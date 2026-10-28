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Franco Colapinto fue uno de los “perdedores” para la Fórmula 1 del GP de Estados Unidos: el contraste con Pierre Gasly

El piloto argentino tuvo una "carrera para olvidar" según uno de los analistas que tiene la Máxima en su sitio oficial

Franco Colapinto volvió a abandonar tras fallas de su Alpine en Austin
Franco Colapinto volvió a abandonar tras fallas de su Alpine en Austin
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Franco Colapinto atraviesa su peor etapa de resultados en la Fórmula 1 después de otro abandono, esta vez en el Gran Premio de los Estados Unidos. El piloto argentino tuvo un adverso fin de semana en Austin y no logró finalizar la carrera en COTA después de un contacto con Arvid Lindblad que le provocó daños en su Alpine.

Como ya sucede hace varias carreras, la Máxima confeccionó su clásico “5 ganadores y 5 perdedores” de la competencia en el Circuito de las Américas y el periodista Lawrence Barretto puso a Colapinto como uno de los corredores con paso negativo por EEUU.

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Esta fue una carrera para olvidar para Franco Colapinto, que no logró terminarla por tercera vez en cuatro intentos, después de haber visto la bandera a cuadros en todas sus participaciones anteriores con Alpine. Quedó atrapado entre dos coches en la recta hacia la curva 1, lo que le provocó daños tan graves en el suelo y el pontón lateral que tuvo que abandonar la carrera”, escribió el analista y recordó que la última vez que Franco sumó puntos fue en el trazado urbano de Madrid (7° lugar).

Lo que también remarcó Barretto fue el contraste con Pierre Gasly, ya que lo incluyó en la lista de los “ganadores” en COTA. “Se quedó a las puertas de la Q3 en la clasificación, pero salió desde el top 10 gracias a la penalización en la parrilla de Arvid Lindblad por cambios en los componentes del motor. A pesar de sufrir lo que el francés describió como ‘daños significativos’ en una colisión con Bearman, aún tuvo el rendimiento suficiente para mantener la última posición que otorga puntos. Eso le valió su décima puntuación de la temporada y su primer puesto entre los diez primeros desde el Gran Premio de Italia en Monza”, remarcó el analista.

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En la misma línea, fueron varios los medios especializados que evaluaron el nuevo abandono de Colapinto. El retiro impidió una evaluación completa de su desempeño, según sostuvo Mat Coch, de PlanetF1, que le otorgó una calificación de 5/10. “Colapinto se retiró tras 35 vueltas por daños en su monoplaza, poniendo fin a una carrera en la que había salido desde las últimas posiciones tras una penalización en la parrilla. Su abandono prematuro impidió evaluar con precisión su ritmo a lo largo de la carrera o su posible recuperación”, escribió.

Colapinto tuvo un toque que lo complicó en Austin
Colapinto tuvo un toque que lo complicó en Austin

The Race abandonó su antiguo sistema de posiciones del primero al 22° para ordenar a los pilotos en una escala que va del Nivel S, reservado para el mejor del fin de semana, al Nivel F. El medio explicó que el cambio buscaba “una forma más precisa de comparar el rendimiento de los pilotos durante un fin de semana de carreras en términos de velocidad, consistencia, técnica de carrera, errores y los innumerables criterios que se relacionan con el arte del piloto”.

El periodista Edd Straw, responsable de la evaluación, señaló que Colapinto llegó condicionado a la prueba estadounidense por una sanción de 10 puestos en la parrilla de salida. El argentino había cambiado la unidad electrónica de su Alpine y superado el límite permitido de componentes, por lo que aprovechó los entrenamientos para completar tandas largas.

“Franco Colapinto se vio perjudicado, sin tener culpa alguna, por una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida, lo que significa que su desventaja en la clasificación con respecto a Gasly no fue un factor determinante en su posición, ya que no se centró en trabajar el ritmo con poca gasolina durante todo el fin de semana”, argumentó Straw.

El británico consideró, sin embargo, que esa circunstancia no alcanzaba para explicar la actuación del piloto de Pilar. “Sin embargo, su ritmo general nunca tuvo un impacto significativo, y el choque con Lindblad en la curva 1 fue un error que finalmente lo dejó fuera de la carrera”, sostuvo y le aplicó la calificación F, la peor.

Andrea Kimi Antonelli recibió el Nivel S como el mejor piloto del fin de semana, mientras que Gasly fue situado en el Nivel A, el segundo más alto. Sobre el francés, Straw indicó: “Sacó el máximo partido al Alpine a pesar de no sentirse del todo cómodo con el coche. Encontró ritmo en su última vuelta de la Q2 para situar al coche en la undécima posición, pero tras adelantar momentáneamente a Lawson en la salida, lo pasó en la curva 1. Sufrió daños en el fondo plano del lado derecho tras la colisión con Ollie Bearman, pero a pesar de ello logró terminar en los puntos”.

Gasly volvió a sumar tras la carrera en Monza (REUTERS/Dustin Safranek)
Gasly volvió a sumar tras la carrera en Monza (REUTERS/Dustin Safranek)

La valoración de The Race contrastó con la de Leo Turrini, cronista de Sky Sports F1, quien calificó a Colapinto con un seis. “Considerando su posición de partida, su rendimiento no es ni bueno ni malo, hasta que el Alpine lo deja varado”, señaló.

La Fórmula 1 continuará su gira americana con el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Colapinto tendrá una sesión menos de preparación para la prueba del domingo 1 de noviembre, que se largará la carrera a las 17 (hora argentina), ya que en la primera práctica libre su monoplaza será conducido por el joven piloto galo Gabriele Mini.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

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