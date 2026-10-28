Se conocieron las finalistas de Popstars y Flor de la V estalló por una doble eliminación: “¡Indignada!”

Popstars definió a las once participantes que ingresan a la Casa Popstars tras la eliminación de Hannah Moheda y Lourdes Pereyra (Video: Popstars, Telefe)

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El último capítulo de Popstars definió a las once chicas finalistas que pasarán a convivir en la “Casa Popstars” rumbo a la formación de Chapeaux, tras una doble eliminación que dejó afuera a Hannah Moheda y Lourdes Pereyra. La decisión del jurado generó un fuerte repudio por parte de Flor de la V, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar los criterios de selección del certamen de Telefe.

La jornada estuvo marcada por la consigna de interpretar canciones significativas en la vida de Ángela Torres, jurado del ciclo que además ofreció un show ante las participantes antes de sus presentaciones. “En este programa se define cuáles son las chicas que van a la ‘Casa Popstars”, había anunciado Nico Vázquez al inicio del capítulo, en una frase que generó revuelo entre las 13 competidoras que se jugaban su continuidad.

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Las primeras en asegurar su lugar en la etapa de convivencia fueron Magalí Altamirano, que se destacó con una interpretación de “Vértigo”, junto a Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro, Juana Distefano y Constanza Sapia. El resto del grupo quedó “en duda” hasta el cierre del programa: Hannah Moheda, Brisa Alloco Bou, María Adolfina Pérez, Lola Santillán, Sofía Helmich, Mía Piñeiro, Kala Bidner y Lourdes Pereyra.

Nicki Nicole y Ángela Torres manifestaron diferencias públicas sobre los tiempos y criterios de selección del jurado

Entre las participantes con mayor incertidumbre, Pereyra recibió una devolución particularmente dura por parte de Charlie García, quien señaló que “no fue su día vocal, con la letra ni con la afinación”. El jurado explicó que la decisión final no solo contempló lo sucedido en esa jornada puntual, sino también el desempeño acumulado durante las semanas previas de trabajo. “Es la recta final, vamos a pasar a la ‘Casa Popstars’ y tenemos que tomar decisiones fuertes por lo que creemos que es mejor para Chapeaux”, sostuvo García ante Vázquez.

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La definición no estuvo exenta de tensión dentro del jurado. Nicki Nicole cuestionó la demora en tomar ciertas decisiones y afirmó que “tomaron una decisión que tendrían que haber tomado hace tiempo y que no lo hicieron porque fueron generosos y se encariñaron mucho”. Ángela Torres le respondió que ella hubiese optado por no dejar afuera a una de las participantes eliminadas, en un cruce que expuso diferencias de criterio entre ambas juradas.

Sofía Helmich obtuvo el último lugar disponible para la etapa de convivencia tras competir de forma directa frente a Moheda y Pereyra

El desenlace llegó cuando el jurado convocó a las ocho participantes que permanecían “en duda” y permitió el paso a la Casa Popstars de la mayoría, hasta reducir la decisión final a tres nombres: Sofía Helmich, Lourdes Pereyra y Hannah Moheda. Charlie García comunicó entonces que solo una de las tres continuaría en competencia, y el lugar quedó en manos de Helmich.

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Moheda y Pereyra resultaron las dos eliminadas del capítulo, en el último corte antes del comienzo de la convivencia entre las finalistas. Ambas agradecieron la oportunidad que les había dado el certamen de Telefe antes de retirarse del estudio. Nicki Nicole, por su parte, les dedicó unas palabras de despedida marcadas por cierta ambivalencia: “Es difícil e incómodo este momento pero somos un jurado y tenemos que tomar decisiones. Es un grupo que se forma y hay algo que me alivia, creo que son personajes que como solistas se comen el mundo”.

Flor de la V cuestionó la decisión del jurado en redes sociales y afirmó que la resolución carece de argumentos convincentes

La doble eliminación no pasó inadvertida. A través de sus redes sociales, Flor de la V se sumó a los cuestionamientos por las dos cantantes que se quedaron afuera del reality y expresó su desacuerdo con la resolución del jurado en duros términos. “No puedo creer que hayan eliminado a Hannah y Lourdes de Popstars. ¿Qué están buscando exactamente? ¿Una banda pop o un grupo de chicas que encajen en un molde? Talento, personalidad y presencia escénica les sobran. Lo que falta son argumentos convincentes del jurado. ¡Indignada!”, escribió la conductora.

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Luego, profundizó su crítica y apuntó puntualmente contra la salida de Moheda. “¡Hanna era la última verdadera POPSTAR que les quedaba! ¿Quieren formar una banda pop o elegir cinco cantantes cortadas con la misma tijera? La diversidad también es parte del espectáculo. ¡Estas decisiones atrasan treinta años!”, sumó, junto al hashtag #Popstars. Los comentarios de los seguidores acompañaron el reclamo, con publicaciones que calificaron la decisión del jurado como un criterio “hegemónico” y defendieron en particular la voz de Pereyra como una de las mejores del certamen.

Con la salida de las participantes, Popstars definió a las once participantes que iniciarán la convivencia en la Casa Popstars, instancia que marcará el tramo final hacia la conformación definitiva de Chapeaux, la banda pop que surgirá del certamen conducido por Nico Vázquez.

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