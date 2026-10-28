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La inesperada frase de Daniela Christiansson que despertó rumores de participación en MasterChef junto a Wanda Nara

Una foto y unas palabras en sus historias de Instagram hicieron crecer el misterio alrededor de una posible incorporación de la pareja de Maxi López al reality de cocina de Telefe

Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza
Daniela Christiansson deslumbró con una sensual postal al borde de la piscina en Suiza
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Un plato de penne rigate con salsa roja, algunas hojas de albahaca y dos palabras bastaron para que Daniela Christiansson quedara otra vez bajo la mirada de sus seguidores. La modelo sueca publicó una historia desde la Argentina y acompañó la imagen con “Today’s lunch” y una firma que despertó especulaciones: “DaniChef”. El mensaje reavivó las versiones sobre una posible participación suya en MasterChef Celebrity, el reality de cocina que conduce Wanda Nara, expareja de Maxi López y madre de sus tres hijos mayores.

La publicación no incluyó ninguna referencia al programa, a una convocatoria ni a un proyecto televisivo. Sin embargo, la asociación surgió de inmediato porque Christiansson ya se mostró abierta a la posibilidad de compartir un espacio laboral con Wanda. Su reciente llegada al país, sumada a su interés por la cocina y al vínculo público entre Maxi y la conductora, alimentó las conjeturas alrededor del ciclo de Telefe.

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El escenario tiene un condimento particular. Daniela se instaló en la Argentina junto a sus hijos Elle y Lando, después de un período en el que la pareja atravesó la distancia por compromisos familiares y laborales. Su arribo puso fin a una etapa de viajes y abrió otra, con la familia reunida en el país y una mayor cercanía con el entorno de Maxi.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Sus palabras remitieron a MasterChef Celebrity y los seguidores no tardaron en lanzar especulaciones sobre su futuro laboral

En su primera charla con la prensa tras la mudanza, la modelo se refirió a la relación de su pareja con Wanda y marcó una postura clara. “No me meto, lo manejan ellos”, expresó cuando le consultaron si sentía celos por el vínculo que conservan el exfutbolista y la empresaria. También destacó la importancia del respeto, la comunicación y los límites dentro de una pareja.

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La posibilidad de un trabajo conjunto entre ambas mujeres apareció cuando le preguntaron si aceptaría sumarse a una nueva edición de MasterChef Celebrity. La respuesta de la sueca no cerró ninguna puerta. “Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría”, señaló en diálogo con Intrusos.

Ante la consulta directa sobre una eventual participación en el reality gastronómico, Christiansson respondió: “No sé, puede ser, ¿por qué no?”. La frase dejó abierta una posibilidad, aunque por ahora no existe un anuncio oficial de Telefe, de la producción del programa ni de la propia modelo sobre una convocatoria concreta.

Maxi López ya formó parte del universo de MasterChef Celebrity y su paso por el certamen acercó a la familia a la dinámica del programa. Daniela siguió aquella experiencia desde afuera y ahora, con su vida cotidiana en Buenos Aires, el rol podría cambiar. La imagen del plato de pasta funcionó como un detalle que sus seguidores vincularon con esa chance, aun cuando ella no ofreció ninguna explicación adicional.

Una mujer y un hombre sostienen en brazos a un bebé y a una niña pequeña al aire libre frente a una pared blanca y arbustos
Daniela Christiansson y su familia posan en el jardín de su residencia antes de concretar su mudanza a Argentina.

“DaniChef” apareció en un contexto en el que la modelo mantiene un perfil bajo. Sus redes muestran momentos domésticos, postales del jardín y encuentros con amigos, pero casi no ofrecen referencias a su intimidad familiar. Tampoco publica fotos junto a Wanda Nara ni expone de forma habitual las situaciones que reúnen a Maxi con la madre de Valentino, Constantino y Benedicto.

Esa reserva también quedó a la vista durante el último fin de semana familiar. Wanda compartió una fotografía junto a Maxi y escribió: “En esta casa nació nuestro primer hijo, Valentino”. La publicación remitió a los comienzos de la relación entre ambos y a una vivienda ligada a una etapa central de su historia.

Por su parte, el exfutbolista también aludió a un encuentro familiar. Christiansson no difundió imágenes de ese momento y no confirmó su presencia. La ausencia de registros propios sostuvo la línea que la modelo elige para sus redes, incluso frente a situaciones que generan atención alrededor de la familia ensamblada.

Daniela Christiansson
La modelo no descartó sumarse a MasterChef Celebrity frente a las preguntas sobre el programa que conduce Wanda Nara.

Días antes, la sueca sí compartió un gesto de Maxi por el Día de la Madre. La modelo mostró flores, regalos y una caja con dulces, una vela y un oso de peluche. “Estoy tan mimada. Gracias amor”, escribió junto a la imagen.

Por ahora, la historia de los penne rigate solo muestra una comida preparada por Christiansson y una firma que juega con su nombre. Pero el antecedente de sus declaraciones sobre Wanda y MasterChef Celebrity explica por qué el detalle despertó preguntas. La posibilidad sigue en el terreno de las versiones, sin confirmación de la producción ni de ninguna de sus protagonistas.

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