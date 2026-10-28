Valentín Yankelevich abrió el álbum de los recuerdos y emocionó a todos con una foto de su niñez

Valentín Yankelevich compartió una serie de fotos de diferentes momentos de su vida

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Una foto de la infancia abrió una nueva ventana a la intimidad de Valentín Yankelevich. El joven piloto compartió en sus redes sociales una foto de cuando era pequeño y recibió mensajes de cariño, recuerdos y elogios de sus seguidores.

La imagen llegó acompañada de otras escenas de su presente, entre ellas fotografías junto a su novia, Alfonsina Servent. El contraste entre aquella infancia retratada en una sola foto y las postales actuales de su vida cotidiana llamó la atención de los seguidores del hijo de Romina Yan.

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Una publicación íntima reunió la ternura de su infancia y el amor de su presente

En los comentarios, los usuarios destacaron el crecimiento del joven y le dejaron palabras de aliento. La publicación volvió a ubicar a Valentín en el centro de una conversación que, en las últimas semanas, creció por su exposición pública y por el testimonio que brindó sobre su historia familiar.

La decisión de mostrar una foto de cuando era chico tuvo una repercusión inmediata entre los seguidores de Valentín. La imagen generó una reacción espontánea: mensajes sobre su ternura, el paso del tiempo y el afecto que despierta como integrante de una de las familias más conocidas de la televisión argentina.

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La publicación incluyó además imágenes junto a Servent, con quien el piloto comparte parte de sus momentos cotidianos en redes sociales. Las postales mostraron una faceta alejada de las competencias y de la actividad profesional que desarrolla en el automovilismo.

Valentín Yankelevich junto a Alfonsina Servent, su novia, en una de las fotos compartidas en redes

La pareja había aparecido públicamente en septiembre, cuando el joven difundió imágenes de una jornada en la cocina. En aquel intercambio, Cris Morena comentó la publicación y dejó una pregunta afectuosa sobre la compañía de su nieto, en el que fue una de las primeras señales públicas de la relación entre Yankelevich y Servent, licenciada en Psicología por la Universidad Austral.

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Las nuevas fotografías reactivaron ese costado íntimo de sus redes: el de un joven que alterna las carreras, los vínculos familiares y los momentos compartidos con su pareja. Las imágenes junto a Alfonsina completaron el clima personal de la publicación, que conecta ambas etapas de su vida.

Entre recuerdos y nuevas etapas, Valentín Yankelevich compartió imágenes de su vida personal

Valentín Yankelevich, el piloto

A los 23 años, Valentín construyó un recorrido propio fuera del circuito artístico en el que se hicieron conocidos sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y su madre, Romina Yan. Compite como piloto profesional de TC2000 para el equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina.

El joven dejó sus estudios de Economía para dedicarse al automovilismo. En la temporada 2026 logró subir al podio del circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires, donde terminó tercero en su primera carrera oficial del año.

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La presencia de Valentín en las pistas también había reunido a la familia en septiembre pasado. En aquella oportunidad, Gustavo Yankelevich lo acompañó después de que obtuviera el segundo puesto en una carrera mostrando la incondicionalidad del vínculo.

Entre las fotos, Valentín Yankelevich compartió parte de su mundo sobre ruedas

La publicación, tras sus declaraciones sobre violencia en la infancia

La publicación llegó después de que Valentín hablara públicamente sobre episodios de violencia física y psicológica que afirmó haber sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. El piloto relató su experiencia en una entrevista con Infobae y recibió mensajes de respaldo de familiares, figuras del espectáculo y usuarios de redes sociales.

Después de esa entrevista, compartió una foto junto a su hermano Franco y su abuelo Gustavo en el Teatro Colón, acompañada por la frase: “Siempre juntos”. La imagen fue leída como una muestra de unión familiar en medio de la repercusión de sus declaraciones.

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La significativa foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión: “Siempre juntos”

En este contexto, los mensajes que dejó el público en su nueva publicación sumaron otra demostración de apoyo hacia el joven, que eligió compartir una fotografía de sus primeros años y escenas de su vida actual junto a su novia.