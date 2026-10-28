El Salvador

¿Qué es la pobreza de tiempo? Casi el 30% de los salvadoreños vive dicha condición

Un informe regional reveló que casi un tercio de los ciudadanos dispone de menos de dos horas y cuarto al día para su esparcimiento, debido al peso de las jornadas laborales y domésticas

Una mujer carga a un niño dormido mientras cocina en una olla y teclea en una computadora portátil, frente a un reloj de pared agrietado.
Una madre sostiene a su hijo mientras cocina y trabaja frente a una computadora, en una composición sobre la pobreza de tiempo que limita el descanso y el ocio de la población salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador registra que el 28.1% de su población de entre 16 y 64 años vive en pobreza de tiempo, una condición que limita el descanso, el ocio, las actividades sociales y el cuidado personal, según el informe “Indicadores de desigualdad en el uso del tiempo en América Latina y El Caribe”, elaborado con encuestas realizadas entre 2021 y 2025.

La medición considera en esta situación a quienes, después de cumplir las actividades necesarias de la vida cotidiana, disponen de menos de 132.3 minutos diarios para sí mismos. El porcentaje salvadoreño se ubicó cerca del promedio de 29% de los siete países incluidos en la comparación regional.

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La incidencia fue mayor entre las mujeres: alcanzó al 30,6%, frente al 25.1% de los hombres. La diferencia de 5.5 puntos porcentuales mostró una mayor restricción temporal para la población femenina.

Entre los países relevados, El Salvador presentó una proporción inferior a la de México, Chile, Uruguay y Argentina, pero superior a la de Perú y Colombia. El estudio organizó las actividades diarias en un horizonte de 1,440 minutos, equivalentes a las 24 horas del día.

Empleo y cuidados, las mayores restricciones para las mujeres

Una mujer cocina con un niño en brazos junto a un gran reloj encadenado, rodeada de cuatro personas que lavan ropa, corren, estudian y reposan.
Una ilustración sobre la pobreza de tiempo en El Salvador expone las exigencias cotidianas asociadas a las tareas domésticas, el trabajo y el cuidado familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias se ampliaron entre la población con empleo remunerado. El 37,5% de las mujeres ocupadas se encontraba en pobreza de tiempo, mientras que la proporción entre los hombres ocupados fue de 28,3%.

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La distancia de 9,2 puntos porcentuales reflejó que la combinación entre empleo, labores domésticas y responsabilidades de cuidado recae con mayor intensidad sobre las mujeres que participan en el mercado laboral.

La desigualdad también persistió entre quienes no tenían empleo remunerado. El indicador alcanzó al 24% de las mujeres no ocupadas y al 12% de los hombres, una diferencia vinculada al peso de las tareas no pagadas dentro de los hogares.

La mayor incidencia femenina se concentró entre los 30 y 59 años: el 35,6% de las mujeres de ese grupo enfrentó pobreza de tiempo, frente al 30,3% de los hombres. Entre los 16 y 29 años, las tasas fueron de 24,4% y 18,4%, respectivamente.

En el grupo de 60 a 64 años, la brecha prácticamente desapareció. La pobreza de tiempo afectó al 22,9% de las mujeres y al 22,7% de los hombres.

La composición de los hogares también modificó las restricciones temporales. Entre las mujeres que vivían en pareja y tenían hijos o hijas, el 32,3% registró pobreza de tiempo, frente al 27,6% de los hombres de hogares con la misma configuración.

En los hogares monoparentales, la diferencia fue de 11,7 puntos porcentuales: el indicador alcanzó al 29,3% de las mujeres y al 17,6% de los hombres. El informe no detalló cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de esos hogares.

Las mujeres que vivían en pareja sin hijos o hijas tuvieron una incidencia de 30,6%, mientras que los hombres de ese grupo llegaron al 27%. En los hogares unipersonales, las tasas fueron similares: 24,4% entre las mujeres y 24% entre los hombres.

La educación tampoco eliminó la brecha. Entre quienes tenían educación primaria o un nivel menor, la pobreza de tiempo afectó al 32.7% de las mujeres y al 28.9% de los hombres. Entre las personas con educación secundaria, las proporciones fueron de 28.7% para las mujeres y 22.4% para los hombres. En el grupo con estudios superiores a secundaria, la incidencia alcanzó al 29% entre las mujeres y al 22.2% entre los hombres.

Infografía con ilustraciones y datos estadísticos sobre la distribución de las horas de trabajo, cuidados y ocio entre hombres y mujeres.
Una infografía detalla la brecha de género en la pobreza de tiempo en El Salvador, donde el 37,5% de las mujeres ocupadas enfrenta sobrecarga de empleo y cuidados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos ocio y menor disponibilidad para desplazarse

La distribución desigual de las horas diarias también se expresó en las actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales. Los hombres dedicaron 106.8 minutos diarios al ocio activo, frente a 99 minutos de las mujeres.

La brecha fue mayor en el ocio pasivo, que incluye acciones como ver televisión o escuchar música. Los hombres destinaron 156,6 minutos diarios, mientras que las mujeres emplearon 127,8 minutos.

Las mujeres también tuvieron menor disponibilidad para trasladarse por motivos laborales, al mismo tiempo que asumieron una carga superior en labores domésticas y de cuidado. El informe señaló que las horas dedicadas a una actividad condicionan las posibilidades de realizar otras.

El descanso fisiológico presentó una diferencia menor. Las mujeres durmieron en promedio 478.8 minutos diarios —cerca de siete horas y 59 minutos—, mientras que los hombres descansaron 480,6 minutos, poco más de ocho horas.

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