómo definir la mística pincharrata, que tanto se habla?

- Es algo que se vive y difícil de explicarlo. Es dejar todo por la camiseta, por los colores en un entrenamiento y en un partido. Pensar en grande. Pensar que todo se puede lograr con sacrificio y trabajo. Pasa por ahí, por creer que todo se puede dar y dejarlo todo, con el 100 por ciento en el objetivo que te propongas. No bajar los brazos hasta el último segundo. Uno va aprendiendo eso desde las divisiones inferiores. Llegué a los 11 y me fui a los 22 años. Es tener compañerismo, dejar todo por el compañero. Pensar en nosotros y no en el yo. Eso es algo que te inculcan desde chico. Eso sucedió antes cuando yo estaba y luego cuando llegó la Bruja Verón. Poner al club a nivel que merecía en cuanto a infraestructura, orden y mas experiencia. Él (Verón) llevó al club a otro nivel. Ser consciente de los logros, el trabajo y los títulos. Nos mostró el camino Juan, pero luego fuimos varios los que volvimos: Carrillo, Sosa, Correa, Rojo. Así siguen pasando generación y generación, ese amor y sentido de pertenencia de todos los chicos que nacieron en el club.

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- ¿Cómo se sostiene ese vínculo con el paso de los años?

- El otro día estuve con Karina, que trabaja en el lavadero donde se lava la ropa de los jugadores y de los chicos. Cuando yo estaba, hace muchos años, ella era la cocinera. Lleva 25 años ahí. Las relaciones que construís desde chico perduran en el tiempo, y eso no es tan normal. También hablo muy seguido con Marcos Angeleri. Cuando te comunicás con gente con la que compartiste tantos años, es como si el tiempo no hubiera pasado: las relaciones son muy fuertes.

El ex futbolista escribió libros para ayudar a los chicos a soportar las presiones del fútbol

- ¿Qué sentís al ver a José Sosa como referente y capitán de Estudiantes?

- José es uno de los pocos amigos que me quedaron del fútbol. Nos criamos juntos, básicamente. Verlo defender esos colores, ser capitán y marcarles el camino a los más jóvenes es muy lindo. Hablamos de cómo seguir transmitiendo esa mística a los chicos que vienen de afuera y a los que se forman en las inferiores, para que no se pierdan esa manera de trabajar y de vivir Estudiantes. Está haciendo un trabajo increíble, y estoy orgulloso de lo que logró y de lo que hace día a día. Sabemos que está en los últimos años de su carrera, aunque se ve que puede seguir jugando. También debe estar pensando en la etapa que viene, que es una de las partes más difíciles de nuestra vida: darse cuenta de cuándo es el momento de decir “hasta acá llegué”.

- ¿Qué valor tiene su aporte más allá de los minutos que juega?

- Sigue mostrando con el ejemplo lo que es ser jugador de Estudiantes, y eso es impagable. Es importante afuera de la cancha y también cuando entra. El otro día entró, se puso la cinta de capitán y pateó un penal decisivo. Desde afuera puede parecer fácil, pero no lo es. Sigue estando a la altura de Estudiantes. Ojalá pueda jugar mucho más tiempo y seguir ayudando desde adentro, porque todos queremos que se quede. Es importante que referentes así no se vayan, como pasó con la Bruja Verón, Juan Ramón Verón, Oscar Malbernat, Sabella, Julián Camino y tantos otros que forman parte de la historia del club. También Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo dejaron una marca. José es uno de esos jugadores que va a quedar en la historia, como la Bruja.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que había llegado el momento de retirarte?

- Fue difícil. Tenía 35 años y venía arrastrando lesiones desde hacía mucho tiempo. Mentalmente me costaba levantarme y seguir. Cuando empecé a enfocarme más en la vida después del fútbol y no tanto en el fútbol, me di cuenta de que era el momento de dejar. Ya no sentía la misma pasión de antes y empecé a preguntarme qué iba a hacer durante los próximos 30 años, más aun viviendo en otro país. Siempre me gustó entrenar chicos, compartir mi experiencia y mis conocimientos con los más jóvenes. Así empecé a enfocarme en mi academia y tomé la decisión de retirarme a los 35.

