Analizan establecer en Panamá un centro de la red internacional para aplicaciones de tecnología solar

Reunión de seguimiento con representantes de la Alianza Solar Internacional (ISA) para tratar de avanzar en la implementación del Marco de Asociación País (CPF). (Cancillería)

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Panamá impulsa la importancia de dar seguimiento a los compromisos derivados de la suscripción del Marco de Asociación País (CPF), de la Alianza Solar Internacional (ISA).

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltaron el potencial de esa cooperación para desarrollar la transición energética, tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

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Además, el interés de Panamá en acoger en el 2027 la Novena Reunión del Comité Regional de la ISA para América Latina y el Caribe.

Hugo Morales, jefe de Programas Regionales para América Latina y el Caribe de la ISA, presentó las principales líneas de acción del organismo y los mecanismos disponibles para apoyar a los países miembros.

Entre esos, señaló la asistencia técnica, el desarrollo de proyectos, la implementación de iniciativas piloto, la transferencia de conocimientos y los programas de formación especializada.

El canciller, Javier Martínez-Acha Vásquez, suscribió el Marco de Asociación País (CPF) con la Alianza Solar Internacional durante una visita a India. (Cancillería)

Uno de los temas centrales fue la posibilidad de establecer en Panamá un centro de la Red Internacional de Centros de Recursos para Aplicaciones de Tecnología Solar (STAR-C).

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La propuesta contempla explorar alianzas con la Fundación Ciudad del Saber y la Universidad Tecnológica de Panamá, a fin de promover la capacitación de especialistas, la investigación aplicada y el desarrollo de competencias vinculadas al sector de las energías renovables.

La delegación de la ISA presentó el Programa de Becas Solares, desarrollado en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Delhi, como una oportunidad para fortalecer la formación académica y profesional en tecnologías y gestión de energías renovables.

Para avanzar con la agenda también se celebró un taller multisectorial para la implementación del CPF, realizado conjuntamente por la ISA y la Secretaría Nacional de Energía.

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Esta contó con la participación de representantes de diversas instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Oficina de Electrificación Rural, la Universidad Tecnológica de Panamá, las empresas distribuidoras EDEMET y Naturgy, entre otras.

Un paisaje rural de campos verdes y colinas muestra torres de alta tensión, paneles solares y aerogeneradores, con un pueblo al fondo bajo un cielo con rayos de sol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alianza Solar Internacional (ISA) es una organización intergubernamental concebida para acelerar la expansión de la energía solar en el mundo mediante la cooperación internacional, la movilización de inversiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas, con énfasis en los países situados entre los trópicos, que disponen de altos niveles de irradiación solar.

De acuerdo con la propia ISA, la alianza reúne a más de 120 países que se han comprometido a impulsar la transición energética limpia, ampliando el acceso a la electricidad, reforzando la seguridad energética y avanzando en el cumplimiento de los objetivos climáticos globales.

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La ISA enfatiza su función de convocar a los países miembros para acelerar el despliegue solar, no solo como herramienta de mitigación del cambio climático, sino también como instrumento de desarrollo económico y social.

Esto, dado que la energía solar puede contribuir a ampliar el acceso a la electricidad en comunidades aisladas, reducir costos energéticos, crear empleos verdes y fortalecer la resiliencia de los sistemas energéticos frente a shocks externos.

Esta misión se traduce en programas concretos, instrumentos de financiamiento y marcos de cooperación como el CPF, que permiten bajar la agenda global a la realidad específica de cada país, atendiendo sus prioridades de desarrollo y sus restricciones institucionales y financieras.

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La imagen muestra un panorama de las diferentes fuentes de energía que coexisten en Panamá, desde la eólica y solar hasta la hidroeléctrica y térmica, junto a su desarrollo urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá suscribió formalmente el Marco de Asociación País (CPF) con la Alianza Solar Internacional durante una visita oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez a la India, en una ceremonia celebrada en Nueva Delhi tras una reunión con el director general de la ISA, Ashish Khanna, y otros representantes de la organización.

Según informó en su momento la Cancillería panameña, el acuerdo busca impulsar proyectos de energía solar, fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico y ampliar las oportunidades de formación para profesionales panameños.