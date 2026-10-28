El Salvador

La sequía dejó sin agua y cultivos a comunidades de Ahuachapán en El Salvador: así lograron reducir su impacto

Un programa de Unicef, ejecutado entre marzo y septiembre, atendió a comunidades de cuatro distritos con acciones destinadas a reducir los efectos de la falta de agua

La pérdida de cosechas por la sequía dejó a los productores locales sin alimento y con deudas por créditos agrícolas. (Cortesía: Unicef El Salvador)
La pérdida de cosechas por la sequía dejó a los productores locales sin alimento y con deudas por créditos agrícolas. (Cortesía: Unicef El Salvador)
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En el caserío El Sacio, en el distrito de Guaymango, ubicado en el municipio de Ahuachapán Sur, la jornada comienza con la búsqueda de agua. Las familias de la zona dependen de ríos y pequeños pozos improvisados para lavar, cocinar y atender las tareas domésticas. La escasez que dejó la falta de lluvias también golpeó sus cultivos, principal fuente de alimentos para los hogares rurales.

Milagro Reyes, habitante de El Sacio, explica que la agricultura en la comunidad tiene un objetivo de subsistencia. “Aquí en el caserío vivimos de la agricultura, no cultivamos y sacamos para vender, no, es nada más para mantenernos”, relató en un video difundido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

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La recolección de agua ocupa una parte central de la rutina diaria. “A principio del día es lo que tenemos que hacer: venir primeramente por el agua para empezar el día”, contó Reyes. El líquido que recogen del río se utiliza para lavar utensilios y maíz. Cuando el caudal disminuye, los vecinos hacen pozos cubiertos con nailon para conservar una pequeña reserva.

Los agricultores de Ahuachapán destinan sus cultivos de maíz exclusivamente al consumo y la subsistencia familiar. (Cortesía: Unicef El Salvador)
Los agricultores de Ahuachapán destinan sus cultivos de maíz exclusivamente al consumo y la subsistencia familiar. (Cortesía: Unicef El Salvador)

La situación se repite en otros sectores rurales de Ahuachapán, en el occidente salvadoreño, donde la falta de precipitaciones afectó las siembras de maíz y las fuentes de abastecimiento. Para muchas familias, una cosecha perdida implica menos alimentos disponibles en el hogar y deudas contraídas para sostener la producción.

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Yesenia Martínez, agricultora de Guaymango, relató que su familia sembró maíz y adquirió un préstamo para abonar la milpa, pero las lluvias no llegaron. “Se sembraron las milpas y la lluvia no cayó. Hicimos un préstamo para poder abonar la milpa y, por lo que se mira, no funcionó”, explicó.

La mujer señaló que la escasez de maíz ya se siente en la alimentación cotidiana. “Voy a ir a la milpa, porque sinceramente maíz no hay en la casa para comer”, afirmó.

Las familias del caserío El Sacio en Guaymango dependen de ríos y pozos improvisados ante la falta de lluvias.(Cortesía: Unicef El Salvador)
Las familias del caserío El Sacio en Guaymango dependen de ríos y pozos improvisados ante la falta de lluvias.(Cortesía: Unicef El Salvador)

Unicef y PROVIDA desplegaron acciones ante el impacto de la sequía

Unicef El Salvador y su socio implementador, PROVIDA, desarrollaron entre marzo y septiembre de 2026 el proyecto Acciones Anticipatorias ante la Sequía. La iniciativa abarcó los distritos de Guaymango, Jujutla, San Francisco Menéndez y Tacuba, todos en Ahuachapán.

El programa contó con financiamiento del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) y tuvo como objetivo reducir los efectos previstos de la sequía sobre las comunidades ubicadas en el corredor seco.

“Estas comunidades están teniendo un grave impacto debido a la sequía”, sostuvo Jhon Tovar, consultor de Agua, Saneamiento e Higiene de Unicef en El Salvador. Según explicó, la falta de agua compromete la seguridad y la salud de las personas, ya que el acceso al recurso se vuelve cada vez más difícil.

Las acciones incluyeron intervenciones familiares y comunitarias vinculadas al agua, la higiene y la nutrición. De acuerdo con los datos de Unicef, el proyecto benefició a más de 8,500 personas en los cuatro distritos incluidos.

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia financió las medidas de mitigación en el corredor seco. (Cortesía: Unicef El Salvador)
El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia financió las medidas de mitigación en el corredor seco. (Cortesía: Unicef El Salvador)

Puntos de agua segura para 184 familias

Una de las medidas consistió en la creación de puntos seguros de agua para hogares que antes carecían de una fuente de abastecimiento adecuada. Karen Ramírez, coordinadora de la intervención de acciones anticipatorias, indicó que esos espacios atenderán a 184 familias.

Ramírez recordó que el problema se mide en trayectos y tiempo de trabajo, además de las cifras de población alcanzada. Algunas mujeres caminan hasta dos horas para obtener un cántaro de agua equivalente a 20 botellas, mientras que la falta de agua segura afecta las condiciones de salud de niños y niñas.

“Ahora no solo han mejorado su acceso a agua, sino también la calidad de agua que toman”, explicó Ramírez. La intervención contempló la entrega de filtros y kits de limpieza, además de la instalación de tanques para almacenar el recurso.

Para Reyes, el filtro cambió la forma en que su familia consume el agua. “Antes no lo hacíamos, filtrarla. Ahora nos la tomamos con más seguridad, porque sabemos que ya va filtrada”, contó.

El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia financió las medidas de mitigación en el corredor seco. (Cortesía: Unicef El Salvador)
El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia financió las medidas de mitigación en el corredor seco. (Cortesía: Unicef El Salvador)

José Reyes, habitante de El Sacio, afirmó que el proyecto tiene una repercusión directa en la comunidad. “Ha sido un proyecto que se ve pequeño, pero para nosotros es grande”, expresó.

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