Carrusca reconoce que el retiro "fue difícil"

- ¿Te costó atravesar el post retiro estando lejos de tu familia y en un país con otra cultura futbolera?

- Sí, muchísimo. Uno se prepara, pero nunca está preparado del todo. Como futbolista profesional, hacés todo de una manera muy seria hasta el último día, no dejas nada librado al azar y lo das todo. Por eso, es difícil enfocarte en otra cosa mientras todavía jugás. Cuando empezás a poner la cabeza en otro proyecto, perdés un poco el foco futbolístico, y esa fue una de las señales que me hicieron entender que era el momento de dejar. Los primeros seis meses fueron duros: empezar algo completamente nuevo, entrenar chicos y emprender un negocio solo, en un país y una cultura diferentes. También está la cuestión económica, además de la preparación mental. El cambio es enorme. Aunque pensé que estaba preparado, lo sufrí. Pero los futbolistas pasamos por muchas cosas y esta fue una más que tuve que afrontar.

- También escribís libros para ayudar a los chicos. ¿De dónde nació esa idea?

- Tiene que ver con algo que te inculca Estudiantes: ayudar al otro. En 2006, cuando jugamos la Copa Libertadores con el Cholo Simeone como técnico, perdimos en los cuartos de final contra São Paulo, en Brasil. Me tocó patear el último penal y lo erré. A partir de ahí, mi vida cambió muchísimo. No estaba preparado para soportar la presión después de fallar y la pasé muy mal durante varios años. Mentalmente no estaba listo para manejarlo, y eso hizo que mi carrera empezara a cambiar.

- ¿Esa experiencia te llevó a poner el foco en la preparación psicológica?

- Sí. Cuando me retiré, me di cuenta de que es algo que no se entrena demasiado y que no siempre se tiene en cuenta en el desarrollo de los futbolistas. Por eso decidí escribir libros enfocados en la parte mental y psicológica, mezclada también con la parte social. Creo que el desarrollo en el fútbol tiene cuatro patas: la técnica, la táctica, la física y la psicológica. Sin embargo, no suele haber un entrenamiento que les enseñe a los jugadores a manejar situaciones diferentes, tanto cuando son chicos como cuando ya son profesionales. Yo no tuve ese trabajo, salvo en la Sub-20, con Marcelo Roffé, que era nuestro psicólogo. Hacíamos algo de mindfulness y visualizaciones, pero, más allá de eso, nunca había trabajado la parte mental.

Por estos días Carrusca hizo una visita a Estudiantes

- ¿Qué herramientas intentas transmitirles a los chicos?

- Quiero educarlos a través del fútbol y enseñarles cómo afrontar situaciones y qué herramientas pueden usar. Por ejemplo, antes de patear un penal, cómo bloquear el ruido de los hinchas y enfocarse solamente en la pelota; cómo respirar para calmarse y estar más tranquilo. Y si erras, entender que es parte del aprendizaje. Nos pasó a todos y les pasa incluso a los mejores jugadores del mundo. Hay que enfocarse en lo positivo y no quedarse con la idea de que uno es un desastre. Eso fue lo que sentí cuando fallé aquel penal: creía que había traicionado al club y a mis compañeros. Fue un momento muy duro, pero después me ayudó a hacer algo lindo, para que otros chicos tengan herramientas y no tengan que pasar por lo que pasé yo.

- ¿En aquel momento faltaba contención psicológica en Estudiantes?

- Creo que hace 20 años no era habitual tener psicólogos o personas que te apoyaran, como ocurre hoy con los profesionales o los coaching deportivos. El otro día fui al Country City Bell y vi que hay psicólogos en casi todas las categorías, a veces uno cada dos categorías. Eso tiene que ver con la evolución del fútbol y con que se profesionalizó mucho más. No es que Estudiantes no tuviera ese apoyo en particular: creo que en ese momento ningún equipo lo tenía de la manera en que existe ahora. Tal vez algún plantel profesional contaba con un psicólogo, pero yo no conocía muchos casos. En la selección argentina sí estaba Marcelo Roffé, que nos ayudaba un montón. Para mí, que tenía 20 años, era algo totalmente nuevo. Cuando fui a Europa tampoco encontré ese acompañamiento como el que hay hoy. Ahora se habla mucho más de la parte psicológica y creo que es fundamental para el desarrollo del jugador.