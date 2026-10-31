Costa Rica

“La asesina del bikini”: sospechosa de matar a estadounidense en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

La mujer de 22 años es investigada por el homicidio de Marc Fleming, ocurrido en un condominio de Playas del Coco. Fue capturada en Alajuelita después de permanecer varias semanas prófuga.

Una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, deberá cumplir un año de prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del estadounidense Marc Fleming.
Una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, deberá cumplir un año de prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio del estadounidense Marc Fleming.
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Una mujer de apellido Ortiz, de 22 años, conocida mediáticamente como “la asesina del bikini”, deberá cumplir un año de prisión preventiva como principal sospechosa del homicidio del empresario estadounidense Marc Walter Fleming, ocurrido el pasado 27 de setiembre de 2026 en un condominio de Playas del Coco, Guanacaste, en Costa Rica.

La medida cautelar fue ordenada este viernes 30 de octubre por el Juzgado Penal de Liberia, después de que la Fiscalía Adjunta de Liberia solicitara mantener privada de libertad a la imputada mientras continúa la investigación por el delito de homicidio calificado.

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La resolución se produce tres días después de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaran y detuvieran a la joven en San Felipe de Alajuelita, San José, tras una búsqueda que se extendió durante varias semanas.

Según el Ministerio Público, la sospechosa habría sido la última persona que estuvo con Fleming antes de que fuera encontrado sin vida dentro de su apartamento, una circunstancia que forma parte de las pruebas analizadas por las autoridades judiciales.

Empresario estadounidense habría sido asesinado con el vaso de una licuadora

El homicidio ocurrió la tarde del 27 de setiembre, cuando Fleming, quien residía en Costa Rica, ingresó a su apartamento acompañado de una mujer.

De acuerdo con la información recopilada por el OIJ, ambos llegaron al condominio aproximadamente a las 4:50 p. m., pero posteriormente la joven fue observada saliendo sola del inmueble.

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Horas después, el estadounidense fue encontrado sin vida, con múltiples lesiones en la cabeza.

La investigación apunta a que la víctima habría sido golpeada con un vaso de licuadora, objeto que presuntamente fue utilizado para causarle las lesiones mortales.

Las autoridades también analizaron grabaciones de cámaras de seguridad del condominio, en las que se observaría a la sospechosa durante su ingreso y posterior salida del edificio.

Según reportó Teletica, uno de los dispositivos de grabación permitió captar gritos de auxilio de la víctima durante los hechos investigados.

El Juzgado Penal de Liberia ordenó un año de prisión preventiva contra Ortiz, mientras continúa la investigación por el delito de homicidio calificado.
El Juzgado Penal de Liberia ordenó un año de prisión preventiva contra Ortiz, mientras continúa la investigación por el delito de homicidio calificado.

Policía investiga robo de relojes Rolex y tarjetas bancarias

Además del homicidio, los investigadores identificaron la posible sustracción de artículos de valor pertenecientes al empresario.

El OIJ informó que del apartamento habrían desaparecido tres relojes de lujo marca Rolex, valorados individualmente en aproximadamente USD 25,000, así como varias tarjetas bancarias.

Los agentes también investigan movimientos realizados con esas tarjetas después de la muerte del estadounidense.

De acuerdo con los reportes judiciales, una segunda mujer de apellido Zeledón habría colaborado con Ortiz para abandonar Guanacaste y trasladarse hacia San José después del crimen.

Esta segunda sospechosa fue detenida durante los allanamientos realizados el 16 de octubre en Desamparados y recibió tres meses de prisión preventiva por su presunta participación en los hechos.

Las autoridades investigan si ambas utilizaron las tarjetas de Fleming para efectuar compras en diferentes establecimientos comerciales.

Sospechosa fue capturada después de varias semanas de búsqueda

La detención de Ortiz se concretó el martes 27 de octubre, cuando agentes judiciales la localizaron en un complejo residencial de San Felipe de Alajuelita.

La captura ocurrió después de que las autoridades realizaran allanamientos en sectores de La Capri y San Miguel de Desamparados, donde inicialmente intentaron ubicarla sin éxito.

Ante las dificultades para localizarla, el OIJ había divulgado fotografías de la sospechosa y solicitado colaboración ciudadana.

Finalmente, los investigadores consiguieron ubicarla en Alajuelita, donde fue detenida y posteriormente presentada ante las autoridades judiciales.

Con la resolución anunciada este viernes, Ortiz permanecerá privada de libertad durante un año, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar su eventual responsabilidad penal.

El caso se tramita bajo el expediente 26-002963-0060-PE.

La imposición de prisión preventiva no constituye una condena ni determina la culpabilidad de la imputada, quien continúa siendo investigada por homicidio calificado.

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