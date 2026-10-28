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Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

Al certamen internacional se clasificarán seis equipos sudamericanos

El camino al Mundial de Clubes 2029 (REUTERS/Brian Snyder)
El camino al Mundial de Clubes 2029 (REUTERS/Brian Snyder)
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Estudiantes de La Plata quedó a un partido de clasificarse al Mundial de Clubes 2029, que por ahora no tiene sede y también tiene que definir la cantidad de plazas. Pero, en caso de disputarse con 32 clubes, como fue la edición del año pasado, el Pincha se adjudicará uno de los seis boletos que repartirá la Conmebol para instituciones de Sudamérica siempre y cuando le gane la final de la Libertadores al Palmeiras.

¿Qué equipos sudamericanos se clasificarán al Mundial de Clubes 2029? Los cuatro campeones de las ediciones de las Libertadores 2025 (Flamengo), 2026 (Estudiantes o Palmeiras), 2027 y 2028, más los dos mejores ubicados en un ranking de puntos conformado por las unidades de los que compitieron en dichos certámenes. Teniendo en cuenta que cada elenco sumará 3 puntos por disputar fase de grupos y también por avanzar en cada instancia definitoria, al margen de cosechar 3 por victoria y uno por empate en cada ronda.

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Hay que remarcar que no podrán clasificarse dos clubes del mismo país salvo que sean campeones. Por caso, en la edición de 2025 se consagraron los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Botafogo, mientras que los dos que entraron por el ranking fueron los argentinos River y Boca, por la acumulación de puntos de las últimas cuatro temporadas. Por este motivo, Atlético Mineiro no pudo ser uno de los 32 participantes pese a estar mejor rankeado debido a la superpoblación de elencos de su país.

Chelsea fue el campeón de la primera edición del Mundial de Clubes (AP Foto/Jacquelyn Martin)
Chelsea fue el campeón de la primera edición del Mundial de Clubes (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Camino al 2029, el único que tiene su boleto asegurado es Flamengo, mientras que Estudiantes o Palmeiras abrocharán el segundo como campeones (y se sumarán los de 2027 y 2028). Hasta ahora, la clasificación tiene a Palmeiras con 82 puntos, Flamengo 80, Estudiantes 62, Liga de Quito 61, Independiente del Valle 40, Racing de Avellaneda 35, Cerro Porteño 34, Fluminense 28, Peñarol 26 y Corinthians con San Pablo 25. Por debajo quedaron Independiente Rivadavia, Platense y Vélez con 24, mientras que River tiene 23, Rosario Central 20 y Central Córdoba de Santiago del Estero 14. Lanús ostenta 12 y Boca, que está en el puesto 38°, cosechó solo 10. Talleres de Córdoba tiene 7 y Belgrano, 3.

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Además de concederle un cupo al país anfitrión, la FIFA reparte las otras plazas así: 12 a Europa, 6 a Sudamérica, 4 a Norte, Centroamérica y Caribe, 4 a Asia, 4 a África y uno para Oceanía. Los conjuntos clasificados para el 2029 hasta el momento son Flamengo (campeón Libertadores 2025), Pyramids (campeón de la Champions africana 2024/2025), Mamelodi Sundowns (campeón de la Champions africana 2025/2026), Al Ahli de Arabia Saudita (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions asiática), París Saint Germain (campeón de las últimas dos ediciones de la Champions League), Cruz Azul (campeón de la Champions de la Concacaf 2025) y Toluca (campeón de la Champions de la Concacaf 2026).

Hay que repasar que Chelsea fue el primer campeón del Mundial de Clubes tras vencer en la final al París Saint Germain. La sede del próximo certamen, que debutó en Estados Unidos, está por definirse. Hay varios países que ya alzaron la mano para ser candidatos a albergarlo: Alemania, Australia, Brasil, España-Portugal-Marruecos, Inglaterra, México y Qatar, además de ser nuevamente un posible anfitrión Estados Unidos.

ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE CLUBES 2029

1) Palmeiras 82

2) Flamengo 80

3) Estudiantes de La Plata 62

4) Liga de Quito 61

5) Independiente del Valle 40

6) Racing 35

7) Cerro Porteño 34

8) Fluminense 28

9) Peñarol 26

10) Corinthians 25

10) San Pablo 25

12) Independiente Rivadavia 24

12) Platense 24

12) Vélez 24

16) River Plate 23

19) Rosario Central 20

31) Central Córdoba de Santiago del Estero 14

35) Lanús 12

38) Boca Juniors 10

46) Talleres de Córdoba 7

51) Belgrano de Córdoba 3

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