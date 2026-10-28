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Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío del lemon pie que dejó afuera a un famoso

Entre confusiones con los ingredientes y un extravío inesperado en plena preparación, dos queridas figuras protagonizaron la definición de la gala

Alejandro Lerner quedó fuera de MasterChef Celebrity Argentina tras la decisión del jurado en la cuarta gala de eliminación (Video: Instagram)

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Alejandro Lerner se convirtió en el eliminado de la cuarta gala de MasterChef Celebrity Argentina, tras una noche marcada por errores de preparación, confusiones en la cocina y hasta un episodio de robo involuntario entre los participantes. El músico quedó afuera del certamen de Telefe después de presentar un lemon pie que no logró convencer al jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana.

La consigna de la noche exigió a los participantes elaborar la tarta en apenas una hora, con varios pasos que incluían masa, relleno, merengue y almíbar. Antes de comenzar la prueba, el estudio vivió un momento distendido con el ingreso de Campi en su personaje de Jorge, que mantuvo un ida y vuelta con la conductora Wanda Nara, y con un show musical de Hernán de Mala Fama, Luck Ra y el propio Lerner, quienes interpretaron temas como “La picadita” y “Después de ti” antes de que el cantante tuviera que pasar al delantal negro de la prueba de eliminación.

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La consigna de la gala consistió en la elaboración de un lemon pie completo en el plazo de una hora (Prensa Telefe)
La consigna de la gala consistió en la elaboración de un lemon pie completo en el plazo de una hora (Prensa Telefe)

Entre los participantes que lograron sortear la instancia se destacaron Marta Fort, Luciana Geuna, Luck Ra, Sebastián Presta y Mike Amigorena, aunque con observaciones puntuales del jurado sobre sabor, consistencia o desmolde. Las devoluciones más elogiadas de la noche fueron para la China Ansa, Pablo Giralt y la Negra Vernaci, cuyos lemon pies recibieron buenos comentarios en materia de masa, merengue y sabor general.

El tramo más complicado de la gala quedó reservado para Juli Poggio, Grego Rossello y Lerner. Rossello sufrió además un contratiempo adicional durante la elaboración: el extravío de sus tartas en pleno proceso de cocción. El conductor de Streams Telefe recorrió la cocina en su búsqueda y en un primer momento apuntó a Josefina “China” Ansa como posible responsable, aunque luego comprobó que había sido Marta Fort quien se las había llevado por error. Al llegar frente al jurado con un merengue sin los picos característicos, explicó lo ocurrido: “Fui al abatidor y no estaban las tartas, estaban en otra estación”. La respuesta de Betular no tardó en llegar: “Bueno, anda a Recursos Humanos a hacer la denuncia”. Pese al inconveniente, Botana destacó que Rossello “por lo menos llegó a terminarlo”.

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Marta Fort retiró por error las tartas de Grego Rossello del abatidor durante la prueba de cocina
Marta Fort retiró por error las tartas de Grego Rossello del abatidor durante la prueba de cocina

El caso de Lerner resultó más grave a los ojos del jurado. El cantante presentó la preparación con peor aspecto de toda la noche y la definió con una frase que resumió su autocrítica: “Es feo pero es mío y me la aguanto”. El propio participante reconoció haber atravesado “una crisis nerviosa en la que hasta se llegó a confundir claras con yemas”, un error que derivó en un curd mal elaborado. “No hay excusas igual, uno no cocina con explicaciones”, agregó frente a los jueces.

Betular fue el primero en detectar la falla técnica en la preparación de Lerner, al señalar que a la masa le faltaba un ingrediente clave. Martitegui completó el diagnóstico al identificar que el curd había sido hecho con claras en lugar de yemas, además de remarcar errores en el peso de los ingredientes utilizados. “Hay algo que falta o que sobra y no sé lo que es”, había anticipado Betular antes de que el jurado confirmara el origen del problema.

Alejandro Lerner cerró su paso por la competencia con un mensaje dedicado a sus hijos sobre la voluntad de aprender (Prensa Telefe)
Alejandro Lerner cerró su paso por la competencia con un mensaje dedicado a sus hijos sobre la voluntad de aprender (Prensa Telefe)

Durante la deliberación, Martitegui llegó a plantear una postura extrema frente a sus colegas. “Estaba para eliminar a tres participantes”, aseguró el chef, en referencia a Poggio, Rossello y Lerner. La propuesta fue rechazada por Betular y Botana, aunque ambos coincidieron en evaluar la salida de dos de los tres cocineros en placa. Finalmente, Poggio fue la primera en salvarse de la eliminación, con la promesa de mejorar su desempeño en las próximas galas.

El veredicto final del jurado fue unánime: Lerner quedó eliminado de MasterChef Celebrity en su cuarta semana de competencia. Los tres jueces le agradecieron su paso por el certamen, mientras que Wanda Nara destacó su trayectoria artística y su aporte al programa. Antes de retirarse, el cantante compartió una reflexión sobre su experiencia en las cocinas. “Quería demostrarle a mis hijos que no hay edad para aprender. Aprendí que uno cocina para alguien, poner tanto amor en eso es un viaje espiritual para mí. Me volvía a sentir como en la escuela secundaria”, expresó Lerner al despedirse. Sus compañeros lo saludaron con aplausos y una interpretación de una de sus propias canciones.

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