Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

La ceremonia de los Premios Ídolo Argentina 2026 se celebrará el 28 de octubre en la Usina del Arte con la conducción de Sofía Gonet y Grego Rossello (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los Premios Ídolo Argentina 2026 ya tienen a sus nominados definidos en una edición que reunió más de 290 mil postulaciones del público y que, por primera vez, incorpora dos nuevas categorías para reconocer a los referentes del universo digital nacional. La ceremonia se realizará este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Sofía Gonet, conocida como La Reini, y Grego Rossello.

El evento se transmitirá en vivo a través de Streams Telefe, con una emisión posterior por la pantalla de Telefe, canal que renueva su alianza con el certamen tras la edición de 2025. La previa desde la alfombra rosa, bajo la temática “Romantic Garden”, estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, quienes entrevistarán a los nominados y a los invitados antes del comienzo de la gala central.

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La edición 2026 suma dos categorías inéditas al esquema del certamen. La primera, “Mejor Comunidad”, reconocerá a las comunidades digitales que se forman alrededor de los canales de streaming. La segunda, “Ídolo Notero/a”, pone el foco en los cronistas del ecosistema digital. Ambas categorías se definirán por votación del público, al igual que “Momento Viral” y “Ídolo Emergente”. Además, en el plano musical, la gala contará con las actuaciones de Q’Lokura y La T y La M, dos agrupaciones que además compiten en la categoría Ídolo Musical.

Las agrupaciones Q’Lokura y La T y La M actuarán en vivo durante la gala y competirán en la categoría Ídolo Musical

La convocatoria a esta tercera edición en el país tuvo una respuesta de más de 290.000 postulaciones y la participación de más de 30 agencias de management. El proceso de selección combinó una primera instancia abierta, en la que el público propuso a sus creadores favoritos, con una segunda etapa de evaluación a cargo de un jurado que definió las nominaciones finales en las 29 categorías. La votación de esa instancia se extendió del miércoles 21 al martes 27 de octubre.

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El galardón de mayor jerarquía de la noche, Creador Digital del Año, no tendrá nominados previos y su ganador se conocerá recién durante la transmisión en vivo de la ceremonia. En la edición anterior, ese reconocimiento había quedado en manos de Mernosketti, mientras que uno de los momentos más compartidos en redes fue el discurso de Davoo Xeneize al recibir el premio a Streamer, con una dedicatoria a su madre que superó las 3,2 millones de visualizaciones y acumuló más de 419.000 interacciones.

Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar la industria de los creadores de contenido. Argentina fue la primera sede internacional del formato, que debutó en el país en 2024 de la mano de Luzu TV y se expandió a la televisión abierta en 2025 a través de Telefe. Aquella edición alcanzó a más de 3,2 millones de personas en todas las plataformas, con 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta, cifras que la organización busca repetir o superar en esta tercera entrega. La producción y la licencia argentina del evento continúan a cargo de Di Raimondo Agency, responsable también de las dos ediciones previas del certamen en el país.

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El formato nació en España en 2022 por iniciativa de la creadora Dulceida y tuvo en Argentina su primera sede internacional (OSCAR MANUEL SANCHEZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS)

Los nominados de los Premios Ídolo 2026:

Viajes

Agostina Di Stefano - @bonaerense

Pía Bottero - @espiaporelmundo

Modo Turista - @modoturista

Agus López - @pasajeenmano

Martina Saravia - @tupisaravia

Moda

Lola Latorre - @lolitalatorre

Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona

Rocío Vázquez - @sereinne_

Sofía Gonet - @sofiagonet

Zaira Nara - @zaira.nara

Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu

Milagros Ad - @miluuad

Gastronomía

Ailín Tokman - @ailutokman

Gastón Soffritti - @gsoffritti

Tefi Russo - @inutilisimas

Agus Liporace - @kulinaria.recetas

Lucía Scarpa - @luluscarpa

Paulina Cocina - @paulinacocina

Andrés Simón - @lasrecetasdesimon

Paulina Cocina compite en la categoría Gastronomía de los Premios Ídolo 2026

Deportes

Gero Arias - @geroooo_arias

Cristian Grosz - @groszcris

Juli Puente - @julieta_puente

Lucas Ortega - @lucasgortega

Nico Ferrero - @nicoferreroa

Sofía Martínez - @nutri.sm

Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast

La Sillita

Psicología al Desnudo

Lifestyle

Camila Mayan - @camimayan

Delfina Ferro - @delfinaferro

Julieta Poggio - @poggiojulieta

Santi Talledo - @santitalledo

Sofía Gonet - @sofiagonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog

Lizardo Ponce - @lizardoponce

Sele Mosca - @selemosca

Julieta Poggio formará parte de la cobertura de la alfombra roja "Romantic Garden" (Maximiliano Luna)

Beauty

Belén Garrido - @belugarrido

Joaquín Vázquez - @joacovzq

Juanita Ramos - @juanitarramos

Daniela López - @soydadatina

Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes

Caro Dubiansky - @carodubi

Francisco Castro - @fraancastro_

Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste

Bruno Riboldi - @lajoya.agro

Mai Pistiner - @maipistiner

Diego Poggi - @poggi

Santiago Bilinkis - @s.bilinkis

Almendra Veiga - @almendraveiga

TikToker

Albere - @albereee_

Emma Klass - @emmaaklass

Evitta Luna - @evitta_luna

Mar Cosca - @maarcosca

Carito Muller - @soycaritomuller

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Carito Muller figura entre los nominados en la categoría TikToker (Jaime Olivos)

