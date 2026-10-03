Así fue la despedida de soltera de Lali Espósito: bingo musical, torta especial y un guiño a sus shows en River

A meses de su casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante organizó una cena con su circulo más cercano (Video: TikTok)

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Lali Espósito celebró el viernes por la noche una nueva despedida de soltera junto a su círculo más íntimo, en un encuentro que combinó comida, un bingo temático y un festejo que se extendió hasta la madrugada. El registro de la noche quedó documentado a través de distintas publicaciones: tanto de Mery del Cerro, una de las grandes amigas de la cantante, como del equipo encargado de la organización y la comida. Al día siguiente, Anita Espósito, hermana mayor de Lali, sumó detalles al aire de su programa de streaming. Cabe recordar que la cantante hizo un viaje a Río de Janeiro junto a algunas de sus amigas más cercanas con la intención de celebrar su inminente casamiento.

Mery fue la encargada de compartir las primeras imágenes del festejo. Entre ellas aparece una cartilla de bingo musical fechada el 2/10/26, con la leyenda “Me enamoré taradas” y una ilustración de dos personas abrazadas en la parte inferior. Las fotos también muestran una extensa mesa con platos variados, que incluye ensaladas, salmón, milanesas, pan casero y distintas preparaciones calientes, además de una mesa de postres con una torta decorada con flores comestibles y frutas frescas.

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La frase “Me enamoré taradas”, que se repite tanto en la cartilla de bingo como en las remeras del staff, funciona como un guiño directo a los shows que Lali dio en el estadio de River Plate, donde bromeó en vivo sobre su casamiento con Pedro Rosemblat. Ese chiste tomó relevancia porque la cantante se había mostrado en contra del matrimonio en entrevistas anteriores, por lo que “me enamoré taradas” terminó funcionando como la “justificación” que ella misma dio arriba del escenario al no resistir el archivo de sus propias declaraciones.

Los invitados jugaron a un bingo musical y estuvieron cantando hasta las 3 de la mañana

Toda la comida con la que recibieron a Lali y a sus amigos para celebrar su segunda despedia de soltera

Mery del Cerro, a quién conoció en Casi Ángeles, fue la encargada de subir las fotos de este especial momento

Las personas encargadas de organizar y alimentar al grupo también subieron fotos propias, y los guiños a Lali no faltaron en ningún momento. Una de esas imágenes muestra a varias integrantes del staff con remeras blancas que llevan estampada la frase “Me enamoré taradas”, posando junto a la torta principal en la cocina. Otra de las fotos compartidas por la organización muestra a Majo, la mamá de la cantante, junto a una de las personas del staff, con la mesa de comida de fondo. En una tercera imagen, dentro de un baño, se lee un cartel pintado en el espejo con la frase “Ni en pedo me caso”, mientras una integrante del equipo se fotografía frente a él.

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Anita Espósito estuvo entre los invitados de la noche y, el sábado por la mañana, contó algunos detalles al aire de su programa de streaming. La conversación arrancó cuando Flor Jazmín Peña le preguntó por la joda, la noche y los festejos del grupo, y Anita respondió entre risas: “Bueno, no podemos negar, no podemos negar que somos gente con mucho evento social, ¿qué decir?”. Flor Jazmín Peña redobló la apuesta y le marcó un detalle físico: “¿Cómo vas a negar si tenés todo el brazo tatuado con la cara de dos novios?”.

Anita confirmó entre risas el origen de ese tatuaje: “Bueno, tuve la despedida de soltera de mi hermana y me tatué”. Evita Luna completó el dato con precisión: “Ay, de Lali y Pedro”. Flor Jazmín Peña agregó, también entre risas, “Parejón”. La hermana de la cantante explicó con humor el criterio que aplicó para decidirse por ese tatuaje en particular: “Lo que sí, esto es un acto de amor para Pedro, porque yo jamás me tatuaría una persona que tenga una camiseta de Boca puesta. O sea, es un acto de amor muy grande”.

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"Me enamore taradas", fue la frase que eligieron los empleados para honrar a la pareja

Majo, la mamá de Espósito, estuvo entre los invitados de la noche

"Ni en pedo me caso", escribieron en el espejo del baño, un guiño a las declaraciones pasadas de la cantante (Instagram)

Sobre el desarrollo de la noche, Anita detalló el nivel de cansancio con el que amaneció al día siguiente: “Pero ayer tuvimos despedida de soltera, estuvimos cantando hasta las tres de la mañana y mirá cómo estoy hoy. Yo también estaba ansiosa porque venía Rolón, pero dije: No me puedo perder esta festichola”.

Flor Jazmín Peña coincidió de inmediato con esa decisión: “Y no”. Evita Luna reforzó la idea con una pregunta retórica: “No, pero ¿cómo te vas a perder la fiesta de soltera de tu hermana? No”. Anita cerró el intercambio con una frase contundente: “No, eso ni a ganchos”.

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