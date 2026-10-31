Último adiós al streamer salvadoreño El Komanche será el sábado tras una demora en el traslado de sus restos

Los restos del streamer salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro no arribaron el viernes desde Monterrey por inconvenientes relacionados con la aerolínea. (Cortesía: El Komanche/El Vicentino)

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Los restos de Carlos José Rivera Alfaro, conocido como El Komanche, no llegaron el viernes a San Sebastián, San Vicente, como se había informado inicialmente. El último adiós al streamer salvadoreño, fallecido el 25 de octubre en Monterrey, México, se realizará el sábado, según comunicaron sus allegados.

La casa funeraria encargada de los servicios recibiría los restos este viernes y que luego los trasladaría hacia su natal San Sebastián. Sin embargo, el arribo no se concretó “debido a inconvenientes relacionados con la aerolínea”.

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Antes que se diera a conocer el retraso, diversas personas se acercaron a casa de habitación, Barrio El Tránsito para expresar sus condolencias y acompañar a los parientes del joven. La llegada de los restos, sin embargo, sufrió una demora que modificó la agenda prevista para las honras fúnebres.

La llegada de los restos de Carlos Rivera a San Sebastián sufrió un retraso debido a inconvenientes con la aerolínea. (Cortesía: Funerales y Capilla Divino Maestro)

Gracias a las transmisiones en redes sociales, se pudo comprobar que el evento retomó los deseos que el joven había expresado antes de morir.

Komanche indicó en una transmisión cómo quería que fuera su último adiós. El creador de contenido mencionó que prefería una reunión con pizza, música de Bad Bunny y la proyección de algunas de sus aficiones, entre ellas las series Naruto y Dragon Ball, las películas de Harry Potter y videos de Lionel Messi.

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Parte de esas peticiones ya fueron retomadas por amigos del streamer durante una despedida realizada en Monterrey. La ceremonia incluyó pizza, flores y música elegida en función de los gustos que él había expresado públicamente.

La familia prevé que el homenaje en San Sebastián conserve ese espíritu. Claudia Alfaro Hernández, mujer que se identificó como tía del creador afirmó que el objetivo será recordar “su alegría”, en referencia a la personalidad que familiares y vecinos atribuyen al joven, quien mantuvo vínculos con su comunidad de origen aun después de alcanzar notoriedad en plataformas digitales.

El Komanche solicitó que su último incluyera pizza, música de Bad Bunny y videos de sus aficiones. (Cortesía: Radio Zona Bataneca)

La intención es recordar sus gustos, sus transmisiones y el vínculo que construyó con su comunidad digital, sin dejar de lado el momento de oración que acompañará la despedida.

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Parte de esas peticiones ya fueron retomadas por sus amigos durante una despedida realizada en Monterrey. La ceremonia incluyó pizza, flores y música elegida en función de los gustos que él había expresado públicamente.

La familia espera confirmar durante el sábado el horario definitivo de la velación y del sepelio en San Sebastián, donde amigos, vecinos y seguidores preparan el último adiós al creador de contenido.

Komanche construyó una comunidad con videojuegos y transmisiones en vivo

El creador de contenido salvadoreño desarrolló su actividad como streamer desde 2015. Alcanzó mayor visibilidad entre 2020 y 2022 a través de transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, además de contenidos de conversación con sus seguidores.

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El creador de contenido salvadoreño comenzó su actividad digital en 2015 y amplió su comunidad entre 2020 y 2022 con diversos videojuegos. (Cortesía: Redes sociales)

También participó en la organización de Squid Craft Games, una competencia de creadores hispanohablantes inspirada en la serie El juego del calamar. Su trabajo le permitió colaborar con figuras como Auronplay, Ibai Llanos y El Rubius, y reunir cientos de miles de seguidores en sus distintas redes sociales.

Según informaron medios mexicanos, el streamer fue encontrado sin vida el 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Los primeros reportes de las autoridades señalaron que no se hallaron indicios de violencia en el inmueble. La necropsia estableció que murió por asfixia por ahorcamiento.

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