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Atlético Tucumán y Platense definirán al primer finalista de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Decano y el Calamar se verán las caras, desde las 21.15, en Salta. Televisará TyC Sports

Composición dividida con jugadores de fútbol que se abrazan vistiendo camisetas albicelestes a la izquierda y blancas a la derecha
Atlético Tucumán-Platense, por un lugar en la final de la Copa Argentina
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Atlético Tucumán y Platense jugarán este miércoles en Salta por un lugar en la definición de la Copa Argentina 2026, un partido que ofrece una vía directa para cerrar la temporada con un título y mantenerse en carrera por una plaza internacional. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, será televisado por TyC Sports y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

El vencedor se convertirá en el primer finalista de la competencia y esperará por el ganador de la otra semifinal, que protagonizarán Boca y Banfield el 14 de noviembre en Mendoza. Para ambos equipos, relegados en la pelea por los puestos de clasificación del Torneo Clausura y de la tabla anual, el cruce representa una oportunidad central.

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El recorrido de Atlético Tucumán en esta edición tuvo resultados amplios y una clasificación sostenida desde los doce pasos. El Decano debutó con un 2-1 ante Sportivo Barracas en los 32avos de final, superó por 3-0 a Talleres en la siguiente instancia y goleó 4-0 a Independiente en octavos.

Su prueba más exigente llegó en los cuartos de final, frente a Independiente Rivadavia, que defendía el título y figuraba entre los equipos de mejor rendimiento del año. El conjunto tucumano empató 1-1 en los 90 minutos gracias a un tanto agónico de Alexis Canelo y se impuso 3-2 en la definición por penales.

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La figura de aquella noche fue Luis Ingolotti, quien contuvo los remates de Iván Villalba, Álex Vigo y Álex Arce. El arquero fue determinante en la tanda que dejó afuera al campeón defensor, una actuación que le permitió al equipo de Julio César Falcioni llegar a la antesala de la final.

El presente inmediato también le dio un impulso al equipo del Norte. Atlético viene de vencer 1-0 a Tigre en Victoria, resultado con el que alcanzó los 17 puntos en la Zona B del Clausura. La clasificación a los playoffs aparece complicada, aunque las posibilidades matemáticas todavía siguen abiertas.

Falcioni mantendría la estructura que viene utilizando. La modificación obligada sería el ingreso de Juan Infante por el lesionado Ignacio Galván. Renzo Tesuri se perfila para conservar su lugar por encima de Ramiro Ruiz Rodríguez, mientras que Leandro Díaz sería el único delantero en un esquema 4-1-4-1.

El Decano disputó una sola final de Copa Argentina en su historia, en la edición de 2017. Aquella vez cayó ante River y terminó como subcampeón. El desafío en Salta será volver a esa instancia por primera vez en nueve años.

Platense afrontará la semifinal con la posibilidad de superar su mejor marca histórica en la Copa Argentina. El equipo de Vicente López nunca había llegado a esta instancia y selló su pasaje entre los cuatro mejores con un triunfo por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, definido por Gonzalo Lencina a siete minutos del final.

Antes, el Calamar había derrotado 1-0 a Argentino de Monte Maíz en su estreno. Después atravesó dos definiciones por penales: venció 4-3 a San Martín de San Juan en 16avos de final y superó 3-1 a Instituto en octavos. Platense ganó dos de sus cuatro partidos en el certamen desde el punto penal, un antecedente relevante ante un rival que también llega fortalecido en ese tipo de resoluciones.

En el Clausura, el conjunto dirigido por Martín Palermo se recuperó con una victoria 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza como visitante. Con 14 unidades, quedó lejos de los puestos de acceso a octavos de final y necesitaría una combinación poco probable de resultados para seguir en competencia por esa vía.

El cuerpo técnico cuidó futbolistas en Mendoza con la semifinal como prioridad. Guido Mainero y Bruno Sepúlveda apuntan a regresar a la formación titular, en lugar de Juan Carlos Gauto y Lencina. Palermo contará así con una base descansada para un encuentro que puede ampliar una etapa de protagonismo reciente del club.

Platense fue campeón del Torneo Apertura 2025 después de eliminar como visitante a Racing, River y San Lorenzo, y vencer a Huracán en la final. En 2026, además, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde quedó eliminado en una serie ajustada frente a Fluminense de Brasil.

El ganador enfrentará en la final a Boca o Banfield, que jugarán la segunda semifinal el 14 de noviembre en Mendoza.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Nicolás Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Kevin Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Estadio: Padre Martearena (Salta)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Héctor Paletta

Hora: 21.15

TV: TyC Sports

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