YouTuber

Agustín Creevy - @agustincreevy

Angie Velasco - @angievelasco08

Pau Bolzan - @bolzanpaula

Ian Lucas - @ianlucas

Marti Benza - @martibenza

Kuki Agnone - @kuki_youtube

Ídolo Revelación

La Agusneta - @agusneta

Agustín Creevy - @agustincreevy

Evitta Luna - @evitta_luna

Marta Fort - @martacfort

Teo D’elia - @teodeliaa

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Actualidad

Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami

Cami Valero - @camivalero

Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0

Lara López Calvo - @laralopezcalvo

Mica Comunica - @micacomunica_

Mujer Financiera - @mujer_financiera

Lara López Calvo está nominada en la categoría Actualidad de los Premios Ídolo (Infobae en Vivo)

Streamer

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj

Goncho Banzas - @gonchobanzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Futbolero/a

Ezzequiel - @ezzequiel

Gastón Edul - @gastonedul

Jero Freixas - @jerofreixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Joaquín Álvarez - @polloalvarez

Sofía Martínez - @sofimmartinez

Davo Xeneize - @davoobj

Ídolo Musical

Milo J

La T y la M

Ángela Torres

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Alex Pelao compite en la categoría Humor y Entretenimiento

Humor y Entretenimiento

Cami Jara - @camijarax

El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_

Facturita - @facturita.ok

Lucho Mellera - @luchomellera

Alex Pelao - @pelao.khe

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Lucas Spadafora - @lucasspadafora

Gastón Massa - @gastonmassa

Reseñas Experiencias Gastronómicas

Buenos Paladares - @buenospaladaires_

El Club del Bajón - @clubdelbajon

Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires

Morfando Ando - @cordobagourmet

La chica del brunch - @lachicadelbrunch

Vivamos BA - @vivamosba

Canción más viral

Yakuza - La Joaqui

Puñaladas - Lauta y Amigo de Artistas

Soy Favela - La T y la M

A quién le importa - Luck Ra y Thalía

"Yakuza", de La Joaqui, compite por el premio a Canción más viral

Emprendimiento

Diabla - @betterdiabla

Ganga Home - @ganga.home

Giga x Spreen - @gigaxspreen

Gordis Burger - @gordisburgerok_

Mosquiani - @mosquiano.ar

Yerba Cósmico - @yerbacosmicoContenido Creativo

Agustín Franzoni - @agufranzoni

Belu Lucius - @belulucius

Ferbo - @ferminbo

Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi

Matías Jafif - @matiasjafif

Michelle Masson - @michemasson

Lily Chen - @ohayolily

Agus Cabaleiro - @onlinemami

Health

Agus Privi - @agusprivii

Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso

Fiorella Vitelli - @fiovitelli

Laura Romano - @integralnutricion

Simón Scarano - @simon.scarano

Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra

Ídolo Automotor

Aixa Franke - @aixafranke

Agustín Marcatili - @barcatini

Florencia Andersen - @florenciandersen

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

Ale Hartman - @ladyfierros

Lucas Abriata - @lucasabriata

Lizard es uno de los nominados en la flamante categoría Ídolo Notero/a

Ídolo Notero/a

Gaspar Kahan - @gapo_kahan

Lizard - @lizard__ok

Nicolás Barral - @nico.barral

Todo Versus - @todoversus

Valen Rizzuti - @valenrizzuti

Previate Esta - @previateesta

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_

Davo Xeneize - @davoobj

Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo

Marti Benza - @martibenza

Martín Cirio - @martincirio

Mernuel - @mernuel_

Ídolo Celebrity

Damián Betular - @dbetular

Jimena Barón - @jmena

Momi Giardina - @momigiardina

Nico Occhiato - @nicoocchiato

Stephanie Demner - @stephaniedemner

Yanina Latorre - @yaninalatorre

Zaira Nara - @zaira.nara

Zaira Nara está nominada en las categorías Moda e Ídolo Celebrity

Ídolo Emergente (votación del público)

Lucía Baeza - @ dulcepink

Agos Reich - @agosreich

Benito SDR - @benitosdr

Agustina Buera - @buera.a

Constanza Chismechian - @conifach

Delfi Peña - @delfinapenia_

Emma Klass - @emmaaklass

Ezequiel Katz - @ezekatz

Facu Tronce - @facutronce

Fran Rizzaro - @franrizzaro

Gaspar Díaz - @gaspardiazzz

Ima Parise - @imaparise

Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti

Juani Car - @juanicar

Juli Bianco - @julibianco

Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_

Diego “La Toba” Navajas - @latobaok

Franco Poggio - @poggiofranco_

Rami Bilbao - @ramibilbao

Santos Canessa - @santoscanessa

Teo Podolsky - @teopodolsky

Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzioMomento Viral (votación del público)

Casamiento Margelita - Nadie dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz (La Velada)

¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? - Paren la Mano

¿Así toma agua la Agusneta?

LUZU VS 412

¿Si ponemos una casa solo de milanesas? - Top Globales

Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo - Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena

Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender

Messi prime - Lo del Pollo

Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble

Los dos metimos cambios - Masterchef

Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada

Mejor Comunidad (votación del público)

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix