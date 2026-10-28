Esta noche se entregan los Premios Ídolo 2026: los nominados, dónde se llevarán a cabo y cómo ver la ceremonia

Los Premios Ídolo Argentina 2026 ya tienen a sus nominados definidos en una edición que reunió más de 290 mil postulaciones del público y que, por primera vez, incorpora dos nuevas categorías para reconocer a los referentes del universo digital nacional. La ceremonia se realizará este miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, y contará con la conducción de Sofía Gonet, conocida como La Reini, y Grego Rossello.
El evento se transmitirá en vivo a través de Streams Telefe, con una emisión posterior por la pantalla de Telefe, canal que renueva su alianza con el certamen tras la edición de 2025. La previa desde la alfombra rosa, bajo la temática “Romantic Garden”, estará a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi, quienes entrevistarán a los nominados y a los invitados antes del comienzo de la gala central.
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La edición 2026 suma dos categorías inéditas al esquema del certamen. La primera, “Mejor Comunidad”, reconocerá a las comunidades digitales que se forman alrededor de los canales de streaming. La segunda, “Ídolo Notero/a”, pone el foco en los cronistas del ecosistema digital. Ambas categorías se definirán por votación del público, al igual que “Momento Viral” y “Ídolo Emergente”. Además, en el plano musical, la gala contará con las actuaciones de Q’Lokura y La T y La M, dos agrupaciones que además compiten en la categoría Ídolo Musical.
La convocatoria a esta tercera edición en el país tuvo una respuesta de más de 290.000 postulaciones y la participación de más de 30 agencias de management. El proceso de selección combinó una primera instancia abierta, en la que el público propuso a sus creadores favoritos, con una segunda etapa de evaluación a cargo de un jurado que definió las nominaciones finales en las 29 categorías. La votación de esa instancia se extendió del miércoles 21 al martes 27 de octubre.
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El galardón de mayor jerarquía de la noche, Creador Digital del Año, no tendrá nominados previos y su ganador se conocerá recién durante la transmisión en vivo de la ceremonia. En la edición anterior, ese reconocimiento había quedado en manos de Mernosketti, mientras que uno de los momentos más compartidos en redes fue el discurso de Davoo Xeneize al recibir el premio a Streamer, con una dedicatoria a su madre que superó las 3,2 millones de visualizaciones y acumuló más de 419.000 interacciones.
Los Premios Ídolo nacieron en España en 2022 por iniciativa de Aida Domènech, conocida como Dulceida, con el objetivo de reconocer y profesionalizar la industria de los creadores de contenido. Argentina fue la primera sede internacional del formato, que debutó en el país en 2024 de la mano de Luzu TV y se expandió a la televisión abierta en 2025 a través de Telefe. Aquella edición alcanzó a más de 3,2 millones de personas en todas las plataformas, con 6,3 puntos de rating y un 42% de share en televisión abierta, cifras que la organización busca repetir o superar en esta tercera entrega. La producción y la licencia argentina del evento continúan a cargo de Di Raimondo Agency, responsable también de las dos ediciones previas del certamen en el país.
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Los nominados de los Premios Ídolo 2026:
Viajes
- Agostina Di Stefano - @bonaerense
- Pía Bottero - @espiaporelmundo
- Modo Turista - @modoturista
- Agus López - @pasajeenmano
- Martina Saravia - @tupisaravia
Moda
- Lola Latorre - @lolitalatorre
- Coty Crotto & Maru Gándara - @muymona
- Rocío Vázquez - @sereinne_
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Zaira Nara - @zaira.nara
- Zuzu Coudeu - @zuzucoudeu
- Milagros Ad - @miluuad
Gastronomía
- Ailín Tokman - @ailutokman
- Gastón Soffritti - @gsoffritti
- Tefi Russo - @inutilisimas
- Agus Liporace - @kulinaria.recetas
- Lucía Scarpa - @luluscarpa
- Paulina Cocina - @paulinacocina
- Andrés Simón - @lasrecetasdesimon
Deportes
- Gero Arias - @geroooo_arias
- Cristian Grosz - @groszcris
- Juli Puente - @julieta_puente
- Lucas Ortega - @lucasgortega
- Nico Ferrero - @nicoferreroa
- Sofía Martínez - @nutri.sm
Podcast
- Ferné con Grego
- Hispa La Sesión
- Historia en Podcast
- La Fórmula Podcast
- La Sillita
- Psicología al Desnudo
Lifestyle
- Camila Mayan - @camimayan
- Delfina Ferro - @delfinaferro
- Julieta Poggio - @poggiojulieta
- Santi Talledo - @santitalledo
- Sofía Gonet - @sofiagonet
- Sofi Ganuza y Belu Deluca - @tricocoblog
- Lizardo Ponce - @lizardoponce
- Sele Mosca - @selemosca
Beauty
- Belén Garrido - @belugarrido
- Joaquín Vázquez - @joacovzq
- Juanita Ramos - @juanitarramos
- Daniela López - @soydadatina
- Lu Ballatore - @soylacoloradatrucha
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialista en Redes
- Caro Dubiansky - @carodubi
- Francisco Castro - @fraancastro_
- Celeste Giardinelli - @giardinelliceleste
- Bruno Riboldi - @lajoya.agro
- Mai Pistiner - @maipistiner
- Diego Poggi - @poggi
- Santiago Bilinkis - @s.bilinkis
- Almendra Veiga - @almendraveiga
TikToker
- Albere - @albereee_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Mar Cosca - @maarcosca
- Carito Muller - @soycaritomuller
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
YouTuber
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Angie Velasco - @angievelasco08
- Pau Bolzan - @bolzanpaula
- Ian Lucas - @ianlucas
- Marti Benza - @martibenza
- Kuki Agnone - @kuki_youtube
Ídolo Revelación
- La Agusneta - @agusneta
- Agustín Creevy - @agustincreevy
- Evitta Luna - @evitta_luna
- Marta Fort - @martacfort
- Teo D’elia - @teodeliaa
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
Actualidad
- Camila Ibarbalz - @ahorrandoconcami
- Cami Valero - @camivalero
- Fede Bongiorno - @fedeebongiorn0
- Lara López Calvo - @laralopezcalvo
- Mica Comunica - @micacomunica_
- Mujer Financiera - @mujer_financiera
Streamer
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Goncho Banzas - @gonchobanzas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Martín “Coscu” Di Salvo - @martinpdisalvo
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Futbolero/a
- Ezzequiel - @ezzequiel
- Gastón Edul - @gastonedul
- Jero Freixas - @jerofreixas
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Joaquín Álvarez - @polloalvarez
- Sofía Martínez - @sofimmartinez
- Davo Xeneize - @davoobj
Ídolo Musical
- Milo J
- La T y la M
- Ángela Torres
- Q’Lokura
- Tuli Acosta
- Olivia Wald
Humor y Entretenimiento
- Cami Jara - @camijarax
- El Gordo y El Flako - @elgordoyelflako_
- Facturita - @facturita.ok
- Lucho Mellera - @luchomellera
- Alex Pelao - @pelao.khe
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Lucas Spadafora - @lucasspadafora
- Gastón Massa - @gastonmassa
Reseñas Experiencias Gastronómicas
- Buenos Paladares - @buenospaladaires_
