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“No voy a fingir que estoy bien”: la cruda reflexión de Monfils tras su separación con Svitolina que impactó al mundo del tenis

El tenista francés habló en su canal de Twitch y reconoció que atraviesa un momento difícil tanto en lo mental como en lo deportivo

Monfils habló de cómo atraviesa la separación (Reuters)
Monfils habló de cómo atraviesa la separación (Reuters)
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Gael Monfils explicó recientemente que la ruptura con Elina Svitolina alteró su preparación y precipitó su retiro del tenis profesional, una decisión que, según relató en una transmisión en Twitch, tomó al comprobar que no podía afrontar sus últimos compromisos deportivos en las condiciones que consideraba necesarias.

El francés habló una semana después de que la separación se hiciera pública y describió un impacto que excedió el plano personal. La situación afectó sus entrenamientos, su alimentación y su disposición para competir en la etapa final de una carrera que planeaba cerrar más adelante, con torneos ante el público de su país.

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La separación con Elina me dolió profundamente. Somos humanos, tenemos nuestros propios problemas y no siempre controlamos lo que queremos”, expresó Gael Monfils al referirse al final de la relación con la tenista ucraniana Elina Svitolina.

El tenista señaló que su estado emocional tuvo consecuencias directas en la preparación física y en hábitos cotidianos que consideraba necesarios para mantenerse en competencia. En ese contexto, reconoció que no podía entrenarse con la intensidad prevista para afrontar el cierre de su carrera.

Después de la ruptura no puedo entrenar como quiero, no estoy en mi mejor momento mental. No los voy a engañar, estoy comiendo menos y estoy haciendo todo peor”, afirmó durante la entrevista.

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Svitolina y Monfis anunciaron su separación
Monfils aseguró que no atraviesa un buen momento tras la separación

La declaración expuso el motivo por el cual decidió modificar el calendario que había pensado para su despedida. Monfils tenía previsto prolongar su actividad hasta los torneos de Lyon y París, donde esperaba poner fin a más de dos décadas como profesional frente a seguidores franceses. Sin embargo, el retiro se adelantó al 5 de octubre. La decisión dejó sin efecto esos planes de cierre en cancha y situó su último partido profesional en el US Open, donde cayó en segunda ronda ante el estadounidense Learner Tien.

Monfils explicó que la perspectiva del retiro ya suponía una exigencia emocional antes de la ruptura. A esa transición se sumaron las dificultades personales y la necesidad de resolver cuestiones vinculadas a su futuro fuera de las pistas.

Ya es muy difícil salir a la pista en el tramo final de tu carrera con emociones que no conoces, y si encima estás afectado y tienes que pensar en el futuro, simplemente no podía jugar”, sostuvo. En otra formulación de ese mismo planteo, el francés remarcó que le resultaba imposible sostener la competencia mientras atravesaba el proceso de separación. “No puedo entrenar como me gustaría y, mentalmente, no estoy en mi mejor momento. No voy a fingir que estoy bien. Como menos y todo lo que hago me cuesta más”, manifestó.

La relación entre Monfils y Svitolina había unido a dos figuras reconocidas del circuito. La pareja se casó en 2021 y tiene una hija, Skai.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con la fotografía de una mujer de cabello castaño claro y un texto en inglés
El tenista Gael Monfils se expresó públicamente para defender a su ex pareja de los críticos

Tras el anuncio de la ruptura, surgieron comentarios y críticas en redes sociales sobre las razones de la separación. Más allá de su dolor, el jugador francés intervino para cuestionar las reacciones dirigidas contra su expareja. En su cuenta oficial, calificó parte de los mensajes como “crueles” y “venenosos”, y pidió que se respetara la intimidad de ambos.

También sostuvo que las publicaciones no reflejan todo lo que ocurre dentro de una relación. En ese sentido, remarcó que Svitolina enfrenta sus propios problemas, del mismo modo que él atraviesa los suyos. “Me resulta muy molesta la falta de tacto hacia Elina. En una relación suceden muchas más cosas entre bastidores de lo que se puede explicar en un posteo de Instagram”, señaló Monfils.

El tenista francés afirmó además que la separación no modifica la responsabilidad compartida por la crianza de su hija. “Seguiremos apoyándonos porque somos y seremos una familia para nuestra hija”, expresó.

Svitolina, por su parte, vinculó parte de su situación personal con el desgaste emocional que le provocó la guerra en Ucrania. La jugadora explicó que ese contexto alteró su perspectiva de vida, aunque aclaró que formaba parte de una crisis más amplia dentro del matrimonio. “Gael me ha amado en mis mayores alegrías y en mis momentos más oscuros, y lo he amado con todo mi corazón. Decidimos esto tras una profunda reflexión sobre nuestro presente personal”, afirmó la tenista ucraniana.

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