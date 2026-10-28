Juli Poggio se lavó las axilas mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: “Me agarró mucho calor”

La influencer contó que estaba muy transpirada y se higienizó los brazos, en medio de un desafío de eliminación que consistió en preparar un lemon pie (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Juli Poggio protagonizó un momento desopilante durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe). Mientras intentaba resolver un lemon pie, la ex Gran Hermano se lavó las axilas en la pileta de la cocina porque no soportaba el calor.

El reto de la noche en el reality de cocina consistió en replicar el clásico postre de limón. En medio de la preparación, Poggio se acercó a lavar los utensilios que había usado y sorprendió a quienes estaban cerca con su decisión. “Ay, no, chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también”, lanzó entre risas. Diego Ramos, que presenció la escena, respondió con una carcajada y un rotundo “¡No!”.

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Juli Poggio se lavó las axilas en MasterChef Celebrity: “Me tengo que lavar un poco el chivo” (MasterChef Celebrity, Telefe)

La participante explicó que estaba sofocada por la temperatura del estudio y por la ropa que llevaba puesta. “No, no, no, el calor que estoy teniendo hoy no lo sentí nunca en mi vida en estas cocinas”, expresó. Luego agregó: “Me agarró mucho calor con el suéter”.

Lejos de incomodarse por las miradas, Juli siguió con sus bromas. “Sale un ‘baño polaco’ en la bacha”, comentó mientras se higienizaba. La escena también hizo reír a Lizy Tagliani y Rocío Robles, quienes no podían creer lo que estaba ocurriendo.

Antes de volver a enfocarse en el lemon pie, Poggio justificó su actitud con humor: “Me van a gustar como soy, mejor los saludo”. Y cerró: “Lo siento mucho. Ante todo tenía que estar limpia”.

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“Ante todo tenía que estar limpia”, Juli Poggio se lavó las axilas en plena gala de MasterChef Celebrity

El clima de competencia también tuvo otro cruce entre Juli Poggio y Marta Fort en MasterChef Celebrity. La discusión surgió por las fotos que algunos participantes envían al grupo de WhatsApp del programa después de entrenar.

La China Ansa fue la primera en cuestionar esa costumbre: “Qué onda con que todos en el grupo mandan su foto en el gimnasio, me vuelvo loca”. Poggio coincidió y admitió que esas publicaciones le daban “un poquito de cringe”. “Mandan fotos en cuero, en bolas, piernas, bíceps, tríceps”, sumó Ansa sobre el contenido del chat.

Entonces, Fort contó que ella misma había mandado una foto mientras entrenaba y sostuvo: “Uno cuando entrena, cuando tiene buen cuerpo, ¿por qué no lo puede mostrar, chicos?”. Poggio insistió en que ese tipo de posteos debería quedar para las redes sociales. “Muéstrenlo en su Instagram. ¿Para qué lo mandan al grupo? Yo no quiero abrir el grupo y ver todos entrenando. ¿Qué les pasa?”, lanzó. La hija de Ricardo Fort cerró el intercambio con una chicana: “Ay, bueno. No seas envidiosa”.

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La ex Gran Hermano se quejó de las fotos entrenando en el grupo de WhatsApp de participantes (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La participante respondió con ironía ante la cámara: “Estoy sacando brazos, ¿eh?”. El comentario puso fin al debate, aunque dejó expuestas las diferencias entre quienes toman esas fotos como una forma de compartir sus rutinas y quienes prefieren que el grupo quede reservado para cuestiones vinculadas a la competencia.

El roce entre Poggio y Fort no fue el único de la ex Gran Hermano durante esos días en el certamen. En la gala de última chance, la participante también tuvo un intercambio con el jurado Germán Martitegui por un ingrediente que necesitaba la China Ansa.

La consigna de esa noche era preparar un plato que destacara una verdura. A Poggio le tocó el puerro y eligió hacer una lasaña con ricota, hongos y espinaca. Mientras avanzaba con su receta, Martitegui se acercó para asistir a Ansa y le pidió que compartiera parte de la ricota que tenía en su estación.

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Juli Poggio sorprendió a todos en la cocina: “Ante todo tenía que estar limpia”

Poggio se negó porque consideraba que era un componente central de su plato. Además, le reprochó al chef que rara vez se acercaba a ayudarla: “Encima, Martitegui, vos nunca venís para acá, nunca venís a ayudarme a mí, nunca te toca conmigo”.

El jurado le respondió sin vueltas: “Bueno, menos me va a tocar si no me prestás ricota”. Más tarde, en la devolución de su preparación, Martitegui volvió sobre el episodio. Poggio sostuvo que suele compartir los ingredientes con sus compañeros, pero el chef marcó una diferencia: “No, en este caso no podés decir eso”.