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Lit Killah mostró por primera vez la casa en la que se crio: “Parece una cárcel, pero esa era mi pieza”

Durante una charla con Mario Pergolini, el artista recordó las limitaciones de su niñez y explicó por qué quiso conservar imágenes de ese hogar

Lit Killah recordó su infancia en González Catán: "Me di cuenta que era un barrio complicado cuando salí"
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Lit Killah mostró por primera vez imágenes de la casa en la que nació y se crió, un registro que le pidió a su padre antes de que la vivienda fuera demolida. El cantante compartió el material durante su visita a Otro día perdido (Eltrece), el programa de Mario Pergolini, donde también habló de su infancia y de su decisión de no proyectar una paternidad por ahora.

Al presentar el video, el artista explicó que no solía conservar recuerdos audiovisuales de esa etapa. “Sí, sí, creo que nunca lo mostré a eso. Es un video que le hice grabar a mi viejo antes de mudarnos, porque dije, ‘yo quiero tener un registro de la casa en la que me crié’, en la que nací”, reveló.

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Las imágenes recorren distintos ambientes de la casa, incluida la habitación que ocupaba cuando era chico. “Y mirá, esa era mi pieza, yo fui el artista. Es una cárcel, pero es mi pieza. Cuando les compré la casa le dije a mi viejo que grabara porque quería tener un registro”, contó Lit Killah.

El músico señaló que la grabación adquirió otro valor luego de que la propiedad fuera derribada y reemplazada por una nueva construcción. “Hay muchas cosas de mi infancia que nosotros nunca tuvimos la costumbre ni de sacar fotos ni de grabar. Por ejemplo esa casa ya no existe más, se tiró abajo y se armó otra. Creí que no existía ese video y lo encontré hace poco que me lo había mandado mi viejo y dije hubo esto lo tengo que mostrar en algún lado”, subrayó.

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Al referirse a los años que pasó allí, el cantante sostuvo que atravesó situaciones difíciles, aunque evitó plantearlas desde el reclamo. “He pasado muchas cosas en mi infancia, pero no te puedo decir nada a forma de queja”, sostuvo el artista. Luego amplió: “He pasado mis secuencias y todo, pero siempre fue todo muy, como te digo, muy normalizado, que después quizás cuando salía afuera y empezaba a socializar con otra gente”, remarcó.

Durante otro tramo de la entrevista, Pergolini comentó que el video podría ser un recuerdo para sus futuros hijos. La respuesta del músico fue directa: “Yo sabés que no quiero tener hijos”.

El conductor vinculó esa postura con una inquietud que, según planteó, atraviesa a parte de la generación del artista. “Vos sos un claro exponente de estos tiempos. Tus canciones hablan de estos tiempos, de tus realidades, tus amores y desamores. Hablás de tu tiempo y tu tiempo hoy en día es que tu generación no sabe si quiere tener un pibe”, expresó.

Ante la pregunta sobre los motivos de esa decisión, Lit Killah precisó que tiene “27 recién cumplidos” y consideró que la paternidad permanece lejos de sus planes. “Siempre fue algo que vi muy lejano. Capaz a los 40 años, capaz que nunca voy a querer tener”, expresó.

Finalmente, resumió su mirada con una comparación sobre el vínculo con sus sobrinos: “Me gustan los sobrinos, los tratás como hijos y después se van. No tenés responsabilidades”.

Tuli Acosta
Lit Killah remarcó que el trato con su expareja derivó en una amistad luego de finalizar el noviazgo (@tuli_acosta)

La exposición de su vida personal no fue habitual para Lit Killah, quien un año atrás también se había referido al final de su relación con Tuli Acosta. La pareja confirmó entonces su separación después de tres años, en medio de rumores que habían generado inquietud entre sus seguidores. Según explicaron, no hubo infidelidades ni enfrentamientos: el vínculo cambió y continuó como una amistad.

En una entrevista con el streamer Goncho, Mauro Román Monzón —nombre real del artista— contó cómo atravesaba esa etapa y buscó llevar tranquilidad a quienes seguían a ambos. “Mientras nosotros estemos tranquilos y sepamos qué pasó, está todo bien. Yo más que nada lo que quería comunicar a la gente que nos sigue y nos quiere, realmente, es el hecho de decir: “Estoy perfecto”. Yo la verdad estoy bien, estoy re contento”.

El músico admitió que la ruptura implicaba un proceso personal, aunque remarcó que la decisión fue consensuada. “Si bien estoy en un proceso porque corté con mi pareja, estuvimos tres años y medio y en realidad lo único que pasó fue un cambio de título, literal. Siento que de todas las formas que una persona puede cortar una relación, nosotros elegimos la mejor de todas. Porque decidimos cambiar el título de la relación y dejar de ser novios, pero sin nada de por medio. O sea, no hubo una discusión de por medio, no hubo pelea, no hubo una situación puntual que dijimos: “Che, cortamos por esto””.

También destacó que el buen vínculo se mantuvo después de la separación y sostuvo que eso evitó conflictos entre los dos. “Y eso creo que ayudó un montón, es imposible pelearse. ¿Cómo te peleás con una persona donde hasta poniéndose de acuerdo para dejar de estar juntos, los dos están de acuerdo?. Es difícil de decir. Hasta la sinergia estuvo en ese lado. Si termináramos de mala manera no nos podríamos cruzar”.

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