- El Club del Bajón - @clubdelbajon
- Cool Buenos Aires - @coolbuenosaires
- Morfando Ando - @cordobagourmet
- La chica del brunch - @lachicadelbrunch
- Vivamos BA - @vivamosba
Canción más viral
- Yakuza - La Joaqui
- Puñaladas - Lauta y Amigo de Artistas
- Soy Favela - La T y la M
- A quién le importa - Luck Ra y Thalía
Emprendimiento
- Diabla - @betterdiabla
- Ganga Home - @ganga.home
- Giga x Spreen - @gigaxspreen
- Gordis Burger - @gordisburgerok_
- Mosquiani - @mosquiano.ar
- Yerba Cósmico - @yerbacosmicoContenido Creativo
- Agustín Franzoni - @agufranzoni
- Belu Lucius - @belulucius
- Ferbo - @ferminbo
- Jacinta de Oromí - @jacintadeoromi
- Matías Jafif - @matiasjafif
- Michelle Masson - @michemasson
- Lily Chen - @ohayolily
- Agus Cabaleiro - @onlinemami
Health
- Agus Privi - @agusprivii
- Daniel Troncoso - @dr.danitroncoso
- Fiorella Vitelli - @fiovitelli
- Laura Romano - @integralnutricion
- Simón Scarano - @simon.scarano
- Jimena Le Bellot - @soymamaypediatra
Ídolo Automotor
- Aixa Franke - @aixafranke
- Agustín Marcatili - @barcatini
- Florencia Andersen - @florenciandersen
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Ale Hartman - @ladyfierros
- Lucas Abriata - @lucasabriata
Ídolo Notero/a
- Gaspar Kahan - @gapo_kahan
- Lizard - @lizard__ok
- Nicolás Barral - @nico.barral
- Todo Versus - @todoversus
- Valen Rizzuti - @valenrizzuti
- Previate Esta - @previateesta
Streamer más viral
- Mathias “C0ker” Vasile - @c0ker_
- Davo Xeneize - @davoobj
- Lautaro “La Cobra” Del Campo - @lautarodelcampo
- Marti Benza - @martibenza
- Martín Cirio - @martincirio
- Mernuel - @mernuel_
Ídolo Celebrity
- Damián Betular - @dbetular
- Jimena Barón - @jmena
- Momi Giardina - @momigiardina
- Nico Occhiato - @nicoocchiato
- Stephanie Demner - @stephaniedemner
- Yanina Latorre - @yaninalatorre
- Zaira Nara - @zaira.nara
Ídolo Emergente (votación del público)
- Lucía Baeza - @dulcepink
- Agos Reich - @agosreich
- Benito SDR - @benitosdr
- Agustina Buera - @buera.a
- Constanza Chismechian - @conifach
- Delfi Peña - @delfinapenia_
- Emma Klass - @emmaaklass
- Ezequiel Katz - @ezekatz
- Facu Tronce - @facutronce
- Fran Rizzaro - @franrizzaro
- Gaspar Díaz - @gaspardiazzz
- Ima Parise - @imaparise
- Iñaki Zugasti - @inaki.zugasti
- Juani Car - @juanicar
- Juli Bianco - @julibianco
- Valeria “La Gurisa” Rivas - @la.gurisa_
- Diego “La Toba” Navajas - @latobaok
- Franco Poggio - @poggiofranco_
- Rami Bilbao - @ramibilbao
- Santos Canessa - @santoscanessa
- Teo Podolsky - @teopodolsky
- Santino “Turro” Marziotta - @turro.marzioMomento Viral (votación del público)
- Casamiento Margelita - Nadie dice Nada
- Gero Arias noqueando a Viruzz (La Velada)
- ¿Ir preso 2 años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martinez? - Paren la Mano
- ¿Así toma agua la Agusneta?
- LUZU VS 412
- ¿Si ponemos una casa solo de milanesas? - Top Globales
- Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo - Sofía Martínez
- Alonso cantando con Yatra en Movistar Arena
- Marta Fort descubriendo robo de aceite como cajera - Esto es Blender
- Messi prime - Lo del Pollo
- Sofi Gonet tributo a Martitegui - Masterchef
- Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul - Sería Increíble
- Los dos metimos cambios - Masterchef
- Miranda presenta la nueva canción de “Perfecta” - Nadie dice Nada
Mejor Comunidad (votación del público)
- Azz Stream
- Bondi Live
- Blender
- La Casa Streaming
- La Juntada de los Artistas
- Luzu TV
- Olga
- Somos Gelatina
- Streams Telefe
- Un Poco de Ruido
- Vorterix
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