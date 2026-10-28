Nora Colosimo le pidió disculpas a La China Ansa por vincularla con Pablo Migliore: “Se puso a llorar”

La madre de Wanda Nara se refirió a la fuerte versión que lanzó y el enojo de la periodista (Video: LAM/ América TV)

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Nora Colosimo pidió disculpas públicas a la China Ansa luego de que la periodista cuestionara el enigmático que la vinculó con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe). La madre de Wanda Nara sostuvo que confió en una fuente, aunque reconoció que retiró la publicación al conocer el impacto que había tenido en la conductora.

Durante su participación en LAM (América TV), la flamante “angelita” respondió a las críticas de sus compañeras de panel por haber difundido en redes una versión sobre un supuesto acercamiento entre la periodista y el exarquero. La China había expresado todo su enojo en una nota con SQP (América TV) y había reclamado días antes que esa información le generó conflictos en su vida privada y aseguró que nadie se comunicó con ella antes de exponerla.

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Nora Colosimo pidió disculpas públicas a la China Ansa tras el enigmático que difundió en redes donde la vinculó con Pablo Migliore

“Si lo hice mal, no fue la idea. Le pido disculpas públicas y no privadas, porque yo el posteo lo hice público”, afirmó Colosimo. También explicó que eliminó el enigmático después de enterarse de que Ansa se había angustiado por la situación. En el estudio, Denise Dumas y Pilar Smith le cuestionaron a la madre de la animadora por la falta de chequeo con las personas involucradas. La panelista admitió que no contactó a Ansa antes de publicar el mensaje, aunque señaló que volvió a consultar a la persona que le acercó el dato.

“Yo confié en mi fuente. Le volví a preguntar, volví a hablar con mi fuente y me dijo: ‘Escuché y vi cosas’. Entonces confié en mi fuente”, sostuvo la madre de Wanda Nara. Según remarcó, la fuente mantuvo su versión pese a la desmentida de la conductora.

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Colosimo también negó que la conductora de Telefe le hubiera dado la información o la hubiera reprendido por su publicación. “Yo no hablé con Wanda nunca de este tema”, aseguró. Sobre la conversación que mantuvo con su hija, indicó que Wanda solo le preguntó quién le había transmitido el rumor. “Yo bajé la publicación cuando me enteré, que me llega también de ahí, que ella se había puesto a llorar”, mencionó, sobre la angustia de la periodista.

La madre de Wanda Nara: “Yo bajé la publicación cuando me enteré que La China Ansa se había puesto a llorar”

La discusión se intensificó cuando las panelistas del ciclo le señalaron que la versión podía afectar a dos familias, ya que tanto Ansa como Migliore están en pareja. Pilar Smith remarcó que contactar a los involucrados forma parte de la tarea periodística, mientras que Dumas consideró que la publicación había sido imprudente.

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Colosimo defendió su decisión al señalar que se enteró de la versión por personas vinculadas al programa de cocina. En ese sentido, negó haber buscado perjudicar a Ansa o generar una situación polémica: “Me llega una noticia y la paso”. La madre de Nara precisó que el dato que recibió se refería a un posible “coqueteo” entre los participantes. Sin embargo, evitó aportar detalles que permitieran confirmar esa versión y señaló que no publicaría otra información que también le había llegado.

La polémica se originó después de que Colosimo difundiera un enigmático desde su cuenta de Instagram, que después terminó borrando, sobre una participante “asiática”, madre reciente, y un deportista. Aunque no mencionó nombres, la descripción llevó a que se asociara el mensaje con la China Ansa y Migliore, quienes comparten el certamen de Telefe.

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La China Ansa desmintió cualquier relación con el exfutbolista y repudió la ausencia de chequeo previo (Video: SQP, América TV)

En un móvil con SQP, Ansa negó cualquier vínculo sentimental con el exfutbolista y cuestionó que no hubiera existido una consulta previa. “Me cagó la vida. La pasé muy mal, me pidieron explicaciones en casa”, expresó al referirse a la repercusión que tuvo el tema en su entorno.

La conductora, casada con el exfutbolista Diego Mendoza y madre de India y Rafael, contó además que Wanda Nara se comunicó con ella para conocer su versión y resolver el malentendido. Por su parte, Migliore afirmó que habló con su esposa y que su relación con Ansa no había provocado inconvenientes.

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